Minsa aprobó protocolo para vacunación contra Covid 19 a menores de 12 a 17 años

A tan solo semanas estará todo listo para que los jóvenes de 12 a 17 año s puedan ser inmunizados contra la Covid 19, luego que Gabriela Jiménez manifestara que el Minsa ya tiene oficialmente el protocolo para las vacunaciones de este grupo etario.

“Ya tenemos el protocolo aprobado, discutido con el Comité de Ética y con el Comité expertos, entonces el protocolo de manera formal ya está. Lo que necesitamos es cerrar con los grupos de edad que están programados. Eso implica que, por razones de índole epidemiológicas, sanitarias y disponibilidad de dosis, debemos cerrar la inmunización de segundas dosis que tenemos un aproximado de un millón de dosis para esta semana”, mencionó en Latina.

En esa misma línea, la noticia fue confirmada por Exitosa donde acotó que “hoy tendrán una reunión para dar una versión final, pero que ya está aprobada por el despacho, por lo que está lista para la publicación”. En ese sentido, la funcionaria fue muy clara al recordar que deben terminar con las segundas dosis y con la población de 18 a 20 años que se acaba de anunciar su vacunación.

“Con esto, ya estaría todo listo para iniciar con la inmunización de los de 12 a 17 años sin comorbilidades”, manifestó.

Por otro lado, la titular indicó que es necesario llegar a los 14 millones de inmunizados con ambas dosis, ya que existe una población de 50 a 59 años que no han regresado por su segunda vacuna y eso de cierta forma pone en riesgo el buen camino que se ha ido realizando con el proceso de vacunación.

LAS REGIONES SIGUEN AVANZANDO

Gabriela Jiménez precisó de que más de la mitad de las regiones ya superaron el 50% de vacunación contra la Covid 19. Sin embargo, aún existen regiones con porcentajes muy bajos como lo es el departamento de Puno. Por último, recordó que este 15 de octubre se iniciará la aplicación de dosis del personal de primera línea para luego pasar para los adultos mayores de 65 años.

VACUNACIÓN PARA LOS JÓVENES DE 18 AÑOS INICIÓ ESTE DOMINGO 11 DE OCTUBRE

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el inicio de la vacunación contra la Covid-19 a jóvenes de 18, 19 y 20 años de Lima Metropolitana, Callao, Lima región e Ica. Ante esto, ¿pueden ir todos a la vez?

La jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, explicó que de lunes a viernes la asistencia a los vacunatorios debe ser previa consulta a la plataforma web Pongo el Hombro y esa misma lógica se seguirá con este nuevo grupo etario.

“Toda la población de 18, 19 y 20 años está siendo programada en la plataforma. Antes de acudir al vacunatorio, ellos deben verificar el día y el lugar que les corresponde. Eso se hace para evitar colas innecesarias y para tener un servicio más ordenado”, dijo en canal N.

Lo que sí se está permitiendo de lunes a viernes, aseguró, es que si a alguien le tocaba vacunarse el lunes y no pudo hacerlo por trabajo u otro motivo, puede ir con su DNI cualquier día de esa semana u otro vacunatorio más cerca de su centro de labores.

“Si me cambié de domicilio o, por trabajo, hay otro vacunatorio cerca, pero distinto al que dice la web Pongo el Hombro, puedo ir allí y explicarle al personal de salud que no podré acudir al que se me está convocando por mi edad. Entonces se le atenderá sin problemas”.

Recordemos que este anuncio fue hecha por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien se mostró muy entusiasta al supervisar la jornada de vacunación a los mayores de 21 años en el Cercado de Lima.

“La velocidad de la vacunación nos permite anunciar que desde hoy empezaremos a vacunar a todas las personas mayores de 18 años. Esto significa haber avanzado hacia uno de los objetivos trascendentales para nuestro país”, indicó Cevallos.

SEGUIR LEYENDO