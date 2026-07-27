Soledad Pastorutti le pone voz a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con “Late el Sur”

El video promocional de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 muestra a la cantante Soledad Pastorutti interpretando la canción oficial 'Late el Sur'

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Santa Fe, Rosario y Rafaela serán, entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026, el escenario de un evento multitudinario: más de 4.000 atletas de 15 países participarán en los XIII Juegos Suramericanos. En la previa y durante cada jornada de competencia, el ritmo y la voz de Soledad Pastorutti acompañarán a deportistas y público con “Late el Sur”, la canción oficial de la cita deportiva.

Lejos de ser solo una pieza musical, fue concebida para destacarse como la banda sonora de las historias que marcarán el pulso de las competencias y el encuentro entre miles de personas unidas por la pasión deportiva. La canción sonará desde la cuenta regresiva hasta la última jornada, impregnando de identidad y emoción a cada ceremonia y a cada triunfo.

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La historia detrás de la canción oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no comenzó con un encargo formal, sino con una coincidencia. La Sole, junto a Marcela Morelo y Claudia Brant, se habían reunido por puro placer a componer, sin un objetivo concreto. La propuesta de crear la canción para el evento llegó en ese contexto.

La artista santafesina rememoró: “Cuando recibí la propuesta nos estábamos juntando a componer con Marcela Morelo y Claudia Brant, por el solo gusto de hacerlo, sin tener ningún proyecto concreto. Me llegó esta propuesta, las invité a sumarse y, sin siquiera pensar que nuestra canción podía ser la elegida, nos pusimos manos a la obra”.

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Soledad Pastorutti interpreta su canción 'Late el Sur', himno de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El aporte de las compositoras fue decisivo para el proceso creativo. De Morelo, Soledad destaca su capacidad para conectar con el público mediante canciones de melodías populares y letras profundas. Sobre Brant, compositora radicada en Los Ángeles y autora de éxitos internacionales, valora su experiencia y la seguridad que aporta en el trabajo conjunto.

La producción musical estuvo a cargo de Rodolfo Lugo, reconocido en la escena latinoamericana por su trabajo con figuras como Mercedes Sosa, Juanes, David Bisbal, Camilo, María Becerra y Lali. Soledad recuerda el momento de grabación: “Cuando llegó el momento de grabarla, Rodo, que también estaba muy contento con el resultado, me propuso ser el productor. Grabamos con él y quedamos muy felices porque eso que habíamos trabajado unas semanas antes ya tenía forma y sonaba exactamente como lo habíamos imaginado”.

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El título de la canción, “Late el Sur”, porta un sentido que trasciende la mera ubicación geográfica de los Juegos. Para sus autoras, el nombre expresa una metáfora que enlaza el sur del continente con el corazón de los deportistas. La canción busca reflejar el esfuerzo cotidiano, los sueños que movilizan a cada atleta y el orgullo que representa competir por un país propio.

La letra pone en valor la unión de miles de personas que, durante los Juegos, compartirán una misma pasión. En palabras de sus creadoras, no se trata solo de acompañar un evento deportivo, sino de expresar el latido colectivo de quienes llegan a Santa Fe, Rosario y Rafaela con la esperanza de superarse y de hacer historia.

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Soledad observa un monitor en la producción del tema 'Late el Sur' para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, acompañada por miembros del equipo de trabajo

Para Sole, ser la voz de la canción oficial adquiere una dimensión íntima y también de representación. “Creo que respeta el espíritu de estos Juegos, pero además hay un tema de pertenencia porque será cantada desde mi provincia, desde mi lugar. ‘Esta tierra te vuelve invencible’, dice la letra en un momento. Ese verso, que alienta a los deportistas desde una identidad profundamente santafesina, me hace sentir muy identificada”.

La cantante subrayó que el tema conjuga un ritmo festivo con un mensaje de aliento y superación. “Es una canción que transmite pasión. Tiene ritmo, pero también una letra muy profunda. Habla de lo que somos los santafesinos y también los argentinos: espontáneos, positivos y alegres. Siento que encaja perfecto con el motivo para el que la compusimos y me llena de orgullo que aquello que empezó casi como un juego hoy sea una realidad para nosotras”.

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“Late el Sur” fue pensada para trascender los límites de la música ambiente en los Juegos Suramericanos. Acompañará la cuenta regresiva, las ceremonias de apertura y clausura, y cada jornada de competencia, formando parte de la identidad de Santa Fe 2026. Su estribillo, diseñado para ser entonado por atletas, voluntarios y público, apunta a convertirse en una voz común para las delegaciones llegadas de toda Sudamérica.

Desde su presentación oficial, la canción iniciará un recorrido que culminará cuando resuene en los escenarios deportivos de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Allí dejará de pertenecer únicamente a sus autoras e intérpretes y se transformará en la banda sonora de miles de historias de esfuerzo, encuentro y superación que darán vida a los XIII Juegos Suramericanos.

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