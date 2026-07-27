“El Dibu Martínez del futsal”: el show de un arquero brasileño en una tanda de penales que hizo furor en las redes

El show de Jorginho

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El arquero Jorge Luis, conocido como Jorginho, se convirtió en la figura de la final de la Copa Oro de Futsal 2026 con una actuación que desbordó los límites del arco. Frente a Trovão Azul, el guardameta del club Jaraguá Crepurí desplegó un repertorio gestual y psicológico que incluyó dar vuelta sobre sí mismo antes de cada disparo, golpearse la cara, hablarles directamente a los ejecutores rivales y desplazarse de un lado a otro de la línea. Con esas técnicas, atajó dos penales y fue la figura decisiva del título.

El video de la secuencia, difundido por SportsCenter en su cuenta de X (antes Twitter), se extendió rápidamente por las redes sociales. Incluso, se animaron a trazar un paralelismo con el arquero argentino Emiliano Martínez, quien hizo de estas técnicas un sello propio. “¿El Dibu del futsal brasileño? El imperdible show de Jorginho, el arquero de Jaraguá, en la definición por penales que le ganaron a Trovão Azul en la final de la Copa Oro", escribieron.

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La escena que circuló en las plataformas digitales muestra a Jorginho como un arquero que convirtió el momento de máxima tensión del partido en su propio escenario. Cada vez que un jugador de Trovão Azul se preparaba para patear, el guardameta respondía con un gesto distinto: la vuelta sobre sí mismo, el golpe en la cara, la charla directa con el rival. Lejos de ser pura teatralidad, la estrategia tuvo efecto concreto: dos penales atajados que inclinaron la balanza hacia Jaraguá Crepurí y le dieron el título de la Copa Oro de Itaúba.

Jorginho y su show

La actuación le valió también el premio al mejor arquero de la competición, un reconocimiento que Jorginho celebró con un mensaje en su cuenta de Instagram. “Campeón de la Copa Oro 2026. Mejor arquero de la competición. Dios todavía realiza sueños. Toda la honra y toda la gloria a Jesucristo. Gracias por la confianza, Jaraguá”, escribió el guardameta tras la consagración. La publicación llegó a una cuenta que, al momento de la viralización del video, contaba con 24.800 seguidores, una cifra que refleja el crecimiento de su perfil en la red social tras el impacto de la final.

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La Copa Oro ALEPA de Futsal 2026 se disputó en Itaituba, Brasil, entre el 12 de junio y el 5 de julio de 2026, con todos los partidos en el Gimnasio Polideportivo del municipio. La gran final se jugó el 5 de julio y Jaraguá Crepurí se consagró bicampeón, ya que había obtenido el título en la edición anterior.

El rendimiento en la final no pasó inadvertido para el mercado del futsal brasileño. El 7 de julio, Ramirinha Futsal anunció su incorporación con un mensaje que dejó en claro las expectativas depositadas en el arquero: “Campeón de la Copa Oro y dueño de una trayectoria ganadora, Jorginho llega al Ramirinha Futsal con experiencia, seguridad y mucho bagaje para defender nuestros colores.”

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El club completó la bienvenida con una consigna que resumió el objetivo de la contratación: “Bienvenido a la familia, guerrero. Aquí la misión es una sola: cerrar el arco y luchar por títulos”.