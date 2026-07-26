Cómo es el uso de teléfonos inteligentes bajo la dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte

Los norcoreanos no tienen acceso a Internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

SEÚL – Las personas en Corea del Norte no pueden acceder a internet. Pero eso no ha impedido que una parte significativa de ellas compre teléfonos inteligentes.

The Washington Post, con la ayuda de Martyn Williams, un especialista en tecnología norcoreana, ha conseguido acceso a dos de los teléfonos inteligentes más recientes del país, los cuales ofrecen una ventana notable a la vida cotidiana en uno de los países más herméticos.

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Repletos de una amplia gama de aplicaciones pero restringidos a una intranet nacional limitada, los teléfonos cuentan la historia de una sociedad que se digitaliza rápidamente, en la que incluso una versión limitada de la vida digital se ha convertido en otra capa más de control gubernamental.

Los teléfonos inteligentes son un lujo concentrado entre la élite de Corea del Norte en la capital, Pyongyang. Con precios minoristas en torno a los 750 dólares para los teléfonos de gama alta –una suma exorbitante en un país donde muchas personas ganan solo una pequeña fracción de esa cantidad en salarios formales, además de lo que puedan conseguir por otros medios– siguen estando fuera del alcance de la gran mayoría. Sin embargo, parecen estar lo suficientemente disponibles en Pyongyang como para que los medios estatales emitan segmentos ofreciendo consejos a personas que experimentan fatiga ocular por pasar demasiado tiempo en sus teléfonos inteligentes.

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Aquí hay una mirada poco común a la vida digital que el gobierno norcoreano permite –y que cada vez más parece alentar.

Banca en línea

Corea del Norte ha dependido durante mucho tiempo del efectivo, pero para quienes tienen teléfonos inteligentes, las aplicaciones de billetera electrónica están cambiando eso.

La banca en línea está dando al Estado un mayor control sobre la circulación de divisas, las tasas de cambio, los precios y la tributación –algo que ha buscado desde la década de 1990, según Peter Ward, investigador del Instituto Sejong, con sede en Seúl, quien estudia la economía norcoreana.

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“Puedes hacerlo de forma indirecta, asumiendo que todas las tiendas tienen cámaras de vigilancia (CCTV) y llevan registros contables. Pero es realmente difícil monitorear las transacciones en efectivo a gran escala” a menos que la gente comience a usar banca en línea, dijo Ward.

El gobierno también ha intentado durante mucho tiempo ejercer mayor control sobre el suministro de granos y reprimir el robo y la corrupción en la cadena de distribución, un esfuerzo que permiten los pagos electrónicos, dijo Ward.

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Los pagos mediante códigos QR usando teléfonos inteligentes están cada vez más disponibles en Pyongyang e incluso los utilizan los vendedores ambulantes, según personas que han visitado la ciudad en los últimos años. Las personas también pueden usar billeteras electrónicas para pagar el transporte público, reservar taxis, pedir comida a domicilio y reservar entradas de cine, según Steven Zhang de Young Pioneer Tours, que organiza viajes a Corea del Norte.

Transmisión de video

¿Qué ven los norcoreanos cuando están aburridos? Quienes tienen teléfonos inteligentes pueden recurrir a Manbang, una aplicación de transmisión de video las 24 horas para ver programas de televisión y películas a demanda, así como videos de los medios estatales.

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La diversidad de ofertas parece ser una forma de dar a los norcoreanos opciones aprobadas por el Estado en medio de la represión contra la entrada ilegal de programas y películas extranjeras, dijo Williams, investigador principal del Programa Corea de Stimson Center en Washington y su proyecto 38 North. El gobierno es especialmente estricto con los dramas y películas surcoreanas introducidos de contrabando, cuya distribución es castigada con la pena de muerte.

A través del uso de la tecnología, el régimen de Kim también busca controlar a su población (REUTERS/Tingshu Wang)

Privilegio para la élite

El número de usuarios de teléfonos móviles en Corea del Norte ha aumentado notablemente en los últimos años, desde que estuvieron disponibles en 2008. Hay más de 6,35 millones de suscripciones telefónicas en un país de aproximadamente 26 millones de habitantes, señalan los investigadores. No está claro cuántos de ellos son teléfonos inteligentes, generalmente hardware chino con software norcoreano.

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Con una red 4G disponible en gran parte del país, cientos de aplicaciones aprobadas por el Estado y al menos 24 marcas nacionales de teléfonos móviles han prosperado, afirmó Williams.

