Cómo un dispositivo para diabéticos se convirtió en un accesorio de bienestar imprescindible

El monitor se coloca en la parte superior del brazo de Clark. (Kathryn Gamble para The Washington Post)

El dispositivo que Sheree Clark se pegó en el brazo estaba pensado para diabéticos, no para pacientes relativamente sanos como ella, pero no por ello dejó de ser una revelación. Un medidor continuo de glucosa, disponible solo con receta médica, le proporcionaba una lectura constante de los alimentos que le provocaban picos de azúcar en sangre, incluidos alimentos como las galletas saladas ecológicas que ella consideraba saludables.

“Una cosa es saberlo intelectualmente”, afirmó Clark, de 67 años y residente en Des Moines, que pagó de su bolsillo unos 75 dólares por dos sensores que duraban un mes. “Otra cosa es verlo, observar en tiempo real lo que te estás haciendo”, agregó.

Pronto, no será necesaria una receta. En una innovadora expansión de la tecnología anteriormente dirigida a los diabéticos que necesitan controlar cuidadosamente su nivel de azúcar en sangre, Abbott Laboratories y Dexcom están a punto de empezar a vender monitores continuos de glucosa sin receta, lo que significa que podrán ser adquiridos por adultos sin necesidad de acudir primero al médico.

Según los analistas, el mercado potencial es inmenso: millones de diabéticos que no dependen de la insulina y legiones de personas preocupadas por su salud que no padecen diabetes, pero quieren mejorar su salud.

Dexcom y Abbott obtuvieron sendas autorizaciones de la FDA para comercializar los dispositivos este año. Dexcom no ha revelado precios concretos, pero ha dicho que espera ofrecer “suscripciones” por menos de 100 dólares al mes y venderlas inicialmente por Internet a partir de este mes. Abbott ha dicho que planea lanzar sus dispositivos este verano, pero no ha revelado detalles, incluidos los precios o cómo se pueden comprar.

En Estados Unidos hay unos 7,5 millones de pacientes diabéticos que utilizan insulina, según Margaret Kaczor Andrew, analista de William Blair. Los dispositivos de Dexcom y Abbott se dirigirán a los aproximadamente 25 millones de diabéticos que no lo hacen, y su denominación de venta libre abrirá el mercado a casi 100 millones de personas prediabéticas, señaló.

“Ahora ambas empresas se dirigen a uno de los mayores mercados de tecnología médica que jamás hayamos visto”, escribió en una nota a los clientes en junio.

Abbott está comercializando explícitamente uno de sus dos nuevos sensores, Lingo, como herramienta de bienestar. Además de ampliar el uso de sus dispositivos entre los pacientes diabéticos, la empresa quiere llegar a “lo que probablemente sea el mercado más amplio, es decir, las personas que no padecen diabetes”, declaró Robert Ford, consejero delegado de la empresa, en una conferencia sobre resultados con analistas el mes pasado.

Describió Lingo como un producto potencialmente multimillonario en Estados Unidos y Europa, donde se introdujo en Gran Bretaña a principios de este año.

Algunos médicos ven ventajas para los no diabéticos, ya que los monitores pueden prevenir enfermedades metabólicas, reducir los riesgos cardiovasculares y fomentar la alimentación sana y el ejercicio físico. Varias empresas de telesalud ya ofrecen suscripciones a aplicaciones combinadas con monitores continuos de glucosa, en colaboración con médicos que prescriben el dispositivo a las personas independientemente de que padezcan diabetes o no.

Clark revisa su lectura de glucosa en el ordenador de su casa en Des Moines. (Kathryn Gamble/ The Washington Post)

Aunque algunas investigaciones sugieren que las personas sanas podrían beneficiarse de la monitorización continua de su glucosa, no hay muchos estudios rigurosos que demuestren que los dispositivos beneficiarán a las personas que no padecen diabetes, según los expertos en la materia. Los estudios realizados en personas que no padecen diabetes han revelado que su glucemia se mantiene dentro de unos límites saludables la mayor parte del tiempo. Aunque los monitores entrañan pocos riesgos, hay quien sostiene que podrían tener desventajas , entre ellas un coste nada desdeñable.

“El hecho de que se pueda medir algo no significa que se deba”, afirmó Robert Shmerling, médico que analizó las perspectivas de uso generalizado de los MCG para Harvard Health Publishing. “Si te centras en las fluctuaciones potencialmente normales de azúcar en la sangre”, dijo, “tal vez eso quita enfoque y energía de las cosas que podrías estar mirando más de cerca”, añadió.

