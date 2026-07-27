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La lista de los Pumas para enfrentar a Sudáfrica y Australia

El equipo dirigido por Felipe Contepomi se medirá con los bicampeones mundiales en Buenos Aires y luego disputará dos partidos frente a los Wallabies en Jujuy y Mendoza

Justo Piccardo es una de las grandes ausencias de la lista (REUTERS/Fernando Ariaz)
Justo Piccardo es una de las grandes ausencias de la lista (REUTERS/Fernando Ariaz)
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Los Pumas inician un nuevo ciclo de partidos amistosos en el país tras completar el primer tramo del año internacional. El equipo dirigido por Felipe Contepomi se prepara para recibir a Sudáfrica en Buenos Aires y a Australia en Jujuy y Mendoza, con la Copa Visa Galicia en disputa en los tres encuentros. Para esta convocatoria, fueron citados 34 jugadores que se concentrarán en Cardales.

El primer compromiso será el sábado 8 de agosto a las 16 horas, cuando Los Pumas enfrenten a los bicampeones del mundo, Sudáfrica, en el estadio José Amalfitani de Liniers. El conjunto sudafricano, dirigido por Rassie Erasmus, llega tras imponerse en sus tres partidos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales. El historial entre ambos seleccionados registra 40 enfrentamientos, con cuatro triunfos argentinos, un empate y 35 victorias sudafricanas. La última victoria nacional fue en 2024 en Santiago del Estero, por 29-28. El partido en Vélez será el quinto en ese estadio, donde el seleccionado nacional no ha logrado imponerse en las cuatro oportunidades anteriores.

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Sudáfrica llega de ganar sus últimos tres partidos (REUTERS/Rogan Ward/File Photo)
Sudáfrica llega de ganar sus últimos tres partidos (REUTERS/Rogan Ward/File Photo)

En el marco de esta ventana internacional, Argentina también será local frente a Australia en dos test-matches. El primero se disputará el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy a las 16, mientras que la revancha tendrá lugar el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza a las 18.

El seleccionado australiano, que ahora es dirigido por Les Kiss tras la salida de Joe Schmidt, consiguió un triunfo y dos derrotas en el Nations Championship: 31-33 ante Irlanda, 26-42 ante Francia y 57-10 ante Italia. Previo a su visita a la Argentina, los Wallabies afrontarán una serie de partidos frente a Japón el 8 y el 15 de agosto.

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El historial entre Los Pumas y Australia suma 43 choques, con 10 victorias argentinas, 3 empates y 30 derrotas. El último triunfo nacional se registró en Sydney en 2025, por 28-26 en el Rugby Championship. El encuentro en Jujuy será el primero entre ambos equipos en esa provincia, mientras que en Mendoza se enfrentarán por quinta vez.

Para esta serie, Felipe Contepomi convocó a 34 jugadores, con ausencias significativas como Joaquín Oviedo, Julián Montoya, Gonzalo García, Justo Piccardo y Bautista Delguy, quienes debieron regresar a Europa para la pretemporada con sus clubes. El plantel incluye regresos importantes, como Gonzalo Bertranou, Tomás Lavanini y Gerónimo Prisciantelli, además de varios jóvenes que podrían sumar sus primeros minutos en el seleccionado mayor.

Argentina vs. Australia, Rugby Championship
Los Pumas jugarán con Australia en Jujuy y Mendoza (AFP)

Plantel de Los Pumas para los amistosos ante Sudáfrica y Australia:

Forwards: Facundo Cardozo*, Franco Carrera, Pedro Delgado, Efraín Elías, Benjamín Grondona, Tomás Lavanini, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Juan Martín Scelzo, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Benjamín Ordiz*, Santiago Pernas, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler, Tobías Wade.

(*) Jugadores de desarrollo.

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