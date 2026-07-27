The Washington Post volvió a destacar los resultados de la economía de Milei: “El renacimiento de Argentina continúa”

Moody's calificó al Gobierno de Javier Milei. EFE/ Luciano González

El renacimiento del libre mercado de Argentina continúa mejorando las perspectivas económicas del país, y los inversores lo están notando.

Moody’s mejoró esta semana la calificación de los bonos en dólares de Argentina y modificó su perspectiva de estable a positiva. Esta fue la tercera mejora de calificación soberana para Argentina en menos de tres meses, luego de Fitch en mayo y S&P Global en junio.

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El mensaje de las agencias calificadoras es que las reformas orientadas al mercado del presidente Javier Milei están funcionando.

Cuando Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Argentina era considerada con un riesgo de incumplimiento peligrosamente alto. En menos de tres años, Argentina dejó atrás su calificación de “alto nivel de dificultad” y ya no figura entre las deudas más riesgosas del mercado global. La ambición de Milei es alcanzar una calificación de grado de inversión en un plazo de cinco años.

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Este cambio no es magia ni suerte. Moody’s señaló que la “estabilización macroeconómica de Argentina ha avanzado más allá de la fase inicial de ajuste hacia una mejora más duradera de los fundamentos crediticios”. El auge de las exportaciones también mejoró las perspectivas del país, en parte debido a la expansión del sector energético.

Milei convirtió la lucha contra la inflación en su máxima prioridad. Cuando asumió el cargo, la tasa de inflación mensual rondaba el 25%. El mes pasado se ubicó en el 1,9%. Milei también abordó los persistentes déficits fiscales del país y registró un modesto superávit apenas un año después de su asunción.

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Esto mejora la vida de los argentinos. Y también ofrece un modelo para otras economías estancadas que buscan recuperarse.

*Por el Consejo Editorial (c) 2026, The Washington Post.