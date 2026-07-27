Tensión y reproches en la noche de nominados en Gran Hermano: Mariela y Cola marcaron el clima de la casa

Mariela y Cola, participantes de Gran Hermano, involucrados en una discusión acalorada.adores a votar por la salida de un concursante.

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La noche del domingo en Gran Hermano Generación Dorada dejó uno de los momentos más tensos de la temporada. Durante la cena de nominados, Mariela y Cola protagonizaron un enfrentamiento que se extendió a lo largo de la mesa y captó la atención tanto de los presentes como de la audiencia. Las imágenes del intercambio, con ambos sentados frente a frente y la pregunta “¿Quién querés que abandone la casa?” en pantalla, reflejaron el clima de alta tensión que dominó la velada.

La situación escaló rápidamente cuando Cola, uno de los participantes nominados, decidió cuestionar abiertamente la forma en que Mariela desarrolló su estrategia dentro del reality. “Porque siento que ella estuvo atrás de él, se escudó”, lanzó Cola, haciendo referencia a Ema, otro de los integrantes de la casa. Mariela, visiblemente molesta, respondió de inmediato: “Yo no estuve atrás de nadie”.

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El intercambio no se detuvo en ese punto. Cola insistió: “No hizo su propio juego”. El conductor, presente en la transmisión y siguiendo de cerca la discusión, pidió precisiones: “Atrás de él, ¿qué significa?”. Cola explicó entonces que, en su percepción, Ema había apadrinado a Mariela y que eso marcaba una diferencia respecto de quienes apostaron por una estrategia independiente.

La discusión en torno a la independencia de los jugadores y la influencia de alianzas previas se volvió el eje del cruce. Cola defendió su postura insistiendo en la importancia de manejarse solo dentro del reality: “Me parece supervaliente, ya que hablamos de valentía, hacer tu propio juego. No decir lo que nadie te diga o te aconseje, seguir tu propio camino con aciertos y desaciertos”.

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Gran Hermano presentó la noche de nominados, donde se registraron tensiones entre Mariela y Cola

Mariela reclamó su derecho a responder y subrayó su propia autonomía: “Yo hice mi propio juego”. La tensión creció, y Cola remarcó: “A mí no me apadrinó nadie, no me aconsejó nadie”. La interacción, seguida atentamente por las cámaras, mostró a ambos buscando validar sus decisiones ante el resto de los participantes y del público.

En ese contexto, la mención a Charlotte Caniggia sumó una capa más de conflicto. Mariela ironizó sobre la relación entre Cola y Charlotte diciendo: “Charlotte me llevó la cartera, Charlotte”, mientras Cola defendió su vínculo con ella y rechazó que se tratara de una relación de conveniencia.

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Las imágenes de la cena, con los nominados sentados alrededor de la mesa y el conductor guiando la conversación, ilustran la complejidad de las relaciones y la tensión visible en los gestos y posturas de todos los presentes.

Cola aprovechó el momento para expresar su malestar ante los cuestionamientos que recibe por su amistad con Charlotte: “Es muy feo y hay mucha gente acá que me ataca a una amistad verdadera, que ataca una amistad real. Piensan que no puede haber una amistad real o por Charlotte o por mí, y es espantoso juzgar una amistad que en un reality no se puede haber amigo y me dicen que soy carterista, oportunista, y eso es espantoso”.

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La transmisión de Gran Hermano muestra a Mariela en la noche de nominados

Mariela, por su parte, lo acusó de ser falso y de meterse en situaciones que no le correspondían: “Sos falso. Y vos meterte, meterte con un enojo mío también me parece espantoso”. La conversación subió de tono y ambos se cruzaron con frases cortantes. Cola redobló su postura: “A toda la gente que quiere que yo me vaya, yo me voy a quedar acá, ¿a qué? A hacer arte, arte, arte, arte”.

La discusión giró también sobre actitudes previas, como el supuesto “brindis” de Mariela tras la salida de un compañero. Cola la acusó de haber negado a Manuel y de haberlo hecho “como Judas”. Mariela rechazó de plano esa acusación: “No, yo no negué a Manuel”, mientras Tamara, otra de las integrantes de la mesa, sumó: “Tres veces lo negó”.

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Los cruces verbales fueron seguidos atentamente por el conductor y el resto de los presentes, que intervinieron en algunos momentos para intentar calmar los ánimos o aportar su perspectiva.

En medio de los reproches, Cola dejó clara su intención de permanecer en el juego, enfrentando las críticas y las nominaciones. “Porque puedo, porque me la banco”, aseguró ante todos. Definió su estrategia como una apuesta al arte y la autenticidad: “Te enojaste, hago arte para nominarte porque tengo vuelo propio”.

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Mariela y Cola durante una cena en la noche de nominados del programa Gran Hermano, junto al presentador y otros concursantes.

Esta declaración resume la postura que Cola eligió para afrontar la competencia: resistir los embates, defender sus vínculos y apostar por una presencia marcada por la creatividad y la individualidad. La transmisión mostró a los nominados sentados alrededor de la mesa, con gestos de tensión e incomodidad, en un clima donde cada palabra podía marcar la diferencia para la permanencia de los participantes.

El intercambio entre Mariela y Cola durante la cena de nominados expuso no solo diferencias personales, sino también la complejidad del juego social dentro de Gran Hermano Generación Dorada. La discusión dejó en evidencia cómo las alianzas, las percepciones y las estrategias individuales se entrecruzan constantemente en la dinámica del reality.

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