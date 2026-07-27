Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

“El Dibu Martínez del futsal”: el show de un arquero brasileño en una tanda de penales que hizo furor en las redes

Jorginho, el guardameta de Jaraguá Crepurí, se lució en la final de la Copa Ouro Itautuba con una actuación poco convencional

El show de Jorginho

Guardar

El arquero Jorge Luis, conocido como Jorginho, se convirtió en la figura de la final de la Copa Oro de Futsal 2026 con una actuación que desbordó los límites del arco. Frente a Trovão Azul, el guardameta del club Jaraguá Crepurí desplegó un repertorio gestual y psicológico que incluyó dar vuelta sobre sí mismo antes de cada disparo, golpearse la cara, hablarles directamente a los ejecutores rivales y desplazarse de un lado a otro de la línea. Con esas técnicas, atajó dos penales y fue la figura decisiva del título.

El video de la secuencia, difundido por SportsCenter en su cuenta de X (antes Twitter), se extendió rápidamente por las redes sociales. Incluso, se animaron a trazar un paralelismo con el arquero argentino Emiliano Martínez, quien hizo de estas técnicas un sello propio. “¿El Dibu del futsal brasileño? El imperdible show de Jorginho, el arquero de Jaraguá, en la definición por penales que le ganaron a Trovão Azul en la final de la Copa Oro", escribieron.

PUBLICIDAD

La escena que circuló en las plataformas digitales muestra a Jorginho como un arquero que convirtió el momento de máxima tensión del partido en su propio escenario. Cada vez que un jugador de Trovão Azul se preparaba para patear, el guardameta respondía con un gesto distinto: la vuelta sobre sí mismo, el golpe en la cara, la charla directa con el rival. Lejos de ser pura teatralidad, la estrategia tuvo efecto concreto: dos penales atajados que inclinaron la balanza hacia Jaraguá Crepurí y le dieron el título de la Copa Oro de Itaúba.

Jorginho y su show
Jorginho y su show

La actuación le valió también el premio al mejor arquero de la competición, un reconocimiento que Jorginho celebró con un mensaje en su cuenta de Instagram. “Campeón de la Copa Oro 2026. Mejor arquero de la competición. Dios todavía realiza sueños. Toda la honra y toda la gloria a Jesucristo. Gracias por la confianza, Jaraguá”, escribió el guardameta tras la consagración. La publicación llegó a una cuenta que, al momento de la viralización del video, contaba con 24.800 seguidores, una cifra que refleja el crecimiento de su perfil en la red social tras el impacto de la final.

PUBLICIDAD

La Copa Oro ALEPA de Futsal 2026 se disputó en Itaituba, Brasil, entre el 12 de junio y el 5 de julio de 2026, con todos los partidos en el Gimnasio Polideportivo del municipio. La gran final se jugó el 5 de julio y Jaraguá Crepurí se consagró bicampeón, ya que había obtenido el título en la edición anterior.

El rendimiento en la final no pasó inadvertido para el mercado del futsal brasileño. El 7 de julio, Ramirinha Futsal anunció su incorporación con un mensaje que dejó en claro las expectativas depositadas en el arquero: “Campeón de la Copa Oro y dueño de una trayectoria ganadora, Jorginho llega al Ramirinha Futsal con experiencia, seguridad y mucho bagaje para defender nuestros colores.”

El club completó la bienvenida con una consigna que resumió el objetivo de la contratación: “Bienvenido a la familia, guerrero. Aquí la misión es una sola: cerrar el arco y luchar por títulos”.

Temas Relacionados

JorginhofutsalCopa Ouro Itautubadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors pelea con dos clubes de Europa por uno de los goleadores del fútbol argentino: la importante oferta que prepara

El Xeneize pretende realizar un último desembolso fuerte en el mercado de pases y está interesado en sumar a David Romero

Boca Juniors pelea con dos clubes de Europa por uno de los goleadores del fútbol argentino: la importante oferta que prepara

La “trampa” que denunció Gastón Edul en su derrota ante Edu Aguirre en La Velada 6: “Fue un poco raro”

Después de perder ante el periodista amigo de Cristiano Ronaldo, el argentino puso en duda la conducta de su rival y el control del árbitro

La “trampa” que denunció Gastón Edul en su derrota ante Edu Aguirre en La Velada 6: “Fue un poco raro”

El conflicto que rodea a Neymar y puso en duda su continuidad en Santos: sus “actitudes egoístas” y las dudas por su “liderazgo”

El astro brasileño quedó envuelto en fuertes críticas por su manejo interno y los informes indican que está “harto” de la vida institucional en el Peixe

El conflicto que rodea a Neymar y puso en duda su continuidad en Santos: sus “actitudes egoístas” y las dudas por su “liderazgo”

Crece el escándalo en la selección de Italia: las dos renuncias clave que se confirmaron luego del rechazo a Pirlo como técnico

Paolo Maldini y Leonardo, quienes habían sido anunciados a cargo de la organización de la Azzurra, decidieron dimitir

Crece el escándalo en la selección de Italia: las dos renuncias clave que se confirmaron luego del rechazo a Pirlo como técnico

LeBron James firmó contrato con su nuevo equipo en la NBA a los 41 años: los detalles del millonario acuerdo

El histórico basquetbolista confirmó su arribo a Philadelphia 76ers para la próxima temporada. Será su cuarta franquicia

LeBron James firmó contrato con su nuevo equipo en la NBA a los 41 años: los detalles del millonario acuerdo

MALDITOS NERDS

Sony anuncia “God of War Laufey” para 2027 y confirma regreso de Kratos en la saga

Sony anuncia “God of War Laufey” para 2027 y confirma regreso de Kratos en la saga

James Gunn sorprende en Comic-Con con oscuro tráiler de Lanterns y genera debate entre fans

James Bond regresa con nuevas misiones en la actualización 1.1.0 de 007 First Light de IO Interactive

Rebecca Ferguson lidera la recta final de ‘Silo’ confirmando su temporada 4

Wuchang: Fallen Feathers conquista a cinco millones a un año de la salida y tras disolución del equipo

ENTRETENIMIENTO

Carly Simon ha sido diagnosticada con Parkinson: así lo contó en un emotivo mensaje

Carly Simon ha sido diagnosticada con Parkinson: así lo contó en un emotivo mensaje

Se reveló el primer avance de “Carrie”, la nueva serie basada en la icónica novela de Stephen King

MrBeast se une a LeBron James y a Dwayne “The Rock” Johnson para cumplir los deseos de 100 niños con cáncer

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong piden al Gobierno británico que bloquee la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Matthew Nolan, el hermano oculto de Christopher Nolan que enfrentó cargos por asesinato y secuestro

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay activa un plan ante el posible “Súper Niño”: productores cambian estrategias y el gobierno prepara protocolos

Uruguay activa un plan ante el posible “Súper Niño”: productores cambian estrategias y el gobierno prepara protocolos

Ucrania atacó cargueros que transportaban armas iraníes hacia Rusia e Irán amenaza con responder

Israel liberó a 60 detenidos palestinos de Gaza en la mayor excarcelación desde el acuerdo de octubre

Junot Díaz encabezará un Premio Alfaguara pensado para traducirse

El Salvador anuncia tres nuevos eventos internacionales de surf para el segundo semestre de 2026