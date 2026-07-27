Teleshow
GoogleAgregar Infobae en Google

El sentido mensaje de Vicky Xipolitakis junto a su hijo Salvador por el Día de los Abuelos: “Son fundamentales”

En medio de la fecha religiosa que conmemoraba a Santa Ana y San Joaquín, la exvedette compartió una serie de postales junto a sus propios padres y el pequeño frente a la cámara

El emotivo posteo de Vikcy Xipolitakis junto a su hijo Salvador y sus abuelos
La exvedette celebró la emotiva fechaunto a su hijo Salvador y sus abuelos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Con un perfil bajo cuando se trata de su vida más íntima, Vicky Xipolitakis volvió a abrir una ventana a su costado más sensible y familiar. Esta vez, el motivo fue el Día de los Abuelos, una fecha que la moviliza especialmente y que eligió compartir con sus seguidores a través de un posteo tan emotivo como poco frecuente. Y no lo hizo sola: la mediática aprovechó la ocasión para mostrarse nuevamente acompañada de su hijo Salvador en redes sociales, reforzando el mensaje de unión y afecto familiar que atraviesa su vida cotidiana.

Solo AGRADECER”, escribió Vicky al comienzo del mensaje, sumando emojis de corazón y estrella, y marcando el tono de gratitud que guió toda la publicación. Luego profundizó con palabras dedicadas a los protagonistas de la jornada: “Feliz día de los abuelos, sobre todo a ellos, los mejores del mundo; amorosos, presentes e incondicionales”. Y sumó, en primera persona, el motivo de su gratitud: “Gracias por todo lo que hacen por mi hijo y llenarlo de tanta felicidad, son fundamentales en nuestra vida. Los amamos!!!!!!”, cerró, junto al hashtag #Familia, en alusión a la presencia de sus padres, Manuel Xipolitakis y Elena Damianos.

PUBLICIDAD

El mensaje estuvo acompañado por un carrusel de imágenes que reflejan ese clima íntimo y espiritual que la mediática quiso transmitir. En una de las fotos más destacadas, Vicky posó sonriente junto a sus padres dentro de una iglesia, en un ambiente de recogimiento y calma. En esa misma postal, Salvador, con el rostro cubierto por un corazón rojo para proteger su identidad, se abrazó a su abuelo, en una escena de pura cercanía y ternura familiar. Otra foto mostró a Xipolitakis sosteniendo al pequeño en brazos y abrazándolo con fuerza, ambos sonrientes, en un gesto espontáneo que transmite complicidad y protección.

También hubo una imagen en la que se los vio encendiendo velas juntos, sumergidos en un espacio de recogimiento, reforzando el tono espiritual del momento y la importancia de las tradiciones en familia. El detalle final lo aporta una foto de sus manos entrelazadas frente a las velas encendidas, una imagen simbólica que resume el espíritu del posteo: unión, fe y familia.

PUBLICIDAD

El emotivo posteo de Vikcy Xipolitakis junto a su hijo Salvador y sus abuelos
Manuel Xipolitakis y Elena Damianos, padres de la exvedette, junto a su nieto Salvador

Fiel a su estilo, Xipolitakis eligió un momento significativo para mostrar a su hijo, manteniendo el cuidado y la reserva con los que siempre maneja su exposición pública. Esta vez, el foco no estuvo puesto en el show ni en la sorpresa, sino en el agradecimiento y en el rol central que ocupan los abuelos en su vida y en la de Salvador.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Xipolitakis expone el vínculo con su hijo. Aunque en ningún momento del mensaje hizo referencia explícita a su situación judicial, el trasfondo es conocido por el público y sus seguidores. Desde su separación de Javier Naselli en 2019, la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) mantiene un largo litigio en la Justicia por la tenencia y el régimen de visitas. En medio de ese proceso, la maternidad se convirtió en un refugio y en una fuente de fortaleza para Vicky, que eligió priorizar el bienestar y la felicidad de su hijo.

El emotivo posteo de Vikcy Xipolitakis junto a su hijo Salvador y sus abuelos
Vicky Xipolitakis sonríe mientras abraza a su hijo Salvador
El emotivo posteo de Vikcy Xipolitakis junto a su hijo Salvador y sus abuelos
Vicky y su hijo Salvador encendieron velas en un candelabro en medio del homenaje al Día de los Abuelos

En abril pasado, con motivo del quinto cumpleaños de Salvador, la exvedette le dedicó una carta cargada de emoción, donde compartió cómo es ser madre en solitario. “Nunca imaginé que alguien tan chiquito pudiera cambiarme tanto mi vida, desde que llegaste, mi corazón ya no me pertenece, vive en vos”, escribió al inicio del mensaje, dejando en evidencia la transformación personal que vivió desde el nacimiento del niño. En ese mismo tono, compartió: “Ser tu mamá me hizo descubrir el amor verdadero, me hiciste fuerte... y también vulnerable”. Más adelante, contrastó su vida personal con la imagen pública que suele ofrecer: “Muchos conocen solo mi sonrisa, pocos mi historia. Crío, corro, trabajo, cuido, acompaño, sostengo, protejo, abrazo, curo, enseño y muchas veces todo al mismo tiempo y sin descanso”.

