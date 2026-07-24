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Los CDC extienden a nueve estados el mayor brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos

La investigación federal apunta a una posible fuente común tras detectar miles de personas con síntomas compatibles y rastrear un ingrediente distribuido en distintos puntos del país

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Letrero del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con el edificio al fondo. En primer plano, un gráfico circular muestra una cabeza de lechuga.
Los CDC vincularon a Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania con el brote multiestatal de ciclosporiasis asociado a lechuga iceberg picada del centro de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han vinculado a otros cuatro estados con un brote multiestatal de ciclosporiasis cuyo origen se remonta a lechuga iceberg picada procedente del centro de México.

Los estados recientemente vinculados (Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania) se suman a Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, y amplían el mayor brote conocido de ciclosporiasis en el país, según una actualización de la agencia publicada el viernes.

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La incorporación de más estados sugiere que los investigadores están empezando a conectar miles de enfermedades dispersas por todo el país, lo que les acerca a reconstruir cómo un producto o productos contaminados se propagaron a través de la cadena alimentaria y si otros restaurantes, minoristas o distribuidores recibieron los mismos productos.

Es posible que los pacientes de los cuatro estados adicionales se hayan enfermado casi al mismo tiempo que los pacientes de los cinco primeros. Sin embargo, según una de las personas consultadas, los investigadores podrían haber necesitado más tiempo para determinar qué enfermedades formaban parte del mismo brote.

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Vista cercana del torso de una persona con camiseta gris, sosteniendo su abdomen con ambas manos, los dedos ligeramente apretados.
El brote de ciclosporiasis ya abarca nueve estados y se convirtió en el mayor brote conocido de esta infección en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este último avance significa que los investigadores federales han rastreado la lechuga iceberg rallada que se sirve en los restaurantes Taco Bell de nueve estados hasta un único proveedor en México. Taylor Farms de México afirma haber completado el retiro voluntario del mercado estadounidense de la lechuga iceberg proveniente del centro de México.

Los CDC informaron que los nueve estados han registrado un total de 1947 personas infectadas con el parásito que reportaron haber estado expuestas a Taco Bell. Según la agencia, los casos relacionados con este brote comenzaron el 22 de junio y se han extendido hasta el 20 de julio.

Se han registrado al menos 98 hospitalizaciones y no se han reportado fallecimientos. Esta cifra incluye a personas enfermas que viajaron a estados afectados por el brote en las dos semanas previas al inicio de sus síntomas y comieron en Taco Bell.

Se han notificado infecciones por Cyclospora en al menos 41 estados este año, pero los investigadores aún trabajan para determinar cuántas forman parte del brote en nueve estados vinculado a la lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms y servida en restaurantes Taco Bell, y cuántas representan grupos separados o enfermedades no relacionadas. Las investigaciones incluyen la comparación de los historiales alimentarios de los pacientes, los resultados de laboratorio y los registros de la cadena de suministro.

Imagen microscópica de numerosos organismos circulares de color púrpura y magenta dispersos sobre un fondo irregular de tonos morados
Los CDC reportaron 1.947 personas infectadas con Cyclospora expuestas a Taco Bell entre el 22 de junio y el 20 de julio, con 98 hospitalizaciones y sin fallecidos. (CDC)

En Carolina del Norte, por ejemplo, las autoridades sanitarias estatales han identificado casos de enfermedades que no parecen estar relacionadas con la lechuga iceberg rallada que se sirve en los restaurantes Taco Bell. En cambio, esta semana las autoridades señalaron evidencia preliminar que sugiere que el perejil y el cilantro podrían ser la fuente del contagio. El perejil y, especialmente, el cilantro han estado implicados en brotes anteriores de ciclosporiasis en Estados Unidos.

“Esos elementos aparecen con frecuencia, y eso no significa necesariamente que sean la causa, pero es una de esas situaciones en las que si algo sigue apareciendo repetidamente (un tipo de hierba como el perejil o el cilantro, o un tipo de verdura como la lechuga), podemos empezar a pensar que probablemente esté implicado o que podría estarlo, y es entonces cuando empezamos a recopilar información sobre dónde se compró y que podemos compartir con nuestros socios... para un posible rastreo”, dijo Carl Williams, del departamento de salud del estado de Carolina del Norte, en una conferencia de prensa a principios de esta semana.

Según la División de Salud Pública de Carolina del Norte, los datos actualizados el martes muestran que se han reportado 561 casos desde el 1 de mayo, frente a los 307 de la semana anterior.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó de un nuevo brote de ciclosporiasis que ha enfermado al menos a 72 personas, según una actualización publicada en su sitio web el miércoles. La FDA no identificó la ubicación de los casos ni la posible fuente alimentaria del contagio.

El perejil y el cilantro no han surgido como indicadores nacionales en la investigación federal más amplia, lo que subraya que los investigadores todavía están analizando múltiples grupos de enfermedades que pueden tener diferentes orígenes, según una persona familiarizada con la investigación que habló bajo condición de anonimato debido a la pesquisa en curso.

Primer plano de una persona sentada con las manos en el estómago, una expresión de dolor y un plato de lechuga en una mesa.
La investigación federal analiza qué infecciones por Cyclospora en 41 estados forman parte del brote de Taco Bell y cuáles corresponden a grupos separados o enfermedades no relacionadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A principios de esta semana, los CDC duplicaron con creces su recuento nacional de casos confirmados, añadiendo más de 4.000 enfermedades confirmadas y reconociendo que hay más de 7.400 enfermedades adicionales notificadas que aún están bajo revisión.

Incluso antes de la actualización del viernes, los casos nacionales confirmados ya habían superado el número total de casos de ciclosporiasis notificados en todo el país durante todo el año 2025.

El aumento no significa que miles de personas se hayan enfermado en los últimos días. Los informes sobre ciclosporiasis suelen tardar en llegar, ya que los síntomas pueden tardar hasta dos semanas en aparecer, y las pruebas e investigaciones a menudo requieren varias semanas más.

En brotes anteriores de ciclosporiasis, a veces un lote de producto contaminado se mezcla con producto no contaminado que posteriormente se contamina, o bien un equipo provoca la contaminación.

Este parásito microscópico se transmite a través de la contaminación fecal humana.

Los expertos en seguridad alimentaria afirman que la contaminación suele producirse antes de la cosecha, cuando los productos frescos se exponen a agua de riego contaminada u otra agua utilizada en el cultivo o procesamiento. Las inundaciones pueden aumentar el riesgo al interrumpir los sistemas de saneamiento y arrastrar agua contaminada a los campos o zonas de cultivo.

(c) 2026 , The Washington Post.

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