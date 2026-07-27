Aníbal Fernández: “Me quejo de los que no llegan a la lapicera más que afanándosela a la madre”

El ex jefe de Gabinete durante el gobierno de CFK cuestionó el armado de las listas por parte de La Cámpora y cargó contra Máximo Kirchner.

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El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández estuvo durante este lunes en la ciudad de La Plata para reunirse con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Sin embargo, antes de la cumbre habló con la prensa, cuestionó el armado de las listas dentro del peronismo de las últimas elecciones y se refirió a los pedidos por la liberación de la ex presidenta Cristina Kirchner.

En diálogo con la prensa, el ex ministro coordinador durante el segundo mandato de CFK dijo: “Cristina no puede ser candidata. A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice ‘Cristina libre’. Es un horror eso. Cristina tiene que estar libre porque es inocente, porque no tiene nada que ver con todo lo que inventaron”.

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“Tiene que estar libre porque es inocente, no porque alguien le ha dado de ganar a un amigo que tiene una imprenta que haga ‘Cristina libre’. Esas estupideces conmigo no tienen nada que ver”, agregó el ex ministro de Seguridad durante el mandato de Alberto Fernández.

En esa línea, aclaró que la ex mandataria no tiene posibilidades de ser una de las candidatas del peronismo para las elecciones del próximo año y afirmó: “Esta sentencia con la cual la condenaron de algo que no tiene ni pies ni cabeza, y el día que esto se conozca me van a dar la razón, no le permite presentarse”.

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Y sumó: “Si no le permite presentarse, ¿qué quieren inventar? ¿Que van a meter una lista para que digan no, para que oficialmente aparezca un oficio que diga: ‘Usted está condenado y por eso no puede actuar en este momento’? Es estúpido, yo no hago esas cosas”.

Todo se da en el marco de la interna que atraviesa el peronismo con un marcado enfrentamiento entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner. En las últimas horas se especulaba con un cruce en un acto por el aniversario del fallecimiento de Evita, pero esto no ocurrió, ya que ambos dirigentes decidieron ir a actos separados.

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Aníbal Fernández cuestionó a Máximo Kirchner y a La Cámpora por el armado de las listas electorales (REUTERS/Agustin Marcarian)

En medio de esta interna, uno de los grandes cuestionamientos que se les ha marcado a La Cámpora es por el armado de las listas electorales y todo se da en medio de los preparativos pensando en los comicios presidenciales del ‘27.

Justamente, Fernández continuó en sus declaraciones en La Plata: “Cristina, dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora nacional, diputada provincial, no tiene chapa para dar explicaciones y contar quiénes pueden ser los que participen, por Dios. Es una de las que tiene que opinar en este caso, pero no con esa burrada o todas las cosas que se han dicho al respecto”.

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Asi, también cruzó sin mencionar a Máximo Kirchner, quien semanas atrás en una entrevista con C5N sostuvo que había dirigentes que no se animaban a visitar a la ex mandataria en San José 1.111, donde cumple con la prisión domiciliaria. “A mí me vas a decir que yo visite a Cristina. Diez veces ya pedí para verla. Y alguna de esas veces, que seguramente tendría sus complicaciones, no le cargo las tintas a ella, la saco del costado, pero de las veces ella me ha llamado y hemos hablado por teléfono y estaría con gusto al lado de ella”, enfatizó.

Y apuntó: “Eso de sentarse a la mesa con la lapicera porque no me pertenece a poner los nombres de mis amigos, así nos fue. Eso no puede volver a pasar. Hay que armarlo de forma tal en donde los hombres y las mujeres que representan a un territorio tengan la necesidad de ser reconocidos como tales y que se los ponga en el lugar que corresponda”.

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“Me estoy quejando de los que no llegan a la lapicera más que afanándosela a la madre y con esa lapicera escriben los nombres de los amigos que después terminan siendo desconocidos y no sabemos quiénes son”, completó.