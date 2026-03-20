Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity, habló con Teleshow: “El premio no va a ser para mí”

El influencer se consagró en la competencia de cocina en su cuarta temporada con famosos (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Este jueves, tras muchas clases de cocina, meses de esfuerzo y exigentes pruebas culinarias, MasterChef Celebrity llegó a su final. En la recta final, Ian Lucas y Sofía La Reini Gonet llegaban como los participantes más talentosos del ciclo. Sin embargo, tras una dura prueba compuesta por varios pasos, el influencer se consagró campeón de la actual edición.

Al escuchar que el jurado lo declaraba ganador, Lucas no aguantó. Inmediatamente, la emoción se apoderó de él y terminó acostado sobre el piso, liberando la tensión acumulada, mientras sus compañeros corrían a abrazarlo. Minutos después de vivir esa montaña rusa de mociones, el joven dialogó con Teleshow y confesó en qué gastará el dinero y cuáles fueron sus mejores y peores momentos en la competencia.

- ¿Cómo viviste la final?

- Antes de saber lo del premio me quebré. No daba más. Tenía todo eso guardado, fue una experiencia única, hermosa, la verdad. No voy a volver a repetir nunca algo así.

- ¿Y qué fue lo que te quebró?

- A mí me gusta mostrarme fuerte afuera, como: “No lloro”. Tenía todo guardado estos siete meses de experiencia que fueron muchísimas cosas. Tal vez en la tele se muestra todo lo lindo. Yo estaba viviendo en otro país, trabajo de otra cosa. Llegué a un ambiente nuevo y yo soy muy transparente, se me nota todo. Me tuve que acostumbrar a cosas nuevas, lo supe llevar, por suerte, y hoy en día lo termino de la mejor manera. No es tanto por el trofeo o haber ganado, sino como, fue el broche de oro, ni soñándolo podía ser así.

- ¿Te veías campeón desde un inicio?

- No, campeón no sé, pero sí me veía en la final. Me acuerdo que mis compañeros hablamos y me decían: “Estás loco”. Se cag...de risa en el grupo. Hablábamos que yo llegué acá y yo los conocía a todos por la tele, pero ellos a mí del mundo redes no. Susi Roccasalvo, Luis Ventura, no me tenían. Y yo llegué acá y dije: “Yo voy a llegar a la final”. Saqué un libro, con el que podía anotar todo, un libro de recetas que estudiaba todas las noches. Se empezaron a asustar. Dijeron: “Ah, este tipo viene a competir en serio”. Y empezaron a pasar las semanas y se dieron cuenta. Me lo tomé muy en serio desde el primer día. Quería venir y dejar todo para llegar a este momento.

Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef Celebrity tras una final emocionante y repleta de momentos intensos (Gentileza: Telefe)

- Incluso llegando a un mundo nuevo ya estabas decidido a ganar...

- Fui muy así en mi vida siempre. Empecé a trabajar desde muy chiquito, a los trece, y soy muy independiente. En lo laboral me cuido mucho, valoro mucho cada pasito que di desde muy chico, que iba creciendo. Trabajé en mil cosas, a veces buenas, a veces malas. Y dije: “Bueno, si me están llamando a este programa de MasterChef Celebrity, el programa más visto en el canal más visto, es porque algo vieron de mí”. Entonces dije: “Tengo que estar a la altura y demostrar de por qué estoy acá. Voy a salir a dar todo de mí”. Y tenía mucha gente de mis redes, que tal vez no miraba tele, que empezaron a ver el programa porque estaba yo. Hasta nenes más chiquitos. Y decía: “No les puedo fallar ni loco”. Yo voy a dejar la vida. Fue una motivación hermosa el cariño de la gente, me potenció mucho.

- ¿Qué vas a hacer ahora con el premio?

- El premio no va a ser para mí. Se van a enterar en unos días cuando lo cobre y todo. Seguramente haga un video mostrando que eso como llega se va, lo mío nunca fue por lo económico, sino fue un desafío personal para mí como persona y se cumplió. Tuve una experiencia personal muy fuerte dentro del programa con una nenita chiquita de cuatro años que me veía todas las noches en el programa y falleció. Es la causa de a dónde va a ir el premio.

Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)

- ¿Ella te dio fuerzas durante toda la competencia?

- Sí, sí. A Oli la conocí más o menos un mes antes que termine la competencia. Los invité a merendar a ella y a la familia a mi casa. Y a los cuatro días falleció. Me mata esto, pero sí, fue hablar todos los días con la familia, todos los días diciéndome: “Tenés un angelito que está ahí apoyándote”. También fue una motivación de decir: “Mirá lo que causa uno”, que a veces no nos damos cuenta que acompañando a la gente con la tele, en la comida o con un vídeo de YouTube, que a veces digo: “Uh, no tengo ganas de subir vídeo”. Tal vez con ese video le cambiás el día a una nena que está en esa situación. Me tocó mucho toda esa historia.

