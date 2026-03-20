Los precios altos de la gasolina pronto podrían empezar a presionar también a las compañías petroleras

Un hombre repostando en una gasolinera Exxon (REUTERS)

A medida que los conductores estadounidenses pagan más por la gasolina y los precios del petróleo siguen subiendo, incluso las compañías petroleras que experimentan un aumento de ingresos gracias a la guerra que el presidente Donald Trump mantiene con Irán están en alerta.

Para la industria de los combustibles fósiles, una interrupción como el bloqueo iraní a las exportaciones de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz puede ser como una droga peligrosa. Los precios más altos del petróleo se traducen en una euforia de ganancias. Pero si los precios se mantienen elevados, puede sobrevenir una dura realidad, ya que los consumidores y las empresas reducen su consumo de energía, las economías se encaminan hacia la recesión y los responsables políticos presionan para que se intervenga en el sector.

El conflicto, que comenzó el mes pasado con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, se acerca a su cuarta semana sin que se vislumbre una solución. Los medios estatales iraníes informaron el miércoles que el país había atacado “instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos”, y la petrolera estatal de Qatar declaró que su centro de exportación de gas natural licuado sufrió “daños significativos”.

La Agencia Internacional de Energía ha descrito las consecuencias de la guerra en Irán como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial. El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, se situaba en 107 dólares el barril al cierre del miércoles, un aumento del 46 por ciento desde los primeros ataques contra Irán el 28 de febrero.

“Las compañías petroleras no están nada contentas con este fuerte aumento de los precios del crudo”, declaró Bob McNally, quien anteriormente fue asesor energético en la Casa Blanca de George W. Bush y posteriormente fundó la firma de investigación Rapidan Energy Group. “Este no es un aumento saludable ni sostenible de los precios, las ganancias ni las oportunidades de inversión para estas empresas. Es un duro golpe para la economía que probablemente acabará perjudicando la demanda de productos derivados del petróleo”.

Un funcionario de una petrolera, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, afirmó que la industria preferiría que el precio del petróleo se estabilizara en torno a los 80 dólares por barril, un nivel que garantiza beneficios considerables, a la vez que hace que los precios de la gasolina sean asequibles para los conductores y conlleva poco riesgo de un colapso del mercado. “Las grandes petroleras no se alegran cuando los precios suben así”, declaró el funcionario.

Clay Brett, abogado que asesora a clientes de la industria petrolera en el bufete Baker Botts, coincidió. Según él, los ejecutivos petroleros preferirían el petróleo a 80 dólares “sin dudarlo” a la ganancia inesperada y efímera que supone un fuerte aumento de los precios seguido de una caída.

Un hombre repostaba en una gasolinera Shell mientras el precio del petróleo y la gasolina se dispara en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán (REUTERS/Ken Cedeno)

El Instituto Americano del Petróleo, una asociación comercial de productores de petróleo y gas, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que “la industria se centra en el largo plazo y depende de la estabilidad, no de la volatilidad ni de las fluctuaciones a corto plazo”.

Añadió: “Los productores estadounidenses de petróleo y gas natural están preparados para afrontar los ciclos económicos, y la fortaleza del sector no se mide por un único precio, sino por la capacidad de satisfacer de forma fiable la demanda mundial a lo largo del tiempo”.

Según algunos analistas, si la guerra en Irán continúa, el precio del petróleo podría promediar 100 dólares por barril este año. Esto generaría ganancias adicionales de 47 mil millones de dólares para las dos mayores petroleras de Estados Unidos, ExxonMobil y Chevron, debido al conflicto, según David Clark, vicepresidente de investigación corporativa de la firma de investigación de mercado Wood Mackenzie.

Si bien estas ganancias inesperadas benefician a los accionistas, podrían generar problemas para las compañías petroleras. Las empresas reportarían sus beneficios adicionales derivados de la guerra con Irán antes de las elecciones de mitad de mandato, lo que podría enfurecer a los votantes que ya tienen que lidiar con un gas más caro e impulsar a los políticos a imponerles severas medidas regulatorias, como controles a las exportaciones.

ExxonMobil declinó hacer comentarios. Chevron no respondió a la solicitud de comentarios.

El aumento de los precios del petróleo presiona a consumidores y empresas para que busquen maneras de reducir su consumo de gasolina y otros derivados del petróleo. Esto podría acelerar la adopción de vehículos eléctricos e impulsar a las industrias a optar por alternativas a las materias primas derivadas del petróleo, disminuyendo así la demanda de este recurso. Los aumentos sostenidos de precios pueden contribuir a desencadenar recesiones económicas que también reducen la demanda de petróleo, como ocurrió en Estados Unidos y otros países tras las crisis energéticas de la década de 1970 provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

El peligro para las compañías petroleras de que los precios se mantengan altos durante un período prolongado radica en que “se mata a la gallina de los huevos de oro”, afirmó Mark Finley, investigador en energía y petróleo global del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. “Se puede provocar una recesión. Se pueden impulsar políticas gubernamentales que empujen a las economías a alejarse del petróleo”, añadió.

