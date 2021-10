Vacuna Sinopharm requiere una tercera dosis, según expertos de la OMS

Foto: REUTERS/Hazem Ahmed

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que las vacunas de los laboratorios chinos Sinovac y Sinopharm necesitan ser administradas en tres dosis . En el Perú hay 4 millones 931 mil 754 de personas vacunadas con las dos dosis de Sinopharm. El 80% tendría entre 30 y 59 años y vive en Lima, La Libertad, Junín, Áncash, Ica, Arequipa, Cajamarca y el Callao.

“Todas las evidencias indican que se necesita una tercera dosis de estas mismas vacunas o de sus homólogas”, fue lo que dijo en una conferencia de prensa el experto mexicano Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS. Con ello confirmaba que las vacunas chinas ahora también necesitarán de una tercera dosis.

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, fue consultado por La República sobre el tema. Este, primero, recordó que otros laboratorios también han anunciado en el pasado que necesitan una tercera dosis: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Entonces, la vacuna china no es la primera ni única. Además, este anuncio no querría decir que la vacuna no es eficaz con solo dos dosis.

“Estaba faltando que se diga esto sobre Sinopharm y ya con este anuncio [de la OMS] se ha concretado, y esto permite ahora también usar Sinopharm como tercera dosis”, precisó

El exministro precisó que no se afirma que necesite una tercera dosis por ser justamente del laboratorio Sinopharm, sino que todas las vacunas la requieren. “Lo que se ha observado es que todas las vacunas, de acuerdo a los estudios hechos en Estados Unidos e Inglaterra, con Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca, es que al sexto mes la protección de la vacuna va bajando y por eso se requiere un refuerzo (...). Ahora la OMS está diciendo que sucede lo mismo con Sinopharm”, afirmó.

Asimismo, ante la duda de si esto afectará el esquema y protocolo de vacunación en el Perú, dijo que ya se está previendo que la vacunación de la dosis de refuerzo inicie el 15 de octubre para el personal de salud y personas de la tercera edad, entre otros.

“Y lo que iba a usarse para esto era Pfizer y AstraZeneca, que son las otras vacunas que tenemos en el país, y ahora lo que anuncia la OMS completa el cuadro, esto me parece positivo”, subrayó.

TERCERA DOSIS DE VACUNA EN EL PERÚ

Efectivamente, el pasado 2 de octubre, el actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó que el personal de salud de la primera línea, adultos mayores a partir de 65 años y personas con comorbilidades recibirán una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19.

En diálogo con la radio local RPP, el titular del sector precisó que la tercera dosis de refuerzo será con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, porque existe evidencia internacional de su eficiencia en esta aplicación.

El criterio para aplicar esta dosis de refuerzo dependerá exclusivamente de la disponibilidad de vacunas que se tenga en el país, agregó.

Esta será aplicada a partir del viernes 15 de octubre.

“El 15 de este mes se inicia la vacunación con la tercera dosis a la primera línea. No vamos a permitir, colegas, que se nos muera un médico más por la falta de una vacuna que levante su inmunidad y le otorgue mejores condiciones para trabajar”, señaló Hernando Cevallos, durante su exposición en el Colegio Médico del Perú por el Día de la Medicina Peruana.

Cevallos agregó que la tercera dosis también será inoculada a las personas mayores de 65 años y a aquellos que presentan algún nivel de inmunodepresión (debilitamiento del sistema inmune).

