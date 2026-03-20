Tití Fernández recuerda a Marcelo Araujo: de la pregunta más insólita que le hizo al aire a los detalles de su despedida

Tití Fernández en el campo de juego de La Bombonera. El periodista trabajó junto a Marcelo Araujo y o recuerda como un gran compañero y amigo

Marcelo Araujo fue uno de los grandes íconos del periodismo deportivo y será recordado como el relator de fútbol que plasmó un estilo único e innovador en la televisión argentina. Pero su figura trasciende más allá de sus divertidos comentarios durante los partidos: su compañerismo fuera del aire fue destacado por varios colegas, como Miguel Ángel Tití Fernández. “Era muy generoso y me permitió crecer profesionalmente y me dio muchísimas chances. Fue un gran amigo de la vida", le dijo a Infobae el periodista que, junto con Marcelo Benedetto, acompañaba habitualmente las transmisiones desde el campo de juego.

“Empezamos a trabajar juntos en los años ochenta, en Sport 80, en la radio, y después en la televisión a partir de 1994. Era un gran compañero de laburo. Tanto él como (Enrique) Macaya Márquez me permitieron ocupar un lugar destacado dentro de las transmisiones de Fútbol de Primera y la Selección”, recordó Tití a su amigo y colega, quien falleció el pasado 16 de marzo a los 78 años.

Entre las virtudes que destacaron a Marcelo Araujo se encontraban algunas frases graciosas durante las transmisiones que no pasaban inadvertidas y hasta el día de hoy se siguen recordando con cariño: “No fue uno más, fue el adelantado. Él cambió el relato en la televisión, inventó el nuevo relato con sus dichos, con sus apodos, su manera de mencionar a los jugadores, los chistes que hacía con Macaya, conmigo... Hacía un show de lo que era un partido de fútbol aburrido. Fue un visionario, un tipo que vio que estaba haciendo falta algo diferente y él hizo algo diferente. Así como en su momento Víctor Hugo Morales vino en el 81 para acá e hizo algo diferente, Marcelo cambió la televisión. Fue un creativo, un tipo que le puso un matiz diferente al relato de fútbol en televisión". Y agregó un claro ejemplo: “Antes de Araujo, la gente bajaba el volumen de la tele y escuchaba el relato de Víctor Hugo en la radio. A partir de Marcelo, la gente dejó el volumen de la tele. Se le deben muchas cosas. A partir de él empezaron a aparecer los chivos en la tele, los avisos que antes no salían. La gente empezó a escuchar la tele a partir de los relatos de Marcelo Araujo".

Marcelo Araujo conformó una de las duplas más exitosas de la televisión junto a Enrique Macaya Márquez en Fútbol de Primera (Fotografía: ElTrece)

Entre tantas anécdotas de trabajo y viajes que compartió junto a Marcelo Araujo, Tití Fernández confesó que es muy difícil elegir una anécdota para contar por la cantidad de historias que vivió junto a su amigo y colega en coberturas de Mundiales y otras giras. Sin embargo, recordó algunos hechos puntuales que definían la creatividad del relator al aire. “Una vez me preguntó algo insólito, como por ejemplo qué había desayunado Pepe Castro. Y le respondí: ‘Creo que comió un omelet de jamón y queso con un café con leche’. Era mentira porque no tenía ni la más remota idea. Entonces Araujo decía: ‘Típico de argentino, lo que no sabe lo inventa’. De ese tipo de muletillas, él tenía un montón", contó.

Otra de las anécdotas ocurrió durante un partido en La Bombonera, donde Araujo le encontró un particular doble. “Me acuerdo un día que encontró a un bombero en la cancha de Boca, que era un señor grandote, gordo, con bigote y el casco. Entonces, se puso de acuerdo con el director de cámaras y nos pusieron a los dos en pantalla, al bombero por un lado y a mí en el otro. ‘Pero miren a Miguelito de bombero’, decía. Era un tipo que los domingos a la mañana te llamaba para preguntarte algo que no tenía nada que ver con el juego. A lo mejor te preguntaba por el nombre de la novia de un futbolista o cómo se llamaba el perro, el padre o el pueblo. Ese tipo de información él la metía después en el relato y quedaba bárbaro", agregó Tití Fernández.

“Marcelo hizo que las mujeres escucharan fútbol, por ejemplo. Por eso digo que era muy intuitivo. Lo que tenía eran datos y te iba creando la circunstancia de acuerdo a lo que pasaba en el partido. También estaba el famoso relato del tiro libre de Maradona. ‘Diego, pegale como yo te dije, por arriba de la barrera, colgala de un ángulo y después andá y dedicáselo a la Tota’. Eran ese tipo de cosas. La verdad es que era muy ingenioso y además tenía una voz extraordinaria, portentosa y mucho aire en los pulmones porque para gritar goles era un monstruo, no terminaba nunca de gritarlos. La verdad es que fue un grande", resumió con emoción.

Tití Fernández en el cementerio de la Chacarita, donde despidió los restos de Marcelo Araujo (Fotografía: RSFotos)

Por último, Tití Fernández dio algunos detalles de la despedida de los restos de Marcelo Araujo en el cementerio de la Chacarita, a la que asistieron Alejandro Apo, Marcelo Benedetto, Claudia Villafañe, Martín Liberman, Fernando Niembro, Chiche Almozny y Raúl Rivello (su productor durante años), el productor de TV Mario Chela y una de las hijas del relator (la otra vive en los Estados Unidos). En medio de la ceremonia, se produjo una confusión con el féretro, que fue llevado al crematorio, y los presentes no pudieron darle el último adiós.

“Hubo un malentendido, alguien dio alguna mala indicación y había mucha gente que fue para despedirlo y se quedó con las ganas. Pero ya está. Fue una orden mal dada y el coche en vez de pasar por el sector en donde tenía que pasar y detenerse un minuto para que los amigos se despidieran, siguió de largo y se metió en el lugar de la morgue. Después hicimos una ronda, dijimos unas palabras, le brindamos un aplauso y lo despedimos como se lo merecía", explicó Tití.

Despedida a Marcelo Araujo en el Cementerio de la Chacarita (Fuente: @genteonline)