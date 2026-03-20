Las 4 obras que Boca Juniors tendrá listas después del Mundial 2026 para activar la construcción de la cuarta bandeja de La Bombonera

Los cambios que sufrirá la Bombonera durante la Copa del Mundo (REUTERS/Agustin Marcarian)

La directiva de Boca Juniors está decidida a ampliar la capacidad de la Bombonera en el corto y mediano plazo. Así lo confirmó Juan Román Riquelme, quien hizo público el aval de la empresa Ferrosur para construir unas torres con ascensores que servirán como comunicación y accesos para la tercera y flamante cuarta bandeja que figura en los planos. A la espera del pulgar arriba de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), en el Xeneize planifican otras obras y modificaciones estructurales en el estadio Alberto J. Armando que se llevarán a cabo durante la Copa del Mundo.

LAS 4 OBRAS QUE TENDRÁ LA BOMBONERA LUEGO DEL MUNDIAL 2026

HABRÁ 1.500 LUGARES EXTRAS EN LA POPULAR NORTE ALTA

La platea K de La Bombonera

A la ex Platea K (tribuna alta norte) le quedan alrededor de 500 butacas. Esta grada había sido transformada en platea cuando se promulgó una ley con la que se planificaba que el 75% de la superficie de los estadios de Capital Federal debían tener asientos para el año 2027. Como los clubes no acataron esa medida, en Boca estiman que quedará obsoleta de forma definitiva el año próximo y procedieron con la remoción de casi todas las bancas instaladas en el último tiempo para reconvertirla en popular.

De esta manera, La Bombonera tendría nuevamente seis sectores populares de cara al Clausura 2026 y la quita de esos asientos generarán 1.500 lugares para socios que verán el partido parados (algo que igualmente ya ocurría). ¿Qué sucederá con los abonados de ese lugar? Se les ofrecería asegurar su plaza sin costo alguno durante un año.

NUEVO ESPACIO Y PATIO DE COMIDAS EN LA PLATEA L

Otro de los detalles de la remodelación de La Bombonera

Los arquitectos de Boca detectaron que detrás del pasillo de circulación de la Platea L (baja) había un espacio que podía ser utilizado. En las próximas semanas se procederá a romper esas paredes para ensanchar los corredores, que los hinchas que concurran a ese sector tengan mayor accesibilidad y además instalarán un nuevo patio de comidas con vista al campo de juego. Serán más de 1500m2 nuevos que incluirán ocho nuevos puestos gastronómicos, tres núcleos de baños, circulación moderna y más ordenada para unas 5.000 personas y apertura visual hacia el sector externo de las vías.

INAUGURACIÓN DEL RESTAURANTE HARD ROCK CAFÉ

El local gastronómico, en marcha

El acuerdo que se selló en el Mundial de Clubes 2025 unió a la cadena internacional con el primer estadio de fútbol del mundo. HRC desembolsó inicialmente 2 millones de dólares que fueron destinados a la infraestructura, ambientación, mobiliario y equipamiento. Mientras tanto, Boca se encargó de las obras estructurales para dar espacio al nuevo restaurante que estiman venderá 100 mil cubiertos al año, lo que le representaría al club una ganancia de 350 millones de pesos anuales. Pretenden que el de La Bombonera sea uno de los tres sitios de mayor facturación de Hard Rock Café en el mundo, junto al de Londres y Nueva York.

Dentro de este convenio, Boca también se aseguró el 7% de las ganancias por merchandising (teniendo en cuenta que Hard Rock vende, por ejemplo, más de 4 millones de remeras en sus locales en todo el mundo) y los socios de la institución de la Ribera tendrán descuentos y beneficios exclusivos.

El nuevo local se inaugurará entre fines de mayo y principios de junio. Dispondrá de una entrada independiente sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea.

COLOCACIÓN DE PANTALLA LED EN LA PUERTA PRINCIPAL

La pantalla que recibirá a los fanáticos

La histórica puerta principal ampliará el ingreso al hall del club con una estructura de más de 200m2. La misma constará de un vidriado de 33 metros de largo que quedará listo en los próximos días y tendrá en última instancia, después de la Copa del Mundo, una pantalla led de una reconocida marca surcoreana del mismo tamaño que estará activa las 24 horas. Además, la institución incorporará una nueva recepción de seguridad, modernización de molinetes en los días de partido, nueva iluminación y vereda, más cableado ordenado y subterráneo para corregir la estética.