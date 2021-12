Andrea Luna niega infidelidad y responde a Pietro Sibille: “Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas”

Andrea Luna negó haberle sido infiel con Andrés Wiese. (Foto: Instagram)

Rompió su silencio. Luego que Pietro Sibille afirmara que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese, la actriz ha salido a defenderse a través de un extenso mensaje, donde lo acusó de haberla maltratado y de querer suicidarse cada vez ella intentaba terminar con la relación.

Mediante sus redes oficiales, Andrea negó haberle sido infiel con el también actor Andrés Wiesse. Recordemos que ambos protagonizaron un ampay besándose apasionadamente en Miami.

“Hola chicos. Me desperté con la noticia de que Pietro (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’. Esto es completamente FALSO”, sostuvo.

Más adelante, la artista nacional confesó haber experimentado maltratos por parte de Sibille durante los siete años de relación que estuvieron juntos.

“ Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde esté señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, confesó Luna.

De acuerdo con Andrea, ella posee fotos, videos, audios y mensajes para demostrar que estas acusaciones serían ciertas. “Yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, añadió.

Tras las declaraciones de Pietro, quien la tildó de “embustera” y a Andrés Wiese de “imbécil”, Andrea Luna lamenta que su relación haya terminado de esta manera.

“A pesar de que he tratado de terminar esta relación mil veces de la manera más madura posible con muchísima pena y con el corazón hecho trizas te digo: Pietro ya no soy más tu mamá, que la gente que aún no te conoce sepa quién realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta”, dijo.

“ Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te he cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratados, pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir. Madura. Tienes casi 45 años”, agregó.

Finalmente, la actriz de 30 años hizo un llamado a la reflexión en medio de este escándalo: “El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen si saber que hay realmente tras de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente”.

PIETRO SIBILLE LE DEDICÓ CANCIÓN “EMBUSTERA”

Pietro Sibille sorprendió a propios y extraños al afirmar que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese cuando todavía eran pareja. Para dar a conocer esta noticia, le dedicó la canción “Embustera” de Joaquín Sabina.

“Siempre voy a tenerte que agradecer que hayas sido conmigo tan embustera, que me hayas enseñado lo que es querer bailar mientras rodamos por la escalera. Has despejado mis dudas y has logrado que aprendiese a ser un perfecto Judas desde la J a la S”, escribió.

“Por ti he comprendido que la humedad es algo que se seca y se olvida. Gracias a ti he sabido que la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Por eso sé que perderte no era quedarse sin nada. La muerte es solo la suerte con una letra cambiada. ¡Embustera!”, se puede leer la publicación de Sibille.

Finalmente terminó su mensaje con el siguiente misil: ”Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo @andrealunaoficial. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de @andreswiese_r (Ni siquiera es buen actor).. Buenas noches! (No se molesten en hacer comentarios, nunca los leo)”.

Cabe resaltar que dicha publicación ya ha sido borrada de la cuenta oficial de Instagram de Pietro Sibille.

