Boca Juniors pelea con dos clubes de Europa por uno de los goleadores del fútbol argentino: la importante oferta que prepara

David Romero, el delantero que busca Boca Juniors (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

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Boca Juniors no se baja del mercado de pases y está en tratativas para cerrar el arribo de uno de los goleadores del fútbol argentino, aunque tiene competencia desde Europa. David Romero es el delantero apuntado en el Xeneize y compite con Sevilla de España y Parma de Italia por el jugador de 23 años de Tigre, en una negociación que se volvió prioritaria por la falta de variantes ofensivas. El mercado de pases en Argentina cierra el viernes y, hasta entonces, el club de la Ribera intentará avanzar por un jugador que viene de consolidarse como una de las apariciones más productivas del fútbol argentino.

Tigre pretende una cifra cercana a USD 8 millones por parte del pase y busca conservar un porcentaje para una futura venta. Según informó el periodista César Luis Merlo, Boca ya realizó un primer movimiento, mientras que los dos clubes europeos también elevaron propuestas formales.

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La propuesta del Xeneize, todavía no formalizada, incluye dinero, a Jabes Saralegui y la cesión por un año de Camilo Rey Domenech por el 70% del pase, con la posibilidad de sumar también a Williams Alarcón si la operación lo exige. En principio, esa estructura convence a la dirigencia de Tigre, que mantiene una buena relación con sus pares boquenses. Infobae supo que la directiva azul y oro tiene la incorporación en el ataque como una prioridad.

David Romero convirtió 11 goles en 19 partidos en 2026 (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

El vínculo entre ambos clubes tiene antecedentes recientes. Tigre recibió varios futbolistas a préstamo desde Boca en los últimos años —como el mencionado Saralegui, Maxi Zalazar, Gonzalo Maroni, entre otros— y también realizó una operación favorable con Mateo Retegui: en 2023 compró el 50% de su pase por USD 2,3 millones y pocos meses más tarde concretó su venta al Genoa por 15, una transferencia que dejó USD 7,5 millones en las arcas del club de Victoria.

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El club azul y oro necesita un centrodelantero por una cadena de bajas y problemas físicos en su plantel. Edinson Cavani rescindió contrato tras arrastrar problemas lumbares, Adam Bareiro se recupera de una discopatía lumbar después de un desgarro en la recta final del primer semestre y Milton Giménez está afectado por un desgarro en el aductor derecho, además de un período anterior con pubalgia.

David Romero es el principal apuntado por la dirigencia de Boca. El jugador de 23 años llegó a Tigre en enero de 2025 desde Talleres de Córdoba, después de un préstamo en Chile. Desde entonces disputó 40 partidos, convirtió 16 goles y dio cuatro asistencias. El rendimiento más reciente explica el interés que despertó. En el primer semestre sumó 11 tantos en 19 presentaciones y se afirmó como una de las referencias ofensivas más eficaces del Torneo Apertura.

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El último apuntado en el mercado de Boca es David Romero (FOTOBAIRES)

La principal dificultad para Boca no pasa solo por el monto de la operación. Tanto Sevilla como Parma ya enviaron ofertas a Tigre y el delantero priorizaría una transferencia al fútbol europeo, después de la caída de una negociación anterior con Flamengo. Las conversaciones siguen abiertas y el desenlace depende de si el club argentino logra competir con el atractivo deportivo de jugar en La Liga española o en la Serie A.

La búsqueda de un delantero se volvió una necesidad concreta para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado. El propio presidente dijo al medio TyC Sports: “Estamos contentos con el plantel que tenemos. Y hasta el último día del mercado de pases estaremos pendientes de si podemos mejorar lo que tenemos. Más que eso no voy a decir”.

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El club ya desembolsó alrededor de USD 15 millones en este mercado por las incorporaciones del arquero colombiano Álvaro Montero, el lateral derecho uruguayo Leandro Lozano y el delantero colombiano Sebastián Villa. A la vez, espera la concreción de la venta de Exequiel Zeballos al Napoli de Italia, una salida que, según se presume, dejaría unos USD 10 millones y podría darle margen para seguir negociando por un nueve.