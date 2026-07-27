El estrés derivado de la pobreza puede causar daños cerebrales a largo plazo

La investigación halló que el 20% más pobre entre los 25 y los 50 años obtuvo peores resultados en pruebas cognitivas y de memoria en la mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Científicos británicos examinaron a un grupo de más de 2.700 personas, todas nacidas en marzo de 1946, lo que significa que ahora tienen 80 años, que accedieron a que se hiciera un seguimiento de su salud y sus circunstancias sociales durante años.

En la investigación publicada la semana pasada, se descubrió que las personas que pertenecían al 20% más pobre del grupo entre los 25 y los 50 años obtenían peores resultados en las pruebas cognitivas y peores resultados en las pruebas de memoria en la mediana edad.

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Quienes declararon a los investigadores haber tenido problemas para pagar sus facturas al menos dos veces entre los 30 y los 40 años también obtuvieron peores resultados posteriormente.

El artículo, publicado en la revista Innovation in Aging, señala que los efectos negativos en la salud cerebral se manifestaron en los datos incluso cuando los investigadores intentaron controlar las desventajas sufridas por los sujetos durante su infancia, así como las diferencias en su educación y cognición en esa etapa, lo que sugiere que el estrés financiero acumulado en su vida adulta fue el responsable de los cambios en sus cerebros.

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Los investigadores observaron que el deterioro cognitivo posterior fue más lento entre quienes tuvieron dificultades económicas porque el daño cerebral ya se habría producido antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro cognitivo en las personas con dificultades económicas fue más lento que en sus pares con mayores recursos en etapas posteriores de la vida. Sin embargo, los investigadores supusieron que esto se debía a que el daño ya estaba hecho y había menos que perder.

La profesora Arline Geronimus, de la Universidad de Michigan, que no participó en el estudio, se preguntó al leer la investigación si, en realidad, las personas que sufrían los peores efectos en la salud relacionados con el estrés, como enfermedades cardíacas y cáncer, ya habían fallecido entre los 50 y los 60 años.

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Según el coautor Jacques Wels, lo que distingue a este estudio de otros, que han demostrado el daño cognitivo causado por el estrés financiero, es el acceso a información sobre los sujetos a lo largo de décadas de sus vidas, y no solo en un único momento.

Los autores del estudio entienden que la fortaleza del análisis radica en el seguimiento de los mismos sujetos durante décadas y no en una medición tomada en un solo momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wels, socióloga cuantitativa que trabaja en el University College de Londres, afirmó en una entrevista que este estudio no pudo dilucidar cuánto del daño cerebral en las personas pobres fue causado por el estrés financiero en sí, que puede provocar inflamación perjudicial y ocupar espacio cognitivo que de otro modo se destinaría a otros procesos, y cuánto fue causado por comportamientos que las personas pobres tenían más probabilidades de adoptar, como fumar y beber.

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Pero afirmó que los resultados sugieren firmemente que la pobreza fue la causa de los efectos en el cerebro, y no al revés, ya que los cambios en el cerebro no comenzaron a aparecer hasta que los sujetos tenían 50 años.

Los autores plantearon que aliviar la pobreza puede ayudar a reducir problemas de salud a largo plazo como la demencia, mientras otras expertas advirtieron que también influyen las desigualdades sociales (Europa Press)

“Lo que pudimos hacer fue establecer una relación causal entre la presión financiera y la salud cerebral”, dijo Wels. “Tenemos algunos indicadores de la salud cerebral, como la velocidad de lectura, la velocidad de cálculo y las resonancias magnéticas cerebrales. Es un claro marcador biológico de que algo sucedió a lo largo de la vida”.

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Según él, el estudio no indica claramente qué acciones pueden emprender las personas que viven en la pobreza para proteger su cerebro. Sin embargo, considera que sí sirve como advertencia para que los líderes políticos reconozcan que aliviar la pobreza también puede contribuir a reducir problemas de salud a largo plazo, como la demencia.

“Una carga financiera ocupa mucho espacio en tu cerebro”, dijo Wels.

Geronimus, cuya investigación se centra en cómo la discriminación puede tener un impacto progresivo en el cuerpo de las personas, afirmó que la conexión que establece el estudio entre las presiones financieras y la cognición puede ser demasiado simplista.

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“No debemos pensar que es solo una cuestión de dinero”, dijo. “Esto pone de manifiesto las desigualdades sociales que perjudican la salud cerebral”.

© 2026, The Washington Post