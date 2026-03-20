Procesaron a la dueña del depósito clandestino que se incendió y colapsó en La Plata

El fuego se propagó rápidamente y provocó saños en viviendas linderas (Fotografía: AG La Plata)

La dueña del depósito clandestino de electrodomésticos, que en julio del año pasado se incendió y derrumbó parcialmente, en La Plata, quedó imputada luego de haberse negado a declarar en la audiencia de este jueves.

La Justicia procesó a Roxana Aloise, quien figura como la principal accionista y titular del 95% de la firma Aloise Tecno, por el siniestro ocurrido en la intersección de diagonal 77 y 48 que afectó severamente a las viviendas linderas.

El incendio ocurrió el 19 de julio y causó el derrumbe de una parte del edificio de cuatro pisos y afectó gravemente la estructura del inmueble. Los daños se extendieron a las construcciones del perímetro. La investigación descartó la hipótesis de incendio intencional y no halló indicios de dolo, pero mantiene en pie la acusación de estrago culposo y desobediencia por el incumplimiento de la clausura y la falta de habilitación.

El lugar era un depósito clandestino (Fotografía: AG La Plata)

Entre los testimonios incorporados a la causa se encuentra el de una vecina afectada que perdió su vivienda y cuestionó el ritmo de la investigación. “La Justicia Penal, con la cantidad de pruebas que hay, no avanza, porque evidentemente otorga concesiones cuando los acusados son poderosos”, informó el portal El Día.

Anteriormente, la causa se había visto demorada ante la falta de Aloise a declarar en una indagatoria del 19 de febrero. Ante esto, su defensa argumentó que no había sido notificada correctamente. Mientras tanto, en el fuero civil y comercial, los vecinos afectados impulsan demandas por daños y perjuicios, lo que llevó a la inhibición general de bienes de la empresaria, una medida destinada a garantizar eventuales resarcimientos económicos. La citación fue dispuesta por el fiscal Fernando Padován después de tres solicitudes formales de la querella, que representa a los vecinos afectados por el derrumbe y las pérdidas materiales.

El eje de la acusación se respalda en los informes oficiales de la Municipalidad de La Plata, que acreditan que el depósito funcionaba sin habilitación municipal y había sido clausurado previamente por no reunir las condiciones de seguridad exigidas. A pesar de la clausura, según testimonios de ex empleados, la actividad en el lugar continuó de manera habitual, con personal trabajando incluso después de la colocación de las fajas de cierre.

La mujer quedó imputada por tratarse de la titular de la empresa (Fotografía: AG La Plata)

Los resultados de las pericias indicaron cómo fue la secuencia que dejó la construcción teñida de negro. El avance del fuego dentro del edificio resultó clave para entender cómo se propagó el incendio. Según la reconstrucción difundida por 0221, el siniestro, que comenzó en un área limitada, se extendió rápidamente hacia los niveles superiores a través de mecanismos físicos conocidos.

En la primera etapa, el humo y los gases calientes provocaron el colapso de sectores del cielorraso, lo que permitió a las llamas llegar al entretecho. Allí, un depósito cargado de papeles actuó como combustible adicional, intensificando el fuego. La escalera interna de metal facilitó la propagación hacia los pisos más altos, superando obstáculos como la puerta de chapa del primer piso, sobre la que solo se observaron rastros menores de hollín y el derretimiento de plásticos.

Las imágenes del incendio (Fotografía: AG La Plata)

El informe técnico describió que el punto crítico se produjo en los pisos superiores. En el segundo piso, después de atravesar una puerta de reja sin impedimentos, el fuego se dispersó entre los electrodomésticos almacenados, extendiendo los daños materiales. Por otro lado, la cabina del montavehículos situada en el primer piso funcionó como un tapón, bloqueando el descenso de las llamas, mientras que el hueco del elevador se comportó como una chimenea vertical, facilitando el ascenso del calor y los gases.

Esta combinación de factores provocó una acumulación significativa de gases y calor en los niveles superiores, lo que aceleró el colapso estructural de los pisos afectados.