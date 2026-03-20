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León XIV respaldó un texto del papa Francisco sobre los divorciados que vuelven a casarse: “Un mensaje luminoso de esperanza”

La iniciativa impulsada por León XIV busca promover un intercambio entre las diferentes regiones eclesiales, ante los desafíos contemporáneos en torno al matrimonio y la familia, así como posibles actualizaciones de la normativa

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El papa León XIII visita
El papa León XIII visita el complejo parroquial del Sacro Cuore di Gesù en Ponte Mammolo, el 15 de marzo de 2026 (REUTERS/Matteo Minnella)

El papa León XIV apoyó el jueves la exhortación apostólica “Amoris Laetitia”, publicada en 2016 por su predecesor Francisco, que abrió la posibilidad de que católicos divorciados vueltos a casar puedan acceder a la comunión en determinados casos.

El texto, considerado un hito en el pontificado de Francisco, generó un intenso debate dentro de la Iglesia y fue duramente cuestionado por sectores conservadores. Con motivo del décimo aniversario de la publicación, León XIV calificó “Amoris Laetitia” como “un mensaje luminoso de esperanza sobre el amor conyugal y familiar”.

Además, convocó para octubre en Roma a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, con el objetivo de promover un espacio de “escucha recíproca” sobre las medidas a adoptar, considerando las realidades de las iglesias locales.

“Teniendo en cuenta los cambios que siguen afectando a las familias, he decidido convocar en octubre de 2026 a los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, con el fin de llevar a cabo, en un clima de escucha mutua, un discernimiento sinodal sobre los pasos que hay que dar para anunciar el Evangelio a las familias hoy”, anunció el jueves.

Aunque no especificó los temas a tratar ni los detalles de la organización, en su mensaje insistió en la importancia de recordar “a las jóvenes generaciones” la belleza de la vocación al matrimonio, reconociendo también su fragilidad.

El papa Francisco en la
El papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 15 de mayo del 2019 (AP/Andrew Medichini/Archivo)

León XIV subrayó además la necesidad de apoyar a las familias, en particular a aquellas que enfrentan diversas formas de pobreza y violencia en la sociedad contemporánea.

Nuestra época está caracterizada por transformaciones rápidas que, incluso ahora más que hace diez años, requieren una atención pastoral particular a las familias”, indicó León XIV en un mensaje difundido por el Vaticano.

Esta iniciativa se inscribe en el marco de una gobernanza más colegiada, impulsada por el propio pontífice, y sugiere que podrían abordarse nuevas disposiciones sobre la materia en los próximos años.

En una línea similar, Francisco convocó del 21 al 24 de febrero de 2019 en el Vaticano una reunión sin precedentes con los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, centrada en la prevención de abusos a menores y adultos vulnerables.

La apertura propuesta por Francisco había sido duramente criticada por algunos tradicionalistas, incluyendo a cuatro cardenales que la acusaron de generar confusión al considerar el matrimonio católico como indisoluble. Desde su elección en mayo de 2025, León XIV mantiene la línea pastoral de su antecesor, aunque con un estilo más institucionalista.

El papa León XIV celebra
El papa León XIV celebra la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, 18 de marzo de 2026, (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Un mensaje de paz ante la guerra en Medio Oriente

Durante la audiencia general celebrada el miércoles pasado en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice dirigió un saludo especial a los fieles de habla árabe presentes y realizó un llamado explícito a quienes residen en Medio Oriente, ante la reciente escalada del la guerra de Irán.

En su mensaje, afirmó: “Los cristianos estamos llamados a ser instrumentos de paz, amor y reconciliación, para que la verdadera paz reine entre todos los pueblos. ¡Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal!”. Sus palabras llegan en un momento en que la región sigue enfrentando tensiones sociales y religiosas.

En nombre de los cristianos y de todas las personas de buena voluntad, León XIV reclamó el domingo pasado: “Cesen el fuego, que se reabran caminos de diálogo”. Además, advirtió que la violencia no llevará a la “justicia, la estabilidad ni la paz que los pueblos esperan”. El pontífice condenó la “atroz violencia” que sufren los pueblos de la región desde hace dos semanas.

(Con información de AFP y EFE)

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