El relato tampoco evitó abordar los momentos más difíciles. “Había noches sin dormir y días en los que estuve al borde de caer”, reconoció, para luego explicar que “mi sonrisa fue mi escudo, una forma de protegerte y protegerme, una manera de decir ‘estoy bien’, aunque por dentro me estuviera desarmando. Crío sola, trabajo sin parar, sostengo, resuelvo, abrazo. Soy madre, y por vos soy invencible. Ser madre es ser hogar, es ser escudo, abrigo, refugio y fuerza”.

El emotivo posteo de Vikcy Xipolitakis junto a su hijo Salvador y sus abuelos
La mano de la exvedette y su hijo entrelazadas frente a un candelabro con múltiples velas encendidas en un ambiente difuminado (Instagram)

En este Día de los Abuelos, Vicky eligió, una vez más, mostrar a su público el valor fundamental que tiene la familia en su vida. Lo hizo desde la gratitud, la espiritualidad y la ternura, priorizando el mensaje de unión y el reconocimiento a quienes la acompañan todos los días en la crianza y felicidad de su hijo. Un posteo que, lejos de la polémica, la muestra en su faceta más real y cercana, y que deja en claro el rol central de los abuelos y la familia en el presente de la mediática.

Temas Relacionados

Vicky XipolitakisSalvadorDía de los AbuelosRedes sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El acto fallido de Susana Giménez: reveló un detalle clave de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En plena emisión con Marley en Por el Mundo, la reconocida conductora dio a conocer información sobre el casamiento de la pareja

El acto fallido de Susana Giménez: reveló un detalle clave de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Entre risas y nostalgia, el emotivo recuerdo de Lizy Tagliani para su gran amigo Jorge Ibáñez

La humorista revivió historias y anécdotas junto al fallecido diseñador, y emocionó a sus seguidores con un texto en el que celebró la complicidad y el apoyo que marcaron su relación

Entre risas y nostalgia, el emotivo recuerdo de Lizy Tagliani para su gran amigo Jorge Ibáñez

Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

La primera edición reunirá a las máximas figuras de la escena en una gala que buscará instalarse como una tradición anual. Uno por uno, los nominados y todos los detalles de la gran celebración

Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Punto por punto, todos los detalles del fallo de la Justicia italiana contra el reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi

La Corte de Apelación de Milán consideró la autosuficiencia económica de la empresaria y declaró inadmisible el recurso presentado para recibir una compensación económica de 480 mil euros

Punto por punto, todos los detalles del fallo de la Justicia italiana contra el reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi

La Joaqui y Luck Ra en crisis: así empezó su romántica historia de amor

Un festejo con invitados, silencios llamativos y acercamientos fallidos explican el punto de partida de esta historia que, según rumores, habría llegado a su fin

La Joaqui y Luck Ra en crisis: así empezó su romántica historia de amor

DEPORTES

El golazo que le convirtieron a la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial 2026: “No me lo podía creer”

El golazo que le convirtieron a la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial 2026: “No me lo podía creer”

Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

La sentida carta abierta de Mbappé luego disputar el Mundial con Francia: “Duele y seguirá doliendo un tiempo”

Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

Juanfer Quintero habló por primera vez tras su salida de River Plate: del “hay que tomar decisiones” al “amor eterno”

TELESHOW

El acto fallido de Susana Giménez: reveló un detalle clave de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El acto fallido de Susana Giménez: reveló un detalle clave de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Entre risas y nostalgia, el emotivo recuerdo de Lizy Tagliani para su gran amigo Jorge Ibáñez

Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Punto por punto, todos los detalles del fallo de la Justicia italiana contra el reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi

La Joaqui y Luck Ra en crisis: así empezó su romántica historia de amor

INFOBAE AMÉRICA

Las exportaciones de El Salvador suben 4.1% y alcanzan USD 3,400.6 millones a junio de 2026

Las exportaciones de El Salvador suben 4.1% y alcanzan USD 3,400.6 millones a junio de 2026

La República Dominicana lidera la llegada de turistas en el Caribe y proyecta más ingresos hasta 2035

El Liopleurodon medía ocho metros, no 25: un estudio reescribe la historia del depredador jurásico

Organización advierte que bajar impuestos a los cigarros podría elevar el consumo juvenil en Costa Rica

Trump ordenó detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo, aunque advirtió: “O avanzan rápido o no avanzan”