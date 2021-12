¿Qué pasó con Snooki tras abandonar Jersey Shore para siempre?

Nicole Elizabeth LaValle, conocida públicamente como Snooki, es un personaje conocido por formar parte del programa de televisión Jersey Shore transmitido por el canal MTV.

La cadena de televisión MTV, cuando aún emitía programas musicales, sorprendió a su audiencia al estrenar en el año 2009 el reality show Jersey Shore, el cual fue protagonizado por ocho personas, 4 hombres y 4 mujeres, quienes aparentemente tenían en común su raíz italiana. Entre los pintorescos personajes que aparecieron en la pantalla chica se encontraba Snooki, el apodo que usaba Nicole Polizzi y con el que alcanzó una gran acogida entre los fanáticos que se sumaban a cada estreno.

Los escándalos, fiestas, bronceados y animal print quedaron en el pasado, ya que los miembros de la primera generación decidieron tomar otro rumbos lejos de la pantalla chica. Su éxito alcanzó un nivel incalculable que salieron nuevas versiones, siendo una de las más populares la que se emite hasta la fecha, Acapulco Shore. La venganza de los ex VIP: Aylin Criss, la peruana que la rompe en MTV

¿QUÉ PASÓ CON SNOOKI?

Actualmente tiene 34 años y tres hijos con Jionni LaValle, con quien celebró su séptimo aniversario de casados el 21 de noviembre. Su historia de amor también llegó a MTV bajo el formato de reality show, espacio en el que también participó su amiga Jwoww (Jennifer Lynn Farley).

Ella apareció como la anfitriona de invitados para WWE Raw en 2011 y compitió en WrestleMania XXVII ese mismo año. Snooki apareció parodiada en un episodio de la serie estadounidense South Park, en el que fue caracterizada con su peculiar peinado y bronceado.

Su personaje no solo se quedó como parte de las fiestas de verano, sino que alcanzó un espacio en la industria del cine de Hollywood, al hace dos importantes cameos en las películas Movie 43 y Los 3 Chiflados.

Ya para el año 2019 hizo su última aparición pública en un programa de televisión como invitada a Hollywood Medium with Tyler Henry, con el cual grabó el episodio 5 de la temporada 4.

Nicole Elizabeth LaValle, conocida públicamente como Snooki, es un personaje conocido por formar parte del programa de televisión Jersey Shore transmitido por el canal MTV.

Parte de su aprendizaje como madre y celebridad lo traspasó a las publicaciones: “A shore thing”, “Confessions of a guidette”, “Strong Is the New Sexy: My Kickass Story on Getting My Formula for Fierce” y “Gorilla Beach”.

¿DÓNDE PUEDO VER TODOS LOS CAPÍTULOS DE JERSEY SHORE?

Si eres fanático de este reality show, creado por SallyAnn Salsano, puedes ver los capítulos completos en la plataforma MTVla.com. Encontrarás 6 temporadas con 71 episodios disponibles.

PERSONAJES DE JERSEY SHORE

En la primera generación del reality se dio a conocer a 8 personajes que daban un giro radical a cada emisión. El elenco solo se quedó en 7 personas cuando una decidió dar un paso al costado porque no logró compenetrarse con los demás.

Snooki, Jwoww, DJ Pauly D, Mike Sorrentino ‘The Situation’, Ronnie Ortiz Magro, Vinny Guadagnino, Sammi Giancola y Angelina Pivarnick . Esta última fue reemplazada por Deena Nicole Cortese, quien rápidamente generó una amistad con los demás protagonistas.

‘THE SITUATION’ CELEBRA ESTAR SOBRIO

Mike Sorrentino, también conocido como ‘The Situation’, usó sus redes sociales para compartir una importante noticia, ya que celebraba estar 6 años sobrio. Recodemos que él fue uno de los más afectados durante la filmación del reality, ya que la mayoría de escenas eran grabadas en bares y discotecas donde el acceso al alcohol era ilimitado.

Actualmente tiene una familia e hijos con los que comparte fotos y videos de lo que realizan en el día a día. Podemos ver que en sus plataformas aún mantiene sus recuerdos con sus compañeros de Jersey Shore.

SEGUIR LEYENDO