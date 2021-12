¿Recuerdas a ‘La amiga de todos’? A esto se dedica hoy Francis Aimini

Francis Aimini regresó a Perú tras vivir por cinco años en Cancún.

Tú te puedes ir de Chollywood, pero Chollywood nunca se va de ti. La prensa de espectáculos de nuestro país es conocida por sacar a la luz nuevos personajes, uno más excéntrico que el otro, quienes rápidamente se convierten en portadas de diarios, webs y hasta logran alcanzar el título de ‘influencers’ para trabajar con marcas.

Hace más de 10 años, una joven llegó a la pantalla chica bajo el título de ser ‘La amiga de todos’. Francis Aimini, su nombre de nacimiento, era caserita de los shows de farándula en Perú. Su apodo nació por las personas que conocía en el medio artístico, a los cuales ella tenía en su lista de contactos y radar de famosos.

Su popularidad causó que conociera al director de teatro Álex Otiniano, con quien forjó una amistad de años y fue él quien se encargó que la joven haga su debut en las tablas gracias a su obra Baño de Mujeres, espectáculo que siempre tenía como protagonista a la mujer que más atención llamada de la prensa.

De un momento a otro, Aimini decidió alejarse de los escándalos de la televisión para iniciar una nueva vida lejos de nuestro país. Es así como llegó a Cancún, México, destino que eligió para empezar desde cero. En su cuenta personal de Instagram podemos ver cómo disfrutas de las playas, su estilo saludable, las rutinas que realiza en el ejercicio, además de exponer su gran fanatismo por el rock, sobre todo por el grupo Guns N Roses, uno de sus favoritos. La venganza de los ex VIP: Aylin Criss, la peruana que la rompe en MTV

Francis Aimini regresó a Perú tras vivir por cinco años en Cancún.

Tras cinco años lejos de Perú, ‘La amiga de todos’ comentó a las cámaras de Magaly TV La Firme que ha conocido sugars en tierras aztecas. “Te lo digo así normal, ya que no soy casada, no tengo hijos porque decidí vivir mi vida y soy feliz. Estuve conociendo chicos, y salí con uno en particular y era de Guadalajara. Ahí están todos los dueños de las tequileras”, comentó. ¿Cuáles son los requisitos para viajar a México desde Perú?

El buen momento que está viviendo en México la llevó a que viaje a Rusia para alentar a la selección peruana en el Mundial 2018. En las fotos que publicó en Instagram se le puede ver posando junto a la bandera y frente a los famosos edificios históricos.

¿CUÁL ES EL NEGOCIO DE FRANCIS AIMINI?

En la entrevista que le realizaron en el programa de Magaly Medina, Aimini comentó que las playas mexicanas son los destinos preferidos por las jóvenes para poder encontrar un ‘sugar daddy’, término con el que se conoce a los hombres adultos que buscan una mujer más joven que él para mantener un vínculo emocional o sexual.

Aunque no lo precisó, si afirmó que es un negocio, pero al cual no debes entregarte por completo, ya que muchos de estos sujetos solo buscan mujeres para que los acompañen en sus viajes, sin hacer pedidos sexuales.

Para estar más cerca de ella, sus fanáticos le han pedido que cree una cuenta en Onlyfans, plataforma en la que se pueden compartir fotos y videos para obtener un ingreso económico. Este modelo de trabajo lo han seguido figuras como Leslie Shaw, Fátima Segovia, Geni Alves y Xoana González.

Esta última ha alcanzado el éxito junto a su esposo, con quien ya tiene comprado un departamento financiado solo con ingresos de la plataforma. OnlyFans: qué es y cuánto dinero puedes ganar con tus fotos y videos

SEGUIR LEYENDO