- Como si fuera poco, en el estudio también estaba tu abuela, eso te emocionaba mucho, preparase su arroz con leche...

- Sí, fue transportarme a mi infancia, a zona sur. Estaba ahí en la casa de la abuela, donde me crie mis primeros seis años de vida. Ella me hacía el arroz con leche. Hice una versión mejorada a lo MasterChef, pero el punto de cocción me lo dijo ella. Fue la protagonista de la noche. La enfocaban más a ella que a mí. Intenté transmitirle eso al jurado y a la gente, lo que viví de chiquito, traté de transmitirlo con la comida. Me quedó mucho una frase del jurado que me dijo: “La comida tiene que hablar por ustedes”.

El triunfo de Ian Lucas en MasterChef Celebrity representa un desafío personal superado y una experiencia que lo marcó profundamente

- ¿Te vas a dedicar a la gastronomía en un futuro?

- Me encantaría. Se hizo muy viral la milanesa que le hacía a mi hermano, que fue mejorando desde que éramos chiquitos, a veces estaba fea y le decía: “Te la comés igual, porque es lo que hay”. También hice un tomahawk midiéndolo con un termómetro a la temperatura exacta, con pan casero. Dije: “No, esto lo tengo que empezar a vender, tengo que hacer un negocio”. Vamos a ver si la gente banca ahí, me pongo un negocio de milanesa, hago la receta y que vengan a probar la milanesa.

- ¿Y en cuanto a la tele? ¿Seguirías en MasterChef o Bake Off?

- No, la verdad en lo que es Bake Off o MasterChef siento que ya está. El objetivo se cumplió y todo tiene una etapa en la vida y esta etapa es hermosa. Y no volvería a ser lo mismo, no solo por la experiencia de cocinar, sino el grupo, lo que yo viví. Llegué siendo muy nuevo acá. Pero sí estoy oídos abiertos a cualquier propuesta a trabajar. Con Telefe venimos teniendo reuniones, es un canal que me cuida mucho, me tira muchas propuestas, saben que yo soy muy familiero. Que me cuido mucho con la imagen. No soy de aceptar cualquier cosa. Lo estamos armando, pero sí, tengo muchas ganas de seguir trabajando en la tele y de quedarme en el canal también.

Sofía Gonet y Ian Lucas en la final de MasterChef Celebrity

- ¿Cuál fue el momento más difícil que pasaste en la competencia?

- El más difícil fue mi debilidad, ser tan transparente. Que a veces se me notaba todo. Yo venía a un programa, tal vez enfocado, y me pasaba algo personal a mí y se me notaba en la cara. Me decían: “Che, a Ian le pasa algo, está bajón”. Después, cuando estaba muy feliz, se me notaba que estaba todo el día con la sonrisa, porque yo en mi vida soy así también. Me gusta transmitir felicidad, no solo a la gente que me sigue, sino a mi familia, a mi gente cercana. Y siento que eso fue lo más difícil de lidiar. Siento que llegué hasta la final con mis valores y mis principios, porque se me siguió notando todo (risas). Había veces que me perjudicaba eso, en algunos programas cocinaba peor, mejor, la comida habla.

- El conflicto con Eva te habrá afectado en las grabaciones. ¿Eso va a formar parte de tu recuerdo de MasterChef?

- No, siento que todo lo que pasó fue parte de la experiencia. Yo no estaba acostumbrado y fue como un teléfono descompuesto que se armó acá afuera, se metían los medios, opinaba gente que no tenía nada que ver y todos sabían todo. Siento que ella y yo nada más sabemos lo que pasó y está todo bien. Ya por suerte pudimos hablar, quedó la mejor. A Eva le tengo mucho cariño, mucho respeto a ella y a toda su familia. Está todo bien.

- ¿Con qué otro participante pudiste formar un vínculo que vaya a perdurar?

- La Joaqui ya era mi mejor amiga de antes de entrar. Cuando se fue ella fue la única vez que lloré en el programa. No hay nadie con quien me lleve mal literalmente, pero siento que con Maxi se armó una amistad increíble. Maxi antes de irse de programa me dijo: “Facha, ganalo”. Con él tenemos una relación medio padre e hijo, de confianza, yo le he contado cosas íntimas mías, él a mí cuando viajó. Esa confianza que no se da con cualquiera y la verdad lo adoro.