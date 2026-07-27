Un auto chocó tras pisar un pozo en el medio de la calle y se incendió en Berazategui: hay dos jóvenes heridos

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el vehículo pasó sobre una alcantarilla sin tapa.

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Dos jóvenes de 18 años permanecen internados con heridas de gravedad tras un brutal accidente que quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve como el auto en el que viajaban perdió el control al pasar sobre una boca de tormenta sin tapa, chocó contra un árbol y se incendió. El hecho ocurrió en Berazategui y el video recién se difundió días después, en medio del reclamo de los vecinos que llevan tiempo advirtiendo sobre el peligro de esa alcantarilla.

El siniestro tuvo lugar el pasado domingo 19 de julio en el cruce de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17. Según informó El Nacional de Matanza, el Peugeot 206 en el que circulaban los dos jóvenes pasó sobre la boca de tormenta, cuya tapa estaba suelta tras una refacción anterior, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. El auto impactó contra un árbol y, a continuación, colisionó contra otro vehículo que avanzaba en el mismo sentido.

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Las imágenes captadas por las cámaras de la zona muestran la secuencia completa: tras el impacto, el Peugeot 206 dio varios trompos, se desarmó por completo y se prendió fuego.

Las autoridades debieron intervenir de forma inmediata para rescatar a los dos ocupantes, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro de salud. Ambos continúan hospitalizados en estado grave.

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El video del accidente no se conoció sino hasta días después del hecho, y su difusión reavivó el reclamo de los residentes del sector.

Los vecinos sostienen que la tapa de la alcantarilla quedó suelta luego de una refacción y que, pese a los pedidos reiterados, nadie la reparó. Según reportaron medios locales, la boca de tormenta aún no fue arreglada al momento de conocerse las imágenes.

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A más de una semana del accidente, las marcas del siniestro permanecían visibles en la vía pública: restos del auto sobre la calzada, un árbol afectado por el impacto y un cantero destruido. Además, varios tramos de la misma avenida continúan en obra.

Trágico choque frontal en Córdoba entre una camioneta y un auto: un hombre y una menor de edad murieron

Un brutal accidente dejó dos muertos y cuatro heridos en Córdoba

Un trágico accidente se registró en la provincia de Córdoba durante el mediodía de este último domingo sobre la Ruta Nacional 9. El incidente involucró a una camioneta que impactó de frente contra un vehículo y provocó la muerte de dos personas: un adulto y una niña menor de edad.

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Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, todo ocurrió cerca de las 13 de este domingo sobre el kilómetro 805, a la altura de Las Peñas, una pequeña localidad dentro del departamento de Totoral, a poco más de cien kilómetros de la capital cordobesa.

Allí, por causas que son motivo de investigación, una camioneta Nissan Frontier impactó de frente contra un vehículo Renault Duster, lo que dejó no solo la muerte de las dos víctimas, sino que también provocó que cuatro personas sean trasladadas al Hospital de San José de la Dormida por diferentes lesiones como consecuencia del choque.

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De acuerdo con la información confirmada por los servicios de emergencia, las dos personas que perdieron la vida eran ocupantes del Renault Duster: el conductor del rodado y una niña de 4 años que viajaba junto a él. Ambos fallecieron en el lugar del siniestro, sin posibilidad de ser asistidos con vida.

Las otras cuatro personas involucradas en el choque sufrieron heridas de distinta consideración y fueron derivadas al centro médico de San José de la Dormida, donde quedaron bajo atención del personal sanitario. Sus identidades no fueron divulgadas por las autoridades hasta el momento.

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Tras el impacto, efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias se desplegaron en el sector durante varias horas. La magnitud del operativo estuvo en línea con la gravedad del episodio: los equipos trabajaron de forma simultánea en la asistencia a los heridos, el resguardo del área y el inicio de las diligencias periciales para reconstruir la secuencia del accidente.

Como consecuencia directa del siniestro, la circulación sobre la Ruta Nacional 9 quedó interrumpida en sentido norte-sur, con desvíos habilitados por la colectora. El corte se extendió mientras continuaban las tareas de asistencia y las pericias en el lugar del hecho. Las causas precisas que desencadenaron el choque frontal entre ambos rodados permanecen bajo investigación.

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