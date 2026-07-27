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La “trampa” que denunció Gastón Edul en su derrota ante Edu Aguirre en La Velada 6: “Fue un poco raro”

Después de perder ante el periodista amigo de Cristiano Ronaldo, el argentino puso en duda la conducta de su rival y el control del árbitro

El periodista argentino expresó su disconformidad por el desarrollo del cierre y enfocó sus críticas a una actitud del español tras el duelo en La Velada del Año 6
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En la tercera pelea de la cartelera de La Velada del Año 6, celebrada en el Estadio La Cartuja de Sevilla, los jueces internacionales le otorgaron la victoria a Edu Aguirre por decisión unánime, mientras que la única excepción en las tarjetas fue el juez argentino, quien favoreció a Gastón Edul.

El enfrentamiento entre los periodistas, transmitido a millones de espectadores en diferentes plataformas, se definió como una de las contiendas más comentadas del evento. El dinamismo inicial de Edul dejó paso a un cierre tenso, con ambos pugilistas exhibiendo signos claros de agotamiento. Las interrupciones, frecuentes en el último round, dieron pie a una controversia que marcaría la conversación posterior.

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La controversia sobre el resultado no tardó en instalarse con el combate terminado. Posteriormente, Edul expresó públicamente su malestar. “Sí, eso fue un poco raro lo del árbitro. Estaba cansado y escupió el bucal para hacer tiempo”, aseguró el periodista argentino, apuntando directamente a la actuación del español y del árbitro encargado.

La pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre
Gastón Edul hizo su debut en un duelo frente a Edu Aguirre en La Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos

La explicación surgió durante una charla con Davo Xeneize, streamer argentino que formó parte del equipo de Edul junto a La Cobra. Davo relató: “Te hago una pregunta. Él en un momento escupe el bucal, los entrenadores tuyos se recontra quejaron. Yo le pregunté y lo que decían tus entrenadores es que básicamente, ellos veían a Edu muy cansado. Edu tira el bucal y me dijo Nico que son diez segundos reglamentarios lo que tenés para ponerte de vuelta el bucal y que demoró treinta segundos y que eso hizo que él pueda recargar energía. Fue en el momento en el que más cansado estaba”.

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La pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre
El periodista español se quedó con el combate por decisión unánime

El combate ofreció diferentes momentos de intensidad a lo largo de los tres asaltos, cada uno de tres minutos. Edul intentó llevar la iniciativa desde el inicio, pero descuidó su guardia en varias ocasiones, lo que Aguirre supo aprovechar para lanzar ataques precisos. Ambos mostraron señales de cansancio sobre el cierre y el ritmo se vio afectado por interrupciones reiteradas.

La previa también estuvo cargada de simbolismos. El periodista argentino ingresó al ring cantando el himno nacional acompañado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, y vistiendo una camiseta con la leyenda “las Malvinas son argentinas”. El gesto evocó la icónica bandera desplegada por los jugadores de la selección tras vencer a Inglaterra en una semifinal mundialista. Junto a él estuvieron los streamers Davo Xeneize y La Cobra.

La pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre
Gastón Edul saltó a la escena con una remera que expresó: “Las Malvinas son argentinas”

En contraste, Aguirre optó por una entrada con un video de Cristiano Ronaldo entrenando, reforzando el nexo de admiración y amistad con el futbolista portugués. La rivalidad entre ambos periodistas se había intensificado en las semanas previas, marcada por debates en redes sociales y un trasfondo de revancha simbólica tras la reciente definición de la Copa del Mundo que finalizó con España como la selección ganadora ante Argentina.

Al finalizar la pelea y mientras era abucheado por gran parte del público, Edul se dirigió a los presentes con un mensaje de resiliencia: “Un orgullo estar acá en nombre de Argentina en un país tan lejano como España. Sentir esto, que la gente me silbe, es lo que nos gusta a los argentinos. Preferimos esto porque en las malas ponemos huevo”.

La pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre
El periodista argentino cerró la pelea con una invitación a una revancha ante Edu Aguirre

En sus palabras finales, Edul dejó clara su intención de volver a enfrentarse a Aguirre: “Quiero decir tres cosas. Primero, quiero revancha con Edu Aguirre sin estar dos meses de viaje con preparaciones equitativas iguales, porque me parece injusto. Segundo, las Malvinas son argentinas. Y tercero, Leo Messi nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección sin importar si ganas o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón”.

Por otro lado, la transformación física de Edul fue uno de los temas comentados en la previa. En poco más de dos meses, el comunicador adaptó su rutina de entrenamiento a las exigencias del boxeo y su cobertura periodística. Las imágenes difundidas en redes sociales exhibieron un aumento notable de masa muscular y una disciplina constante, incluso durante sus viajes con la selección argentina en Kansas City.

Por su parte, Aguirre, de 38 años y reconocido por su vínculo con Cristiano Ronaldo, partía como favorito en las encuestas previas con un 66 % de apoyo, frente al 34 % de Edul.

Ambos se midieron en La Velada del Año 6

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