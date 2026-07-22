La muerte de un marroquí bajo custodia policial en Italia desató protestas violentas

Abderrahim Fakir, empresario de 42 años y de origen marroquí, fue inmovilizado por agentes cuando pedía auxilio (Reuters)

Las autoridades italianas se movilizaron para responder a los violentos enfrentamientos en la ciudad norteña de Bolonia tras la muerte de un hombre de origen marroquí bajo custodia policial. Este incidente generó comparaciones con la muerte de George Floyd y se convirtió en un grito de guerra para la extrema izquierda italiana.

La policía de Bolonia informó el martes que 64 agentes resultaron heridos y seis vehículos dañados tras dos días de protestas. Los manifestantes también vandalizaron escaparates e incendiaron contenedores de basura.

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La primera ministra, Giorgia Meloni, prometió una investigación exhaustiva sobre la muerte, ocurrida el domingo, de Abderrahim Fakir, un empresario inmigrante de 42 años. Sus últimos momentos, mientras era inmovilizado en el suelo por la policía, provocaron indignación al difundirse un video en las redes sociales italianas.

“Lo sucedido en Bolonia es inaceptable... es imperativo que se investiguen a fondo todas las posibles responsabilidades con el máximo rigor”, declaró en una publicación en X. “La verdad debe ser buscada hasta el final, sin prejuicios ni indulgencia para nadie”.

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Meloni condenó enérgicamente la violencia en Bolonia e insistió en que no se debe condenar a toda la policía.

“Nada justifica la violencia contra las fuerzas del orden”, afirmó. “Quienes utilizaron este incidente como pretexto para incendiar la ciudad, agredir a los agentes y sembrar la violencia, poniendo en peligro la seguridad de transeúntes inocentes ajenos a los disturbios, no buscaban la verdad: buscaban la confrontación”.

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Las protestas estallaron después de que la policía declarara haber respondido a una llamada sobre un hombre en estado de “furia violenta” en el barrio de Pilastro, quien supuestamente estaba dañando un vehículo.

La policía de Bolonia reportó 64 agentes heridos y seis vehículos dañados durante las protestas (Reuters)

Un video difundido por medios italianos muestra a dos agentes sujetando a Fakir mientras este grita pidiendo ayuda en italiano, y a un tercer hombre sujetándole los pies mientras lo atan.

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Sus gritos cesan cuando parece perder el conocimiento, y los servicios de emergencia no parecen tener prisa por atenderlo.

Bolonia es un bastión tradicional de la izquierda italiana. Tras la muerte de Fakir, el alcalde de centroizquierda de la ciudad, Matteo Lepore, convocó manifestaciones en busca de la verdad. El martes, describió dos reacciones: miles de personas salieron pacíficamente a exigir justicia, mientras que un pequeño grupo disidente sembró la violencia.

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Lepore condenó a los alborotadores en una carta abierta a la ciudad, afirmando que habían actuado “al margen de la ley”.

Las campañas en redes sociales para exigir justicia para Fakir comenzaron en línea, cuando manifestantes en Bolonia rociaron el pavimento con pintura roja y lo cubrieron con carteles que decían: “No limpien esta sangre, digan su nombre”, en referencia a los lemas utilizados por grupos en Estados Unidos que defienden a los afroamericanos de la violencia policial.

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“Nadie lo ayuda, nadie lo desata”, declaró Fabio Anselmo, abogado de la familia Fakir, a periodistas locales, según Corriere della Sera. “Explíquenme por qué estaba atado de pies y manos”.

La fiscalía de Bolonia ha abierto una investigación sobre la actuación de la policía y los servicios de emergencia en relación con la muerte de Fakir, quien emigró a Italia de niño y dirigía un servicio de limpieza.

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El incidente se produce varios meses después de los violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes de extrema izquierda en Turín, que dejaron 30 detenidos y más de 100 agentes heridos, entre ellos uno agredido con palos y un martillo. Dicho incidente impulsó al gobierno de Meloni a aprobar una nueva ley de seguridad que otorgaba a las autoridades mayores poderes para detener a presuntos alborotadores antes de las protestas callejeras.

Un pequeño grupo de manifestantes se desmarcó de las marchas pacíficas y provocó desórdenes en la ciudad (Reuters)

Sin embargo, la muerte de Fakir podría desencadenar una nueva crisis política para Meloni.

Elly Schlein, líder del opositor Partido Demócrata, culpó el martes al Estado italiano y exigió que se hiciera justicia.

“Cuando un hombre muere durante una operación de detención, el Estado ha fallado y debe esclarecer lo sucedido”, declaró al medio italiano La7. La política no debe basarse en condenas ni absoluciones de oficio. Será el poder judicial quien determine si existen responsabilidades y de quién.

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La familia de Fakir ha exigido justicia, pero se ha desvinculado de la violencia en Bolonia.

“Nos desvinculamos de los enfrentamientos y disturbios que tuvieron lugar en la plaza de Bolonia”, declaró a la prensa Yossra Fakir, la afligida sobrina de Abderrahim Fakir. “Rechazamos rotundamente esta situación. Nos duele profundamente ver cómo se maltrata el centro de la ciudad, y Bolonia no se lo merece”.

© 2026, The Washington Post.