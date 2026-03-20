Golpeó brutalmente a una vecina de 12 años para violarla en Merlo y ahora llegó a juicio: “Estoy arrepentido”

Las prendas que le arrebataron a la menor durante el ataque

A poco más de un año y medio del intento de abuso sexual y tentativa de homicidio agravado contra una vecina menor de edad en Merlo, Matías Daniel Escudero se sentó frente al Tribunal Oral Criminal N° 5 de Morón y admitió que se encontraba arrepentido. Ahora, podría enfrentar una pena de, al menos, unos siete años, según lo propuesto por la Fiscalía.

“Lo que dijo el fiscal es así. Estoy arrepentido. No quise matar a nadie”, declaró el imputado ante los jueces Julia de la Llana, Gabriel Sotelo y Marcos Lisa, luego de escuchar el relato del fiscal Patricio Pagani sobre cómo ocurrieron los hechos.

Todo se remonta al 31 de agosto de 2024, cuando una adolescente evitó ser violada y asesinada por un vecino en el barrio Pontevedra de Merlo. Al momento del ataque, la víctima tenía 12 años. En el momento que fue abordada por Escudero, volvía a su casa después de haber acompañado a una amiga suya.

Según consta en el expediente judicial, la menor llegó a la calle Muñiz al 300 y se encontró con el acusado, quien era un vecino que conocía de vista del barrio. El hombre, que tenía 25 años, le contó que supuestamente tenía que devolverle dinero a su hermano, por lo que comenzó a caminar a su lado.

Luego de que el tribunal escuche los alegatos, tendrá diez días para dar a conocer su veredicto

Bajo ese pretexto, Escudero alegó haber perdido la suma en el camino, por lo que la convenció de que lo acompañara a buscarlo. Fue así que logró llevarla hasta un descampado, ubicado en la intersección de las calles Carrasco y Bella Vista.

Al llegar a ese punto, el hombre la abrazó por la fuerza y, al intentar apartarse del sujeto, este la obligó a ir hacia un terreno abandonado donde intentó someterla sexualmente. Durante el ataque, la joven gritó lo más fuerte que pudo y mordió al agresor hasta que un grupo de vecinos logró rescatarla apenas escucharon los ruidos.

“La abrazó, lo cual incomodó a la víctima y lo rechazó. Con el propósito de abusar sexualmente de la niña, mediante el uso de la fuerza la arrastró hacia el interior de un descampado, logrando así inmovilizarla, le tocó la cola y le sacó el buzo dejándola en ropa interior, intentando así accederla carnalmente, no logrando su accionar por razones ajenas a su voluntad, toda vez que la víctima forcejeó”, reconstruyó la Fiscalía.

A pesar de que los delitos no fueron consumados, el acusado le propinó una serie de golpes brutales. De hecho, uno de ellos terminó por provocarle una fractura en uno de los dientes. Además, logró despojarla de las prendas superiores, por lo que regresó a su casa en ropa interior y cubierta de basura.

La zona a la que fue arrastrada la víctima

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, Escudero se encuentra detenido desde septiembre de 2024. Actualmente, se encuentra próximo a conocer su condena, ya que solo restaría que el tribunal escuche los alegatos antes de formular una sentencia. El veredicto sobre el caso se dará a conocer en diez días aproximadamente.

El dato central del proceso judicial es la calificación de los hechos, debido a que el fiscal Pagani solicitó siete años de prisión para Escudero por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, descartando la tentativa de femicidio.

Sin embargo, el abogado de la víctima, Rodrigo Tripolone, argumentó que el caso constituye un femicidio en grado de tentativa y pidió veinte años de prisión. “Solo quiero que haya justicia por mi hija. Lo que le hizo este tipo es imperdonable”, exigió Rosa, la madre de la adolescente.

En línea con esto, la querella sostuvo que el imputado intentó desviar la investigación al llamar al 911 tras el hecho, con la intención de presentarse como víctima de un supuesto asalto.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el acusado habría dicho que los rasguños que tenía en el cuerpo habrían sido producto del mismo intento de robo. A pesar de su intento de engañar a las autoridades, los vecinos, la familia y el estado en el que se encontraba la menor corroboraron el relato de la denunciante.