La disponibilidad generalizada de aplicaciones creadas en Corea del Norte sugiere que la ingeniería de software en el país es cada vez más sofisticada, añadió.

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Vivir en Pyongyang es un privilegio generacional, que conlleva acceso a comodidades –e incluso excesos– que son prácticamente impensables fuera de la capital.

La expansión de los teléfonos inteligentes en Pyongyang es parte de los esfuerzos del líder Kim Jong Un por invertir en el desarrollo urbano allí, a medida que busca mantener a la élite satisfecha y leal al régimen, opinan los expertos. También subraya cómo Kim ha protegido a la élite de los impactos económicos de la pandemia de coronavirus, según un análisis de 38 North, un programa de investigación sobre Corea del Norte del Stimson Center, un centro de estudios con sede en Washington.

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Aplicaciones de salud y fitness para mujeres

En lugar de los videos de TikTok “Get Ready With Me” populares en otros lugares, existe una aplicación norcoreana que ofrece consejos sobre todo, desde el seguimiento del ciclo menstrual hasta tutoriales de maquillaje y cómo mantener una cintura delgada.

La aplicación, llamada “La Edad de la Mujer”, se abre con un mensaje de Kim Jong Il, el ex líder norcoreano: “Debemos dirigir nuestra atención a la gestión de la salud de las mujeres”.

Entrega de medicamentos

En Corea del Norte pueden encontrarse medicamentos de producción nacional e importados, aunque el país cuenta con una infraestructura sanitaria en ruinas y a menudo desarrolla tratamientos científicamente no comprobados.

Ahora existe una aplicación en la que los usuarios pueden comprar medicamentos y recibirlos a domicilio. Esto probablemente también permite el seguimiento electrónico de las compras de medicamentos, lo cual podría dificultar el robo, ayudando al gobierno a vigilar de cerca el suministro farmacéutico, señaló Williams.

De manera conveniente, hay una aplicación aparte llamada “Diccionario de Medicamentos” que permite a los usuarios buscar términos médicos que quizá no conozcan mientras ordenan productos farmacéuticos.

Navegación

Los residentes de Pyongyang con teléfonos inteligentes ahora pueden pagar escaneando códigos QR y leer medios estatales en lectores electrónicos, según reportes de medios estatales y personas que han visitado la ciudad en los últimos dos años.

También pueden solicitar un taxi –similar a usar Uber o Lyft en otras partes del mundo–, con incrementos en las tarifas durante la hora pico y tarde en la noche. Un viaje de 45 minutos costó unos 8 dólares en tarifa dinámica o 5 dólares en condiciones normales, según Rowan Beard, cofundador de Young Pioneer Tours.

Estos avances tecnológicos forman parte de lo que parece ser una capital norcoreana más vibrante económicamente en comparación con antes de la pandemia de coronavirus, probablemente gracias a una inyección de dinero proveniente de actividades de robo de criptomonedas del régimen y su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania, según investigadores.

El horizonte de Pyongyang presume nuevos apartamentos de gran altura y más automóviles que nunca circulan por sus calles, lo que genera embotellamientos, relató Beard, quien ha visitado el país cuatro veces desde el año pasado.

Los teléfonos inteligentes más recientes de Corea del Norte revelan un mundo digital que, a primera vista, se parece en cierta medida al que existe fuera del país –algo que los extranjeros no necesariamente asociarían con la vida cerrada allí.

Esto se ha vuelto posible debido a la creciente confianza de Kim en su capacidad para ejercer control mientras introduce nuevos lujos que buscan normalizar la vida norcoreana, al menos para algunos, señaló Williams, quien ayudó a The Post a obtener acceso a los teléfonos.

El gobierno de Kim “se siente confiado en que puede controlar cómo la gente usa la tecnología”, dijo. “Si el gobierno no estuviera de acuerdo, no habría tanta actividad”.

El auge de los teléfonos inteligentes en Corea del Norte, dadas sus limitaciones, no ha venido acompañado de ningún aumento en el acceso a información exterior al país.

Quienes desean acceder a internet fuera del país arriesgan sus vidas. Deben comprar tarjetas SIM en el mercado negro y captar señal de torres celulares chinas cerca de la frontera. Incluso entonces, están sujetos a la vigilancia digital y al cortafuegos de China.

© 2026, The Washington Post.