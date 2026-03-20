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Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Los ciclos emblemáticos contarán con mesas que reúnen figuras del humor, el espectáculo y la música en diferentes formatos y horarios en eltrece

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Mirtha Legrand contará con MIDACHI
Mirtha Legrand contará con MIDACHI y Gladys Florimonte en una noche dedicada al humor y el espectáculo en la TV argentina

Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo listo para un nuevo fin de semana en la pantalla de eltrece, donde volverán a desplegar sus clásicas “mesazas” con invitados que prometen combinar actualidad, espectáculo y entretenimiento. Como cada sábado y domingo, ambas conductoras reunirán a figuras destacadas en sus programas La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, consolidando una tradición televisiva que sigue vigente y convocante.

En esta oportunidad, la propuesta de Mirtha Legrand estará marcada por el humor. La conductora recibirá el sábado 21 de marzo desde las 21:30 a un grupo de invitados que, desde el primer momento, anticipa una velada descontracturada y cargada de risas. La gran apuesta será la presencia del trío MIDACHI, integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, quienes volverán a compartir una mesa televisiva con la diva.

El regreso de MIDACHI a la televisión siempre genera expectativa, no solo por su trayectoria y popularidad, sino también por la dinámica que logran entre ellos. A lo largo de los años, el trío ha demostrado que, pese a tener miradas diferentes sobre diversos temas, su vínculo profesional y personal se mantiene sólido. De hecho, ellos mismos han reconocido en varias oportunidades que, aunque piensan distinto, nunca llegaron a pelearse por cuestiones ideológicas, lo que suele derivar en intercambios interesantes y, muchas veces, divertidos.

El regreso de MIDACHI a
El regreso de MIDACHI a la televisión junto a Mirtha Legrand genera expectativa por su reconocida química y trayectoria humorística (RS Fotos)

La mesa de Mirtha se completará con la presencia de Gladys Florimonte, una de las comediantes más reconocidas del país. Con su estilo particular y su capacidad para crear personajes memorables, la actriz aportará su cuota de humor a una noche que se perfila como una de las más entretenidas de las últimas semanas. La combinación entre MIDACHI y Florimonte anticipa un clima distendido, con anécdotas, recuerdos y seguramente alguna que otra imitación o sketch improvisado.

Como es habitual, más allá del tono humorístico, la conductora también buscará abrir el juego a temas de actualidad, aprovechando la diversidad de miradas de sus invitados. Así, la “mesaza” de la Chiqui se presenta como un espacio donde el entretenimiento convive con el debate, una fórmula que ha sido clave en el éxito del programa a lo largo de los años.

Por su parte, Juana Viale también se prepara para una nueva emisión de Almorzando con Juana, que se emitirá el domingo 22 de marzo a partir de las 13:45. La conductora, que continúa consolidando su estilo propio al frente del histórico ciclo familiar, apostará a una mesa variada que combina distintas disciplinas artísticas.

Juana Viale presenta una mesa
Juana Viale presenta una mesa variada en Almorzando con Juana con invitados del mundo actoral, musical y del espectáculo

Entre los invitados confirmados se encuentran Carolina Papaleo, reconocida actriz con una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine; Antonio Birabent, actor, músico e hijo del legendario Moris; y Martín Slipak, actor y director de escena que ha ganado notoriedad en los últimos años por su versatilidad en distintos proyectos. A ellos se sumará una propuesta musical que promete dar que hablar: la presencia de Ca7riel & Paco Amoroso.

El dúo musical llega en un momento de gran exposición, tras haber presentado recientemente su nuevo álbum y realizar una visita sorpresa a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada. Su estilo disruptivo y su conexión con el público joven aportarán una energía diferente a la mesa de Juana, que suele caracterizarse por la diversidad de perfiles y miradas.

El dúo Ca7riel & Paco
El dúo Ca7riel & Paco Amoroso aportará energía joven y propuesta musical tras su exitoso nuevo álbum

La combinación de invitados en ambos programas refleja la intención de mantener el equilibrio entre entretenimiento, cultura y actualidad. Mientras Mirtha apuesta a una noche con fuerte impronta humorística, Juana opta por una propuesta más ecléctica, con figuras del ámbito actoral y musical que permitirán abordar distintos temas.

Así, con invitados de peso, historias para compartir y la promesa de momentos memorables, La noche de Mirtha y Almorzando con Juana se preparan para ofrecer dos emisiones que, fieles a su tradición, combinarán espectáculo, actualidad y entretenimiento en la pantalla chica.

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