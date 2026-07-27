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Uruguay activa un plan ante el posible “Súper Niño”: productores cambian estrategias y el gobierno prepara protocolos

El Sistema de Emergencias uruguayo presentará en agosto un plan de acción para enfrentar lluvias extraordinarias previstas para la primavera. Mientras tanto, productores limpian tajamares, aumentan la siembra de maíz y los municipios reclaman más recursos para prevenir inundaciones

Inundaciones Paysandú
El avance del Río Uruguay provocó inundaciones en el departamento de Paysandú, Uruguay (Archivo/Twitter Javier García)
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El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay está preparando un protocolo para afrontar las posibles consecuencias del “Super Niño”, el fenómeno climático que está pronosticado para la primavera, para cuando se esperan abundantes lluvias.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Uruguay ya tiene la información necesaria para saber qué regiones del país estarán más expuestas ante posibles eventos climáticos extremos.

“La historia nos da datos relevantes. Desde el 98 –que es cuando se tiene registro– los distintos niños han golpeado de manera bastante parecida. Quiero decir que, más allá de lo triste de esto, no vas a tener muchas sorpresas. Sabemos dónde nos va a golpear más y menos”, dijo el presidente en un discurso la semana pasada ante los intendentes.

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inundaciones Salto Uruguay
Avance del Río Uruguay en el departamento de Salto (Archivo/Sinae)

“Con estos estudios y con todo el avance de meteorología que ya está hecho y con los protocolos que van a estar para agosto, [vamos] a sentarnos a conversar de eso”, añadió.

El fenómeno climático de El Niño que se intensifica en el océano Pacífico se perfila como el más intenso en al menos 150 años, según informaron investigadores en una rueda de prensa la semana pasada. Los pronósticos indican que el fenómeno llegará con lluvias intensas.

Pero más allá de la decisión del gobierno de Orsi, productores uruguayos también se preparan ante este pronóstico. Es por eso que apuestan más por el maíz y limpian sus tajamares esperando la lluvia, como informó la semana pasada un artículo del diario El País. A su vez, los municipios ya reclaman recursos para enfrentar posibles inundaciones.

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Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El Sinae trabaja en la elaboración de distintos escenarios y tiene previsto presentar el plan de acción en agosto, así como las medidas preventivas que se van a adoptar.

El Niño se da cuando la temperatura del océano Pacífico aumenta de manera anormal. En este caso, las proyecciones señalan que los aumentos serían de entre 3°C y 4°C, temperaturas que están muy por encima de lo habitual. La mayor temperatura del océano favorece un incremento de las lluvias en la región, explicó al medio uruguayo el meteorólogo Mario Bidegain.

En Uruguay, el mayor impacto se espera para la primavera (entre octubre y diciembre, en concreto). Pero el problema no está dado solo con la cantidad de agua que cae sino también con su acumulación. Los eventos provocan que los suelos se saturen, que aumente la escorrentía y que los ríos eleven sus niveles.

Inundaciones Paysandú
El Río Uruguay creció más de siete metros y medio y provocó inundaciones en Paysandú, Uruguay (Archivo/Twitter Javier García)

El último Niño intenso ocurrió entre 2015 y 2016, mientras que el ocurrido entre 1997 y 1998 provocó las mayores crecientes del Río Uruguay. Y ahora el meteorólogo pronosticó: “Podemos volver a tener niveles históricos”.

Se proyecta que el norte de Uruguay sería el lugar más afectado por las condiciones meteorológicas adversas.

Paysandú es uno de los departamentos que está acostumbrado a convivir con el agua. El intendente Nicolás Olivera declaró a El País que la experiencia les permitió construir mapas de riesgo que indican con precisión qué calles, viviendas y familias se verán afectadas. “Sabemos a qué cota del río Uruguay se inunda, cada padrón afectado y quién vive allí”, expresó.

Cuando hay pronósticos que indican que el río crecerá, la intendencia comienza a coordinar la evacuación antes que el agua llegue a las viviendas.

Hay récord de compra de maíz por el tema del agua. Cuando hay mucha agua, al maíz le va espectacular”, contó el alcalde de Dolores (en Soriano, departamento limítrofe con Argentina), Joaquín Gómez, a El País. Él, como presidente del Plenario de Municipios del Uruguay, le pidió al gobierno nacional recursos extra para que sean usados en el caso de que estos escenarios se concreten.

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