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Los problemas económicos pueden hacer que tu cerebro envejezca antes de tiempo, sugieren estudios

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VIERNES, 24 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Estar sin recursos económicos ciertamente pone nerviosos nerviosos, pero también podría acelerar el envejecimiento cerebral, según un nuevo estudio.

Las personas que tienen dificultades económicas persistentes o bajos ingresos en la juventud tienden a rendir peor en pruebas cognitivas a los 53 años, informaron investigadores el 23 de julio en la revista Innovation in Aging.

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Además, los escáneres cerebrales revelaron que las personas que ganaban poco dinero tenían peor salud cerebral y mayor reducción cerebral que las personas mayores de entre 69 y 71 años, según los investigadores.

La relación entre los problemas económicos y el envejecimiento cerebral se mantuvo incluso después de que los investigadores consideraran otros factores que podrían influir en la salud cerebral.

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"La mayoría de los estudios sobre el envejecimiento cognitivo analizan las dificultades financieras en un solo momento del tiempo", dijo el investigador Jacques Wels en un comunicado de prensa.

"Nuestro estudio, utilizando varias décadas de datos, nos permite ver que es la acumulación de dificultades durante muchos años lo que está vinculado a los peores resultados en la salud cognitiva, más que episodios ocasionales de adversidad", dijo Wels. Es investigador honorario senior en University College London.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 2.800 británicos nacidos en 1946.

Se preguntó a las personas sobre sus ingresos familiares a los 26, 43 y 53 años, así como si les resultaba difícil pagar las facturas y cumplir con sus obligaciones financieras.

Los resultados mostraron que los bajos ingresos y las dificultades económicas se asociaban con una velocidad de procesamiento más lenta y peor memoria verbal a los 53 años.

Los hombres se veían más afectados por los problemas económicos, al igual que las personas que sufrían desventajas en la infancia y quienes tenían un mayor riesgo genético de padecer Alzheimer.

Los investigadores sugirieron que estos hombres podrían haber sufrido más dificultades económicas porque pertenecían a una generación en la que se les consideraba el principal proveedor económico del hogar. También podrían haber tenido hábitos más poco saludables, como fumar y beber.

Las resonancias magnéticas realizadas en algunos participantes mostraron que el estrés financiero estaba relacionado con cambios en la estructura cerebral asociados al envejecimiento acelerado, como la reducción de regiones importantes del cerebro.

"Nuestros hallazgos sugieren que apoyar a las personas que enfrentan dificultades económicas y reducir la pobreza crónica también podría ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y los casos de demencia en el futuro", afirmó la investigadora principal Praveetha Patalay, profesora de salud poblacional y bienestar en University College London, en el comunicado de prensa.

Más información

Mental Health America tiene más información sobre el bienestar financiero.

FUENTE: University College London, comunicado de prensa, 23 de julio de 2026

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