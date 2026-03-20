Crimen y Justicia

Golpeó brutalmente a una vecina de 12 años para violarla en Merlo y ahora llegó a juicio: “Estoy arrepentido”

El caso ocurrió en 2024. En ese momento, el acusado tenía 25 años. Ante la resistencia de la víctima, el agresor la pateó en la cabeza y le rompió un diente

Guardar
Las prendas que le arrebataron
Las prendas que le arrebataron a la menor durante el ataque

A poco más de un año y medio del intento de abuso sexual y tentativa de homicidio agravado contra una vecina menor de edad en Merlo, Matías Daniel Escudero se sentó frente al Tribunal Oral Criminal N° 5 de Morón y admitió que se encontraba arrepentido. Ahora, podría enfrentar una pena de, al menos, unos siete años, según lo propuesto por la Fiscalía.

“Lo que dijo el fiscal es así. Estoy arrepentido. No quise matar a nadie”, declaró el imputado ante los jueces Julia de la Llana, Gabriel Sotelo y Marcos Lisa, luego de escuchar el relato del fiscal Patricio Pagani sobre cómo ocurrieron los hechos.

Todo se remonta al 31 de agosto de 2024, cuando una adolescente evitó ser violada y asesinada por un vecino en el barrio Pontevedra de Merlo. Al momento del ataque, la víctima tenía 12 años. En el momento que fue abordada por Escudero, volvía a su casa después de haber acompañado a una amiga suya.

Según consta en el expediente judicial, la menor llegó a la calle Muñiz al 300 y se encontró con el acusado, quien era un vecino que conocía de vista del barrio. El hombre, que tenía 25 años, le contó que supuestamente tenía que devolverle dinero a su hermano, por lo que comenzó a caminar a su lado.

Luego de que el tribunal
Luego de que el tribunal escuche los alegatos, tendrá diez días para dar a conocer su veredicto

Bajo ese pretexto, Escudero alegó haber perdido la suma en el camino, por lo que la convenció de que lo acompañara a buscarlo. Fue así que logró llevarla hasta un descampado, ubicado en la intersección de las calles Carrasco y Bella Vista.

Al llegar a ese punto, el hombre la abrazó por la fuerza y, al intentar apartarse del sujeto, este la obligó a ir hacia un terreno abandonado donde intentó someterla sexualmente. Durante el ataque, la joven gritó lo más fuerte que pudo y mordió al agresor hasta que un grupo de vecinos logró rescatarla apenas escucharon los ruidos.

“La abrazó, lo cual incomodó a la víctima y lo rechazó. Con el propósito de abusar sexualmente de la niña, mediante el uso de la fuerza la arrastró hacia el interior de un descampado, logrando así inmovilizarla, le tocó la cola y le sacó el buzo dejándola en ropa interior, intentando así accederla carnalmente, no logrando su accionar por razones ajenas a su voluntad, toda vez que la víctima forcejeó”, reconstruyó la Fiscalía.

A pesar de que los delitos no fueron consumados, el acusado le propinó una serie de golpes brutales. De hecho, uno de ellos terminó por provocarle una fractura en uno de los dientes. Además, logró despojarla de las prendas superiores, por lo que regresó a su casa en ropa interior y cubierta de basura.

La zona a la que
La zona a la que fue arrastrada la víctima

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, Escudero se encuentra detenido desde septiembre de 2024. Actualmente, se encuentra próximo a conocer su condena, ya que solo restaría que el tribunal escuche los alegatos antes de formular una sentencia. El veredicto sobre el caso se dará a conocer en diez días aproximadamente.

El dato central del proceso judicial es la calificación de los hechos, debido a que el fiscal Pagani solicitó siete años de prisión para Escudero por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, descartando la tentativa de femicidio.

