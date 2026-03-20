Sociedad

Los vecinos de La Madrid regresaron a sus casas destruidas por las inundaciones en Tucumán: “Momentos lindos que ya no están”

La mayor parte de los habitantes que debieron evacuar por el temporal en Tucumán lograron volver a sus hogares gracias al descenso del agua, aunque varias localidades del siguen aisladas y necesitan apoyo tras las pérdidas

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Los vecinos de La Madrid
Los vecinos de La Madrid regresaron a sus casas y encontraron las destrucciones del temporal (Fuente: El Tucumano)

Luego de un fenómeno meteorológico que provocó inundaciones, evacuados y derrumbes en Tucumán, las familias empiezan a volver a sus hogares solo para encontrar pérdidas por el agua. La localidad de La Madrid fue una de las zonas más afectas por el temporal y aunque las lluvias se detuvieron, la situación sigue complicada.

Las familias perdieron todo y un vecino de la localidad dio su testimonio en una entrevista con La Tucumana de Mañana. Cristian Gutiérrez relató que hubo muchas consecuencias en el interior de las casas desde muebles, heladeras y camas arrastradas por el agua hasta ventanas y puertas rompiéndose por la presión.

Con emoción, destacó la pérdida de recuerdos luego de que el agua afecte “fotos de encuentros de familia, de momentos lindos que ya no están”. En este marco, expresó su dolor por los animales que fueron perjudicados por las inundaciones.

Por otro lado, contó que por parte del Gobierno, se está realizando un censo para identificar cuántas personas necesitan ayuda tras las inundaciones. “Andan casa por casa cambiando los medidores”, comentó el vecino. Advirtió que mucho hogares todavía no se encuentran habitables porque las paredes siguen con humedad. Cristian también señaló que todavía hay familias que siguen al costado de la ruta sin poder volver a sus viviendas porque hay “mucho barro”.

Las autoridades despliegan operativos de
Las autoridades despliegan operativos de limpieza para recuperar los hogares

Habló sobre la reunión que tuvieron los vecinos y la preocupación que se sostiene sobre cómo arreglar los daños del temporal y evitar que vuelva a suceder: “Los vecinos quieren saber cuál es la situación actual y qué es lo que se puede hacer para no estar así”. Cristian Gutiérrez comunicó las posibilidades de resolución que se discuten en la comunidad: “Dicen que lo ideal sería que se hagan, en tres partes, puentes y un desagote rápido para el río”.

Cómo fue el operativo para que las familias regresen a sus hogares

Los trabajos de limpieza se están concentrando en los barrios más afectados, donde los equipos de asistencia y los habitantes unen esfuerzos para restablecer condiciones salubres y seguras. Este martes, la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano remarcó a través de un comunicado: “Se intensificó la limpieza y tareas destinadas a reencauzar el flujo del agua. La obra incluirá la colocación de gaviones de protección, para contrarrestar la erosión provocada por la corriente”.

“Seguimos en territorio. Además de las seis cuadrillas que tenemos funcionando hace ya una semana, también en otros sectores de la ciudad estamos trabajamos en la prevención y en la limpieza de canales. Hoy estamos intensificando el trabajo de limpieza y encauce del agua con gaviones en el canal que une el barrio Miguel Lillo con Ampliación Miguel Lillo”, destacó la secretaria.

Al sur de la provincia,
Al sur de la provincia, las autoridades enviaron alimentos y demás elementos a los vecinos que continúan aislados

Un 95% de las familias que abandonaron sus hogares en La Madrid debido a las inundaciones lograron regresar tras el descenso del agua, pero varias localidades del sur provincial permanecen aisladas y requieren asistencia continua. El operativo, coordinado por las autoridades provinciales, forma parte de un plan de emergencia destinado a restaurar la normalidad en la región y anticipar una evaluación de los daños materiales.

Entre las medidas implementadas, destaca que los seis pozos de agua de La Madrid ya fueron reactivados por la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), a pesar de que la energía eléctrica continuaba interrumpida, informó Darío Monteros, ministro del Interior de Tucumán. Esta acción crucial permitió restablecer el abastecimiento de agua para la totalidad de los hogares, acompañada de tareas de saneamiento en las viviendas y trabajos de recuperación en rutas dañadas por el temporal.

La respuesta directa a la emergencia también contempló un operativo aéreo liderado por Luis Medina Ruiz, ministro de Salud Pública de Tucumán, quien supervisó la asistencia integral a los pobladores aislados. “Con el helicóptero pudimos llegar a lugares donde no hay forma de acceder por tierra. No encontramos personas con patologías, pero sí familias que no tienen cómo salir. Por eso llevamos bolsones con alimentos, agua potable, repelente, espirales, velas y otros elementos necesarios para estos momentos”, explicó Medina Ruiz.

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