Cinco argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Miami: horarios y cruces de la jornada

Los argentinos afrontan una nueva jornada en el Masters 1000 de Miami con partidos clave en el cuadro principal

Este viernes continúa la competencia en el Masters 1000 de Miami con la presencia de cinco tenistas argentinos. Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone afrontarán sus compromisos de segunda ronda, mientras que Sebastián Báez y Thiago Tirante harán su estreno. Además, sobresale el duelo entre el español Carlos Alcaraz y el brasileño Joao Fonseca. Toda la acción podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.

Tras conquistar su primer título sobre el polvo de ladrillo en Río de Janeiro y caer en el debut del Masters 1000 de Indian Wells, Tomás Etcheverry (32° del ranking ATP Tour) inicia su participación en el certamen estadounidense al partir como preclasificado. El platense, de 26 años y dirigido por Kevin Konfederak, disputará su cuarta edición en Miami, donde solo logró una victoria, en la edición 2023 frente al ruso Pavel Kotov (283°).

En la segunda ronda se medirá con el belga Zizou Bergs (45°), quien superó al local Jenson Brooksby (42°) por 7-5 y 6-2. El único antecedente entre ambos fue en Winston-Salem 2024, con triunfo del europeo. El encuentro está previsto para el quinto turno de la cancha 7, cerca de las 18:00 (hora argentina).

Camilo Ugo Carabelli (66°) consiguió un valioso triunfo en su debut al imponerse ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°) por 2-6, 6-3 y 7-6(5). En la siguiente instancia enfrentará por primera vez al estadounidense Sebastian Korda (36°). El partido se jugará en el quinto turno de la cancha 5, alrededor de las 17:00.

Mariano Navone (61°) ratificó su buen momento tras el título obtenido en el Challenger 175 de Cap Cana el pasado domingo. En su estreno en Miami venció al georgiano Nikoloz Basilashvili (134°) por 7-6(7) y 6-3. Ahora se medirá por primera vez con el representante de Mónaco, Valentin Vacherot (25°). El duelo también está programado para el quinto turno de la cancha 5, cerca de las 17:00.

Sebastián Báez (52°), que tuvo un sólido inicio de temporada en Oceanía con ocho victorias y dos derrotas -incluida la final en el ATP 250 de Auckland y una destacada actuación en la United Cup-, debutará ante el australiano Adam Walton (85°), surgido de la clasificación. El encuentro se disputará en el tercer turno de la cancha 6, aproximadamente a las 16:00.

Thiago Tirante (81°), quien cayó en la última ronda de la qualy pero ingresó al cuadro principal como lucky loser, se enfrentará por primera vez al francés Valentin Royer (69°). El partido abrirá la jornada en la cancha 5, no antes de las 11:00.

El tenista español, Carlos Alcaraz se medirá en la segunda ronda ante el brasileño Joao Fonseca (Crédito: Jayne Kamin-Oncea / Reuters)

Por su parte, el brasileño Joao Fonseca (39°), que superó en su presentación al húngaro Fabian Marozsan (46°) por 6-4, 3-6 y 6-2, tendrá un exigente desafío frente al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo. El encuentro se jugará en el estadio principal a partir de las 20:00.

Cabe destacar que Francisco Comesaña (82°) no logró superar su debut tras caer ante el chileno Alejandro Tabilo (41°) por 6-4 y 6-2. La misma suerte corrió Solana Sierra (63°), quien fue derrotada en su estreno por la uzbeka Kamilla Rakhimova (57°) por 6-1 y 6-3.