Sin embargo, el abogado de la víctima, Rodrigo Tripolone, argumentó que el caso constituye un femicidio en grado de tentativa y pidió veinte años de prisión. “Solo quiero que haya justicia por mi hija. Lo que le hizo este tipo es imperdonable”, exigió Rosa, la madre de la adolescente.

En línea con esto, la querella sostuvo que el imputado intentó desviar la investigación al llamar al 911 tras el hecho, con la intención de presentarse como víctima de un supuesto asalto.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el acusado habría dicho que los rasguños que tenía en el cuerpo habrían sido producto del mismo intento de robo. A pesar de su intento de engañar a las autoridades, los vecinos, la familia y el estado en el que se encontraba la menor corroboraron el relato de la denunciante.

Temas Relacionados

MerloPontevedraAbusos sexualesTentativa de homicidioMenor de edadJuicioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Violenta entradera a una jubilada en Córdoba: la maniataron y le ofrecían una importante suma de dinero

Ocurrió en la localidad cordobesa de Villa María. Los ladrones quería plata pero no encontraron

Violenta entradera a una jubilada

Analizarán nuevas muestras de ADN para encontrar al quinto culpable del crimen de Natalia Melmann

La familia indicó que se enviaron los perfiles genéticos de seis efectivos policiales a La Plata

Analizarán nuevas muestras de ADN

Femicidio de Natalia Cruz en Salta: dictaron la prisión preventiva para su ex pareja y otros dos imputados

El crimen ocurrió el 17 de febrero en la localidad de Campo Quijano. Daniel Serapio estuvo 11 días prófugo. Lo encontraron oculto en una cueva de la precordillera

Femicidio de Natalia Cruz en

Dos presos engañaron a una joven, la enamoraron y le robaron más de $30 millones

La denuncia fue presentada en noviembre del año pasado, luego de que la madre de la víctima notara que había dinero faltante en su cuenta bancaria

Dos presos engañaron a una

Condenaron a una mujer que le disparó a su padre tras enterarse que había abusado de su hija de 4 años

La mujer ya lo había denunciado cuando la niña tenía 2. La Justicia de Córdoba la declaró culpable pero tuvo en cuenta el contexto por el cual tuvo lugar el ataque

Condenaron a una mujer que
DEPORTES
Tití Fernández recuerda a Marcelo

Tití Fernández recuerda a Marcelo Araujo: de la pregunta más insólita que le hizo al aire a los detalles de su despedida

Las 4 obras que Boca Juniors tendrá listas después del Mundial 2026 para activar la construcción de la cuarta bandeja de La Bombonera

15 frases de Riquelme tras el sorteo de la Libertadores: los rivales de Boca, optimismo por llegar a la final y un mensaje al plantel

Los argentinos Alex Barrena y Lautaro Midón avanzaron con autoridad a los cuartos de final del Challenger de Asunción

Cinco argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Miami: horarios y cruces de la jornada

TELESHOW
Drink The Sea, la banda

Drink The Sea, la banda integrada por figuras del rock internacional, debuta en Argentina: su amor por el asado y Soda Stereo

Quiénes son Los del Espacio, el grupo detrás del hit que desató la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes

Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity, habló con Teleshow: “El premio no va a ser para mí”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Así abandonó Andrea del Boca la casa de Gran Hermano, en medio de dudas sobre su continuidad: “Gracias por este viaje”

INFOBAE AMÉRICA

Irán intensifica sus ataque contra

Irán intensifica sus ataque contra la infraestructura energética del Golfo y provoca incendios en una refinería clave de Kuwait

Rusia lanzó un ataque masivo con bombas aéreas contra Zaporizhzhia: al menos un muerto

El dictador Kim Jong-un supervisó un ejercicio militar de gran escala en Pyongyang que incluyó la presentación de un nuevo tanque de combate

León XIV respaldó un texto del papa Francisco sobre los divorciados que vuelven a casarse: “Un mensaje luminoso de esperanza”

El estrecho de Ormuz tiene una larga historia de perturbaciones