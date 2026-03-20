Cinco argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Miami: horarios y cruces de la jornada

Este viernes continúa la competencia en el Masters 1000 de Miami con la presencia de cinco tenistas argentinos. Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone afrontarán sus compromisos de segunda ronda, mientras que Sebastián Báez y Thiago Tirante harán su estreno. Además, sobresale el duelo entre el español Carlos Alcaraz y el brasileño Joao Fonseca. Toda la acción podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.
Tras conquistar su primer título sobre el polvo de ladrillo en Río de Janeiro y caer en el debut del Masters 1000 de Indian Wells, Tomás Etcheverry (32° del ranking ATP Tour) inicia su participación en el certamen estadounidense al partir como preclasificado. El platense, de 26 años y dirigido por Kevin Konfederak, disputará su cuarta edición en Miami, donde solo logró una victoria, en la edición 2023 frente al ruso Pavel Kotov (283°).
En la segunda ronda se medirá con el belga Zizou Bergs (45°), quien superó al local Jenson Brooksby (42°) por 7-5 y 6-2. El único antecedente entre ambos fue en Winston-Salem 2024, con triunfo del europeo. El encuentro está previsto para el quinto turno de la cancha 7, cerca de las 18:00 (hora argentina).
Camilo Ugo Carabelli (66°) consiguió un valioso triunfo en su debut al imponerse ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°) por 2-6, 6-3 y 7-6(5). En la siguiente instancia enfrentará por primera vez al estadounidense Sebastian Korda (36°). El partido se jugará en el quinto turno de la cancha 5, alrededor de las 17:00.
Mariano Navone (61°) ratificó su buen momento tras el título obtenido en el Challenger 175 de Cap Cana el pasado domingo. En su estreno en Miami venció al georgiano Nikoloz Basilashvili (134°) por 7-6(7) y 6-3. Ahora se medirá por primera vez con el representante de Mónaco, Valentin Vacherot (25°). El duelo también está programado para el quinto turno de la cancha 5, cerca de las 17:00.
Sebastián Báez (52°), que tuvo un sólido inicio de temporada en Oceanía con ocho victorias y dos derrotas -incluida la final en el ATP 250 de Auckland y una destacada actuación en la United Cup-, debutará ante el australiano Adam Walton (85°), surgido de la clasificación. El encuentro se disputará en el tercer turno de la cancha 6, aproximadamente a las 16:00.
Thiago Tirante (81°), quien cayó en la última ronda de la qualy pero ingresó al cuadro principal como lucky loser, se enfrentará por primera vez al francés Valentin Royer (69°). El partido abrirá la jornada en la cancha 5, no antes de las 11:00.
Por su parte, el brasileño Joao Fonseca (39°), que superó en su presentación al húngaro Fabian Marozsan (46°) por 6-4, 3-6 y 6-2, tendrá un exigente desafío frente al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo. El encuentro se jugará en el estadio principal a partir de las 20:00.
Cabe destacar que Francisco Comesaña (82°) no logró superar su debut tras caer ante el chileno Alejandro Tabilo (41°) por 6-4 y 6-2. La misma suerte corrió Solana Sierra (63°), quien fue derrotada en su estreno por la uzbeka Kamilla Rakhimova (57°) por 6-1 y 6-3.