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Mauro Icardi escala su enfrentamiento con Wanda Nara con un posteo provocador

“El rey no discute con peones”, publicó el futbolista, aludiendo a la abogada Ana Rosenfeld

Una imagen dividida muestra a Ana Rosenfeld, con cabello rubio y top negro, sonriendo; junto a Mauro Icardi, con gafas de sol, chaqueta vaquera y tatuajes, frente al mar
La abogada Ana Rosenfeld y el futbolista Mauro Icardi aparecen en una imagen compuesta en medio de la creciente tensión por su disputa pública y legal.
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No paran. De uno y otro lado, por estas horas, se disparan con mensajes cruzados. La tensión entre Mauro Icardi y el entorno de Wanda Nara sumó un nuevo capítulo, como es habitual, en el ring de las redes sociales. El futbolista publicó una imagen cargada de simbolismo, interpretada como una respuesta directa a la abogada Ana Rosenfeld, en medio del conflicto judicial por la situación de sus hijas en Italia.

La escena expone cómo los protagonistas trasladaron el enfrentamiento legal al plano digital, con referencias explícitas y mensajes en clave que reavivaron el debate público.

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La controversia se intensificó cuando Ana Rosenfeld, histórica representante legal de Wanda Nara, compartió una imagen de ajedrez acompañada por una frase desafiante: “¿Queres jugar? ¿O patear el tablero?”.

Un hombre con tatuajes sentado en un trono dorado, con una pieza de rey de ajedrez dorada y piezas de ajedrez blancas y negras dispersas en el suelo
Provocador, Mauro Icardi posa sentado en un trono dorado rodeado de piezas de ajedrez, en una publicación donde se refiere a sí mismo como "El Rey".

El contenido, difundido en sus redes, coincidió con el pico de la disputa por la documentación de las hijas de la expareja, lo que dio lugar a interpretaciones sobre el destinatario de su mensaje. La publicación de Rosenfeld no tardó en generar repercusiones y especulaciones entre seguidores y medios.

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A las pocas horas, Mauro Icardi replicó con una fotografía en la que se lo observa sentado en un trono, rodeado de piezas de ajedrez. En la imagen, el delantero del Galatasaray incluyó la frase: “El rey no discute con los peones, solo sigue avanzando. No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida”.

El gesto fue interpretado ampliamente como una respuesta directa a Rosenfeld y, por extensión, al entorno de Wanda Nara. El posteo no hace más que sumar tensión a una instancia ya marcada por controversias legales y mediáticas.

Retratos de Mauro Icardi y Wanda Nara, con un documento judicial de la Corte de Apelación de Milán en el centro.
La composición muestra los retratos de Mauro Icardi y Wanda Nara junto a una ordenanza judicial de la Corte de Apelación de Milán que aborda sus asuntos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de Icardi no se limitó a la primera frase. Debajo de la imagen, el futbolista agregó: “O que no te pateen como pasó en 2024 por un tránsfuga que terminó preso”. Con esta referencia, aludió al momento en que Wanda Nara dejó de ser defendida por Ana Rosenfeld para contratar al abogado Nicolás Payarola, quien actualmente se encuentra detenido por estafas millonarias. Infobae detalló que esta mención reavivó viejas disputas y sumó un componente personal al enfrentamiento.

El mensaje de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiiana (Instagram)
El mensaje de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiiana (Instagram)

El episodio se inscribe en una secuencia de intercambios indirectos entre Icardi, Wanda Nara y sus respectivos entornos legales. En las últimas semanas, la disputa por los pasaportes de las niñas y la imposibilidad de regresar a Argentina tras el robo ocurrido en Milán profundizó el conflicto.

Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla paralelo, donde cada publicación adquiere el carácter de mensaje cifrado y se analiza en tiempo real. Ni Ana Rosenfeld ni Wanda Nara respondieron públicamente a la publicación de Icardi hasta el momento.

Wanda Nara respondió el contundente posteo de Mauro Icardi por el fallo de la justicia italiana: “Buscá trabajo”
El agradecimiento de la empresaria por la difusión del documento oficial en las redes

El trasfondo legal del caso incluye presentaciones judiciales, versiones contrapuestas y una escalada de declaraciones cruzadas. La exposición mediática de la familia y la irrupción de nuevas figuras en el entorno jurídico, como la del mencionado Nicolás Payarola, han generado un clima de incertidumbre sobre el desenlace del litigio. El uso del ajedrez como metáfora refleja la complejidad de la estrategia y la percepción de que el proceso aún está lejos de resolverse.

Wanda Nara respondió el contundente posteo de Mauro Icardi por el fallo de la justicia italiana: “Buscá trabajo”
Ante el posteo de Mauro Icardi, Wanda Nara fue contundente y respondió con dureza sus dichos (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crónica de este episodio muestra cómo las redes sociales potenciaron la visibilidad del conflicto y amplificaron los mensajes de los protagonistas, en un contexto donde cada gesto adquiere un significado particular. Mientras la Justicia continúa analizando los pedidos vinculados a las menores, el escenario digital sigue funcionando como tribuna de disputas paralelas y material de análisis para seguidores y medios.

Recordemos: la Corte de Apelación de Milán resolvió un punto delicado del proceso judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia, al otorgar una resolución que favorece al futbolista en el contexto de su divorcio con la empresaria.

El tribunal analizó cuidadosamente el expediente, donde Wanda había solicitado una pensión alimenticia de 250.000 euros mensuales, sumada a 65.000 euros mensuales para cada una de sus hijas y una pensión compensatoria de 100.000 euros mensuales tras el divorcio. Además, la empresaria pidió la custodia compartida de las menores, pero exigió que la residencia principal quedara a su cargo. El planteo incluía también el pago del 50% de los gastos extraordinarios vinculados a las hijas.

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