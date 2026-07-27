Ucrania atacó cargueros que transportaban armas iraníes hacia Rusia e Irán amenaza con responder

Ucrania atacó dos cargueros en el mar Caspio que, según Kiev, integraban la ruta de armas iraníes hacia Rusia

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La guerra entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo capítulo que podría modificar el equilibrio regional. El reciente ataque ucraniano contra dos cargueros en el mar Caspio, que según Kiev integraban la ruta utilizada para trasladar armamento iraní hacia Rusia, provocó una dura reacción de Teherán y abrió interrogantes sobre una posible ampliación del conflicto.

Durante Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó que la ofensiva representa mucho más que un golpe táctico: pone bajo presión una vía estratégica para el abastecimiento militar ruso y conecta de manera más directa la guerra en Ucrania con las tensiones que involucran a Irán, Israel y Occidente.

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Un ataque sobre la retaguardia logística rusa

Según explicó Serbin Pont, Ucrania viene ampliando el alcance de sus operaciones con un objetivo claro: afectar la capacidad logística que sostiene la campaña militar del Kremlin.

Irán calificó el ataque de Ucrania como un acto hostil y criminal y advirtió que se reserva el derecho de responder (Europa Press)

En ese contexto, recordó que durante la noche del 24 al 25 el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) lanzó una operación de gran escala contra infraestructura militar rusa. Además de destruir radares estratégicos —entre ellos sistemas de guiado de baterías antiaéreas S-400—, la ofensiva alcanzó dos cargueros en el mar Caspio: el Port-Olia 2 y el Begay.

De acuerdo con la inteligencia ucraniana, ambas embarcaciones formaban parte del corredor marítimo utilizado para transportar drones Shahed, misiles balísticos y otro material bélico suministrado por Irán a Rusia, equipamiento considerado fundamental para sostener las operaciones militares en territorio ucraniano.

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“Para Ucrania eran objetivos legítimos porque formaban parte de la logística militar rusa”, resumió el especialista.

La dura advertencia de Irán

La respuesta de Teherán fue inmediata. La Cancillería iraní calificó el ataque como “un acto hostil y criminal” que viola la Carta de las Naciones Unidas, insistió en que Irán “nunca ha intervenido” en la guerra entre Rusia y Ucrania y aseguró que se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere necesarias.

El Servicio de Seguridad de Ucrania lanzó una operación que alcanzó radares estratégicos rusos y a los cargueros Port-Olia 2 y Begay (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El ministro de Relaciones Exteriores iraní endureció aún más el tono al afirmar que “lo que hizo el gorrón de Kiev no puede quedar sin respuesta”, además de acusar al gobierno de Volodímir Zelenski de actuar por pedido de Israel.

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Para Serbin Pont, esa acusación busca incorporar el episodio al enfrentamiento que mantienen Irán e Israel. Si bien reconoció que existe una relación estrecha entre Jerusalén y Kiev, sostuvo que la interpretación iraní lleva esa conexión un paso más allá al presentar el ataque como parte de una estrategia coordinada.

Una guerra cada vez más interconectada

Durante el análisis, Serbin Pont señaló que el conflicto europeo dejó de ser un escenario aislado y comenzó a entrelazarse con otras disputas internacionales.

“Venimos hablando desde hace tiempo de qué significa el regreso de una guerra de alta intensidad en Europa. Eso obligó al continente a replantear su defensa, su autonomía estratégica, el futuro de la OTAN y también su relación con actores como China”, explicó.

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Serbin Pont señaló que la guerra en Ucrania se entrelaza con las tensiones entre Irán, Israel, Europa, la OTAN y Estados Unidos (Europa Press)

El episodio en el Caspio incorpora ahora otro elemento: el rol que desempeña Irán como proveedor de armamento para Rusia y la decisión de Ucrania de atacar directamente esa cadena de suministro.

Serbin Pont explicó que la conexión entre el apoyo militar iraní a Rusia y la ofensiva ucraniana también puede tener un efecto político y diplomático. En su análisis, sostuvo que el conflicto en Ucrania perdió parte del protagonismo que había tenido en la agenda estadounidense, mientras que las tensiones con Irán ocupan hoy un lugar prioritario para la administración de Donald Trump. En ese contexto, consideró que la colisión entre ambos escenarios podría volver a colocar la guerra en Ucrania en el centro de las discusiones internacionales.

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¿Hasta dónde puede escalar la crisis?

El especialista pidió cautela al analizar la información disponible, al recordar que en este tipo de conflictos la desinformación también forma parte de la disputa.

Los iraníes sostienen que parte de la tripulación de los cargueros era de esa nacionalidad y, por lo tanto, consideran que el ataque alcanzó directamente a ciudadanos iraníes. “Siempre hay que tomar estas versiones con pinzas porque la información también es un instrumento de guerra”, advirtió.

La inteligencia ucraniana sostuvo que las embarcaciones transportaban drones Shahed, misiles balísticos y material bélico suministrado por Irán a Rusia (Europa Press)

Respecto de una eventual respuesta, consideró que el primer impacto probablemente se produzca en el plano diplomático antes que en el militar. Entre los posibles escenarios mencionó un fortalecimiento de la cooperación política entre Moscú y Teherán, un eventual incremento del suministro de armamento o nuevas iniciativas diplomáticas de presión contra Ucrania.

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Aunque algunos medios iraníes especularon con la posibilidad de responder mediante ataques con misiles balísticos o drones, Serbin Pont señaló que, por el momento, esas amenazas permanecen en el plano discursivo y que también existen limitaciones operativas para llevarlas adelante.

La estrategia de Kiev

Para el analista, el ataque refleja una tendencia que Ucrania viene profundizando desde hace más de un año: trasladar la presión desde la línea del frente hacia la infraestructura que sostiene la capacidad militar rusa.

El Servicio de Seguridad de Ucrania lanzó una operación que alcanzó radares estratégicos rusos y a los cargueros Port-Olia 2 y Begay (Captura de video)

“Irán provee una gran cantidad de material bélico que ha sido muy útil para Rusia. Por eso tiene lógica expandir las operaciones hacia el Caspio para tratar de interrumpir esa logística”, explicó.

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En esa línea, sostuvo que Kiev busca afectar la provisión de combustible, municiones y armamento para dificultar la continuidad del esfuerzo militar ruso. El ataque contra los cargueros, concluyó, responde a esa estrategia de golpear la retaguardia del Kremlin y demuestra que la guerra ya no se limita al frente de combate, sino que se extiende sobre las redes de abastecimiento que permiten sostenerla.

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