“Si la gente está comiendo alimentos saludables y hacer ejercicio regularmente y evitar el estrés, probablemente están haciendo todo lo posible para evitar la diabetes”, dijo David Klonoff, un endocrinólogo y director médico del Instituto de Investigación de la Diabetes en Mills-Peninsula Medical Center.

Abbott señaló en un comunicado que las investigaciones muestran una conexión entre la moderación de la glucosa y la prevención de muchas enfermedades. Eso llevó a la empresa a desarrollar un producto para “un público al que las empresas tradicionales de atención sanitaria no suelen dirigirse -los sanos- para ayudarles a mantenerse sanos.”

Los monitores continuos de glucosa funcionan penetrando en la piel con un sensor -una sensación indolora, según comentaron varios usuarios en las entrevistas- que escanea el líquido entre las células para estimar la cantidad de glucosa en sangre. Un transmisor envía los datos de forma inalámbrica a un smartphone o un reloj, mientras que un parche adhesivo lo mantiene en su sitio. La FDA aprobó la primera versión hace 25 años.

Sin embargo, la cobertura de los seguros sigue siendo irregular. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ampliaron significativamente su cobertura de los monitores en 2023 para los beneficiarios de Medicare, pero todavía se limita a los pacientes que usan insulina o aquellos que pueden demostrar un historial de bajo nivel de azúcar en la sangre problemático. Medicaid y los planes comerciales tienden a seguir a Medicare.

Eso hace que muchos diabéticos que no usan insulina no puedan obtener el reembolso. La Asociación Americana de Diabetes ha descubierto que las personas con ingresos más bajos y las personas mayores de color, en particular, tienen dificultades para obtener los dispositivos.

En la autorización de Stelo de Dexcom en marzo para la venta sin receta, un funcionario de la FDA lo llamó “un importante paso adelante en el avance de la equidad en salud para los pacientes de EEUU”.

A Sheree Clark le recetaron un monitor continuo de glucosa que, según ella, le ayudó a reducir su nivel de azúcar en sangre. (Kathryn Gamble para The Washington Post)

La Asociación Americana de Diabetes afirmó en un comunicado que los nuevos monitores de venta sin receta tienen “el potencial de ampliar enormemente el acceso a esta tecnología para las personas que viven con diabetes”, y señaló que están pensados para quienes no utilizan insulina.

Pero no se espera que la mayoría de los seguros cubran los productos sin receta. Un monitor continuo de venta libre “seguirá teniendo un coste prohibitivo para mucha gente, pero será una herramienta para las personas que económicamente puedan cubrir una inversión de 100 dólares al mes en su salud”, afirmó Nicole Ehrhardt, endocrinóloga de UW Medicine en Seattle.

Kyra Pellant, una atleta de Los Ángeles que se está entrenando para un triatlón Ironman, era muy consciente de esta dinámica cuando llevaba su MCG en el gimnasio.

“La gente se me acercaba y me preguntaba si era diabética”, cuenta Pellant, de 30 años, que no padece diabetes. Dijo que pagó unos 80 dólares por un CGM que duraba dos semanas. “Es un privilegio poder permitírselo”, afirmó.

Uno de los mayores defensores de los monitores continuos de glucosa, el doctor en medicina de la longevidad Peter Attia, los conoció en un vuelo hace varios años, cuando se sentó junto a Kevin Sayer, director ejecutivo de Dexcom.

“Se pinchaba el dedo unas 12 veces al día”, contó Sayer en una entrevista. “Le pusimos un MCG y sin duda le cambió la vida”. Y añadió: “Creo que todo el mundo puede aprender de una MCG. Es absolutamente cierto”.

Attia, que tiene un gran número de seguidores en las redes sociales, pasó a ser consultor de Dexcom y elogió los beneficios de las MCG en su reunión anual con analistas de Wall Street en 2020.

“Te va a dar conocimientos que yo ni siquiera puedo darte”, dijo Attia que les dijo a sus pacientes, enumerando los efectos sobre la glucosa de los alimentos, el ejercicio, el estrés y el sueño, según una transcripción compilada por S&P Global Intelligence. Un MCG puede “convertirse en la herramienta conductual más poderosa que jamás hayan encontrado”, añadió.

Un representante de Attia dijo que estaba de viaje y no fue posible contactar con él.

Clark dijo que había perdido dos kilos llevando un medidor de glucosa y que había bajado su nivel de azúcar en sangre, y que piensa llevarlo periódicamente. Los datos continuos que obtuvo le permitieron comprender mejor cómo procesaba su cuerpo, los alimentos, y ahora da paseos después de una comida copiosa y festiva.

En cuanto a las galletas integrales, dice: “Probablemente, sea mejor idea ponerme el queso en una rodaja de calabacín”.

(*) The Washington Post