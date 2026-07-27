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El polémico lugar que le asignaron a Colapinto en el ranking de un medio inglés tras el GP de Hungría de F1: la diferencia con Gasly

Un portal especializado ubicó al piloto argentino en un llamativo escalón luego de la última carrera de la Máxima antes del parate por el verano boreal

Primer plano de un hombre joven con cabello castaño rizado. Viste una chaqueta deportiva azul con ribetes rosados y varios logos. Fondo oscuro borroso
Franco Colapinto aparece en primer plano luciendo una chaqueta deportiva azul con logotipos de patrocinadores, en un entorno que sugiere una pista de carreras. (@francolapinto)
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La Fórmula 1 terminó la primera parte de la temporada 2026 luego de la undécima fecha disputada en Gran Premio de Hungría y un ranking armado por un medio inglés ubicó a Franco Colapinto en el fondo de la tabla de acuerdo al análisis de este fin de semana, lo que generó una fuerte polémica entre los fanáticos.

El corredor bonaerense finalizó en el 15° puesto en Budapest y su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, fue 12°, pero el periodista Edd Straw, de The Race, los colocó en extremos opuestos de su nómina de rendimiento: el francés en el primer puesto entre 22 pilotos, el argentino en el 20° puesto.

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El veredicto de The Race sobre Gasly fue categórico: “Maximizó el paquete de Alpine y tuvo una ventaja clara sobre su compañero de equipo”. El francés largó 12° y terminó 12°, sacó 0,183 segundos a Colapinto en la clasificación y aprovechó el ingreso del auto de seguridad virtual para ejecutar una parada adicional que le permitió completar una carrera sin fisuras. Para Straw, dado el rendimiento real del Alpine ese fin de semana, no había margen para hacer más.

Número 20 azul, Franco Colapinto en traje de carreras rosado, logo Alpine. Texto: 'Franco Colapinto', 'Started: 13th Finished: 15th', y secciones con Pros, Cons, Verdict
El ranking de The Race detalla la actuación del piloto Franco Colapinto y su resultado en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, finalizando en la posición 15.

La evaluación sobre Colapinto fue considerablemente más severa. Como ventajas destacó que “el no haber participado en la FP1 es un factor atenuante en sus dificultades”. Eso se debió a que cedió su auto al piloto de reserva Paul Aron, algo a lo que acceden los novatos que no tienen más de dos carreras en la F1. Es algo obligatorio por reglamento y se brindan dos prácticas obligatorias por auto en una temporada. Ya en su opinión sobre la carrera explicó que “tras un error en la primera vuelta, tuvo una carrera limpia, aunque no especialmente rápida, y terminó por detrás de los Aston Martin”.

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Luego, Straw señaló que “los problemas en el sector medio (del pelotón) fueron responsables de gran parte de la diferencia de 0.183 s con Gasly en la clasificación”. Además, apuntó a un problema en el inicio luego de haber ganado dos posiciones en pista: “La salida de pista en la curva 4 en la primera vuelta le costó dos posiciones y fue la principal razón de la divergencia entre su carrera y la de Gasly”.

Por último, su “veredicto” fue que Franco estuvo “un paso por detrás de Gasly, lo que, sumado al accidente en los entrenamientos y a la salida en la primera vuelta, resultó en ”un fin de semana decepcionante”.

El propio Colapinto explicó las consecuencias de esa falta de rodaje. Después de la clasificación, el argentino señaló que el auto estaba fuera de la ventana de configuración con la que se siente cómodo y que la pérdida de la FP1 le impidió realizar todos los ajustes necesarios antes del parque cerrado. Durante la carrera, volvió a remarcar que no tenía adherencia y que el comportamiento del monoplaza era difícil de comprender, pese a lo cual completó las 70 vueltas sin nuevos incidentes y terminó 15°, tres posiciones detrás de Gasly.

Un gráfico con el número uno, una foto de Pierre Gasly, el logo de Alpine F1 y texto en inglés sobre su rendimiento
Un gráfico de The Race detalla el análisis de la actuación de Pierre Gasly en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, indicando su posición y puntos a favor y en contra.

La brecha en el ranking entre ambos pilotos de Alpine -20 puestos de diferencia- contrasta con los tres lugares que los separaron en la clasificación final de la carrera.

Para el criterio y las bases para armar ese ranking. The Race pondera el rendimiento a lo largo de todo el fin de semana, no solo el resultado de la carrera, “teniendo en cuenta que la clasificación es, en efecto, la vuelta cero de la carrera y fundamental para sentar las bases de la misma, y ​​que no se trata de una clasificación de las cualidades generales de cada piloto. Simplemente se basa en su desempeño durante un fin de semana determinado. Por lo tanto, la clasificación fluctuará significativamente de un fin de semana a otro".

Y aclara que en su descripción que “dado que cada uno de los 11 coches tiene un potencial de rendimiento fundamentalmente diferente y que la ‘suerte’ (es decir, factores ajenos al control del piloto) influye en cómo se desarrolla el fin de semana, esta clasificación también diferirá significativamente de los resultados generales”.

Al terminar esta primera parte del presente ejercicio, Alpine perdió el quinto lugar del Campeonato Mundial de Constructores. Por segunda vez en el año ninguno de sus pilotos pudo sumar. Pierre Gasly se ubica 10° en el Campeonato de Pilotos con 42 unidades. Mientras, Colapinto, quien no sumó en esta ocasión, permanece 12° con 19 puntos. La segunda mitad de la temporada arrancará el viernes 21 de agosto con el inicio de la actividad en el Gran Premio de Países Bajos.

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