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Lali Esposito opinó sobre el polémico gesto de Rosalía antes de su visita a la Argentina: “Yo prefiero creerle”

Recién llegada de viaje, la artista habló sobre el detalle de la cantante argentina que enfureció a sus fanáticos en la previa a sus shows en el país y también del tema de la cancelación

A poco tiempo de regresar de sus vacaciones, Lali Espósito fue consultada sobre su postura ante la cancelación a Rosalía previo a sus shows en el país. Y, además, se refirió al performance de María Becerra en la final de la Copa del Mundo 2026 (Intrusos - América)
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El Mundial 2026 no solo dejó emociones deportivas y debates futboleros, sino que también fue escenario de polémicas inesperadas en las redes sociales. Allí los comentarios anti Argentina se multiplicaron especialmente tras la derrota de la Selección ante España en la final. Entre las repercusiones internacionales, una de las figuras que quedó en el centro de la tormenta fue Rosalía, quien se vio envuelta en una controversia por un gesto suyo en sus redes sociales. La artista le dio un like a una publicación de Mia Khalifa descalificando al país. Días después se disculpó públicamente pero aun asi no logró atenuar el enojo de sus fanáticos.

En este contexto, Lali Espósito regresó al país y fue consultada sobre el tema, dejando clara su postura frente a las cámaras de Intrusos (América).

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La llegada de Lali al aeropuerto estuvo marcada por la expectativa de los cronistas, quienes la esperaban tras su paso por el exterior, donde combinó trabajo y vacaciones. Ante la consulta sobre su posible participación como cantante en la final del Mundial, Lali aclaró que no hubo ningún contacto formal. “Me preguntaron dónde estaba. Yo dije: ‘Vacacionando’. Pero entiendo que ya tenían todo eso armado. No creo que haya sido para que yo lo vuelva a cantar. María (Becerra) la rompió toda, divina, una reina”, comentó, en referencia a la artista que finalmente interpretó el himno.

La conversación rápidamente giró hacia la polémica del momento: el gesto a Rosalía tras su reposteo en redes sociales, que fue interpretado por muchos usuarios como una falta de respeto hacia Argentina. Lali abordó el tema con sinceridad y un toque de humor, dejando en claro que prefiere no tomarse los ataques de manera personal: “Justamente me pueden chu... los huevos todos los argentinos”, bromeó entre risas.

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No me lo voy a tomar muy en serio en lo personal. Después, como nación, me parece bien que no nos cope y defendernos de la manera que cada uno encuentre. ¿Qué es la Argentina? ¿Cómo somos los argentinos? ¿Cómo es la historia argentina? Lo sabemos todos los argentinos y muchos no argentinos también lo saben. Gente que vive acá, que esta nación los ha abrazado, o a sus familias, a ellos. Sobreexplicar tampoco está tan bueno, porque, cuando uno está tranquilo con quién es, ¿para qué andar explicándole a cada uno?”, reflexionó.

El gesto de Rosalía contra Argentina
Rosalía había compartido un video de Mía Khalifa con el tema "La Perla", cuyo significado enfureció a sus fans argentinos (TikTok)

Al ser consultada directamente sobre lo ocurrido con la artista, Lali fue contundente. “Ella no subió ningún video. Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. Yo digo: ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo estoy mirando redes y capaz likeo algo y no miro en detalle. Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa, puedo dar fe de que es muy respetuosa de nuestro país”, expuso frente a la cámara.

“Esta cosa está medio exagerada... ¿Quién canceló a Rosalía? Rosalía va a hacer cuatro Movistares, sí, una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho esa gente también. Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, diría: ‘Che, Rosalía, estás desequilibrada, andá a la p... que tu madre te parió’. No fue el caso, le puso un repost. Digo, estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con los argentinos o con parte de otros argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle”, reflexionó.

La disculpa de la artista española luego de su particular gesto en las redes (Instagram)
La disculpa de la artista española luego de su particular gesto en las redes (Instagram)

De esa manera, Espósito se mantuvo al margen de la polémica y defendió a Rosalía con total sinceridad. Sin dramatizar, pidió no exagerar el enojo y dejó en claro que no hace falta explicar tanto ni pelearse por todo. Su respuesta fue tranquila y mostró que, a pesar de la controversia, prefiere tomarse las cosas con calma y seguir adelante.

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Lali EspósitoRosalíaMundial 2026Selección ArgentinaCampaña anti-Argentina

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