La industria petrolera guarda recuerdos recientes y dolorosos de cómo el aumento vertiginoso de los precios del petróleo puede presagiar caídas brutales.

En julio de 2008, la creciente demanda de China y el optimismo económico impulsaron los precios del petróleo a 147 dólares por barril (equivalentes a unos 220 dólares actuales), generando grandes beneficios e impulsando la inversión en la ampliación de las perforaciones. Sin embargo, debido a la Gran Recesión, la demanda se desplomó y los precios cayeron a 30 dólares a finales de 2008. Una oleada de despidos y quiebras sacudió la industria petrolera.

Los precios del petróleo volvieron a desplomarse durante la pandemia de la COVID-19, debido al drástico descenso de la demanda, lo que desencadenó otra ronda de pérdidas financieras, despidos y quiebras en el sector.

Una gasolinera de Chevron en Columbus, Mississippi, el 23 de octubre del 2023 (AP foto/Rogelio V. Solis)

Desde entonces, las compañías petroleras se han centrado en lo que los líderes del sector denominan “disciplina financiera”, absteniéndose de realizar grandes inversiones y tratando de mantener los precios y la rentabilidad estables y predecibles. Los analistas creen que esto significa que es poco probable que las empresas estadounidenses aumenten la producción a pesar del actual precio elevado del petróleo.

Trump ha enviado señales contradictorias sobre cuándo podría terminar la guerra en Irán, pero la Casa Blanca ha tomado una serie de medidas destinadas a reducir los precios del petróleo. Estas incluyen el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso y venezolano, el uso de la Reserva Estratégica de Petróleo y la suspensión temporal de la Ley Jones, que prohíbe a los buques extranjeros transportar petróleo y gas entre puertos estadounidenses.

Hasta el momento, esos cambios parecen haber tenido poco efecto en el aumento del precio del petróleo.

“El presidente Trump ha dejado claro que se trata de perturbaciones a corto plazo”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un correo electrónico. “En última instancia, una vez que se cumplan los objetivos militares y se neutralice al régimen terrorista iraní, los precios del petróleo y el gas volverán a caer rápidamente, posiblemente incluso por debajo de los niveles previos al inicio de los ataques”.

Si el conflicto continúa, al gobierno le quedarán pocas opciones políticas fáciles para hacer bajar los precios del petróleo.

“En algún momento, los gobiernos se quedan sin opciones para abordar el problema mediante intervenciones en el lado de la oferta y comienzan a buscar la manera de controlar directamente los precios”, afirmó Kevin Book, director general de ClearView Energy Partners, una empresa de investigación. “La historia lo demuestra. Hay muy pocos defensores del libre mercado en el gobierno cuando los precios se disparan”.

Algunos demócratas ya están pidiendo medidas que incomodan a la industria. El senador Sheldon Whitehouse (demócrata por Rhode Island) y el representante Ro Khanna (demócrata por California) presentaron el martes la Ley de Impuestos sobre las Ganancias Extraordinarias de las Grandes Petroleras, que, según indicaron en un comunicado de prensa, “frenaría la especulación de las compañías petroleras y aliviaría la carga económica de los estadounidenses en las gasolineras”.

La semana pasada, el representante Brad Sherman (demócrata por California) pidió a Trump que utilizara sus poderes de emergencia para “suspender las exportaciones de petróleo de Estados Unidos hasta que cesen las hostilidades con Irán y, en su lugar, vender directamente a los estadounidenses al precio que dicte la oferta y la demanda actuales para los consumidores estadounidenses”.

En esta ilustración se aprecian un gráfico bursátil al alza y una miniatura de barriles de petróleo (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La administración no ha dado indicios de que pretenda seguir ese camino, que según los analistas causaría daños a largo plazo en el sector energético y podría agravar las interrupciones en el suministro. Sin embargo, Book afirmó que la historia ha demostrado que, tras grandes crisis energéticas, opciones antes impensables pueden empezar a parecer plausibles.

Tras el fuerte aumento de los precios de la energía durante las elecciones de mitad de mandato de 2022, la administración Biden consideró restringir las exportaciones estadounidenses de gasolina y diésel refinados. Si la actual crisis energética se prolonga durante meses, los republicanos podrían empezar a considerar opciones similares, afirmó Book.

Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que si bien la administración siempre busca maneras de estabilizar los precios del petróleo, no se están considerando límites a las ganancias ni controles a las exportaciones.

Mike Sommers, director ejecutivo de la API, la asociación comercial del petróleo, pareció tomarse en serio la posibilidad de tales controles la semana pasada. “Retirar el petróleo estadounidense del mercado mundial reduciría aún más la oferta global”, escribió en una publicación en X el jueves pasado, afirmando que los controles a las exportaciones “podrían desencadenar consecuencias económicas en cascada para los consumidores”.

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