El sentido mensaje de Vicky Xipolitakis junto a su hijo Salvador por el Día de los Abuelos: “Son fundamentales”

La exvedette celebró la emotiva fechaunto a su hijo Salvador y sus abuelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con un perfil bajo cuando se trata de su vida más íntima, Vicky Xipolitakis volvió a abrir una ventana a su costado más sensible y familiar. Esta vez, el motivo fue el Día de los Abuelos, una fecha que la moviliza especialmente y que eligió compartir con sus seguidores a través de un posteo tan emotivo como poco frecuente. Y no lo hizo sola: la mediática aprovechó la ocasión para mostrarse nuevamente acompañada de su hijo Salvador en redes sociales, reforzando el mensaje de unión y afecto familiar que atraviesa su vida cotidiana.

“Solo AGRADECER”, escribió Vicky al comienzo del mensaje, sumando emojis de corazón y estrella, y marcando el tono de gratitud que guió toda la publicación. Luego profundizó con palabras dedicadas a los protagonistas de la jornada: “Feliz día de los abuelos, sobre todo a ellos, los mejores del mundo; amorosos, presentes e incondicionales”. Y sumó, en primera persona, el motivo de su gratitud: “Gracias por todo lo que hacen por mi hijo y llenarlo de tanta felicidad, son fundamentales en nuestra vida. Los amamos!!!!!!”, cerró, junto al hashtag #Familia, en alusión a la presencia de sus padres, Manuel Xipolitakis y Elena Damianos.

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El mensaje estuvo acompañado por un carrusel de imágenes que reflejan ese clima íntimo y espiritual que la mediática quiso transmitir. En una de las fotos más destacadas, Vicky posó sonriente junto a sus padres dentro de una iglesia, en un ambiente de recogimiento y calma. En esa misma postal, Salvador, con el rostro cubierto por un corazón rojo para proteger su identidad, se abrazó a su abuelo, en una escena de pura cercanía y ternura familiar. Otra foto mostró a Xipolitakis sosteniendo al pequeño en brazos y abrazándolo con fuerza, ambos sonrientes, en un gesto espontáneo que transmite complicidad y protección.

También hubo una imagen en la que se los vio encendiendo velas juntos, sumergidos en un espacio de recogimiento, reforzando el tono espiritual del momento y la importancia de las tradiciones en familia. El detalle final lo aporta una foto de sus manos entrelazadas frente a las velas encendidas, una imagen simbólica que resume el espíritu del posteo: unión, fe y familia.

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Manuel Xipolitakis y Elena Damianos, padres de la exvedette, junto a su nieto Salvador

Fiel a su estilo, Xipolitakis eligió un momento significativo para mostrar a su hijo, manteniendo el cuidado y la reserva con los que siempre maneja su exposición pública. Esta vez, el foco no estuvo puesto en el show ni en la sorpresa, sino en el agradecimiento y en el rol central que ocupan los abuelos en su vida y en la de Salvador.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Xipolitakis expone el vínculo con su hijo. Aunque en ningún momento del mensaje hizo referencia explícita a su situación judicial, el trasfondo es conocido por el público y sus seguidores. Desde su separación de Javier Naselli en 2019, la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) mantiene un largo litigio en la Justicia por la tenencia y el régimen de visitas. En medio de ese proceso, la maternidad se convirtió en un refugio y en una fuente de fortaleza para Vicky, que eligió priorizar el bienestar y la felicidad de su hijo.

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Vicky Xipolitakis sonríe mientras abraza a su hijo Salvador

Vicky y su hijo Salvador encendieron velas en un candelabro en medio del homenaje al Día de los Abuelos

En abril pasado, con motivo del quinto cumpleaños de Salvador, la exvedette le dedicó una carta cargada de emoción, donde compartió cómo es ser madre en solitario. “Nunca imaginé que alguien tan chiquito pudiera cambiarme tanto mi vida, desde que llegaste, mi corazón ya no me pertenece, vive en vos”, escribió al inicio del mensaje, dejando en evidencia la transformación personal que vivió desde el nacimiento del niño. En ese mismo tono, compartió: “Ser tu mamá me hizo descubrir el amor verdadero, me hiciste fuerte... y también vulnerable”. Más adelante, contrastó su vida personal con la imagen pública que suele ofrecer: “Muchos conocen solo mi sonrisa, pocos mi historia. Crío, corro, trabajo, cuido, acompaño, sostengo, protejo, abrazo, curo, enseño y muchas veces todo al mismo tiempo y sin descanso”.

El relato tampoco evitó abordar los momentos más difíciles. “Había noches sin dormir y días en los que estuve al borde de caer”, reconoció, para luego explicar que “mi sonrisa fue mi escudo, una forma de protegerte y protegerme, una manera de decir ‘estoy bien’, aunque por dentro me estuviera desarmando. Crío sola, trabajo sin parar, sostengo, resuelvo, abrazo. Soy madre, y por vos soy invencible. Ser madre es ser hogar, es ser escudo, abrigo, refugio y fuerza”.

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La mano de la exvedette y su hijo entrelazadas frente a un candelabro con múltiples velas encendidas en un ambiente difuminado (Instagram)

En este Día de los Abuelos, Vicky eligió, una vez más, mostrar a su público el valor fundamental que tiene la familia en su vida. Lo hizo desde la gratitud, la espiritualidad y la ternura, priorizando el mensaje de unión y el reconocimiento a quienes la acompañan todos los días en la crianza y felicidad de su hijo. Un posteo que, lejos de la polémica, la muestra en su faceta más real y cercana, y que deja en claro el rol central de los abuelos y la familia en el presente de la mediática.