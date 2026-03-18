El Alzheimer podría originarse por una “competencia” entre proteínas en el cerebro

Un estudio en California sugiere que el Alzheimer podría originarse por la competencia entre dos proteínas dentro de la neurona, más que por la acumulación de placas en el cerebro (Ryan Julian/UCR)

En los laboratorios de la Universidad de California en Riverside, un experimento reciente puso en jaque la explicación clásica sobre el origen del Alzheimer. Por décadas, la atención de la ciencia se centró en los cúmulos de proteínas que se acumulan en el cerebro, pero una serie de resultados inesperados llevó a los investigadores a mirar más de cerca lo que sucede dentro de cada neurona.

Lo que hallaron fue sorprendente: la competencia directa entre las proteínas beta-amiloide (α-beta) y tau por el control del sistema de transporte celular podría ser la clave de la enfermedad. El estudio publicado en la revista PNAS Nexus propone que el Alzheimer no surge simplemente por la formación de placas, sino por la interferencia de una proteína con la función normal de otra.

“Nuestro trabajo demuestra que la proteína beta-amiloide y la proteína tau compiten por los mismos sitios de unión en los microtúbulos, y que la beta-amiloide puede impedir que la proteína tau funcione correctamente”, afirmó Ryan Julian, profesor de química de la Universidad de California en Riverside y autor principal del estudio.

Investigadores identifican que la beta-amiloide y la tau luchan por el control de los microtúbulos, lo que alteraría el transporte celular y agravaría la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel oculto de un sistema de transporte vital

En el centro de esta teoría se encuentran los microtúbulos, estructuras diminutas dentro de las neuronas que funcionan como autopistas para transportar moléculas esenciales. La proteína tau se encarga de estabilizar estos microtúbulos, asegurando que las neuronas puedan comunicarse y sobrevivir. Sin embargo, los investigadores observaron que las regiones de la tau que se unen a los microtúbulos se parecen mucho, en tamaño y estructura, a la beta-amiloide.

Este parecido llevó al equipo a preguntarse si la beta-amiloide también podría adherirse a los microtúbulos. Utilizando marcadores fluorescentes, demostraron que la beta-amiloide efectivamente se une a los microtúbulos y lo hace con una fuerza similar a la de la tau. El hallazgo sugiere que, cuando la beta-amiloide se acumula en cantidades anormales, puede desplazar a la tau y desestabilizar el sistema de transporte neuronal.

Durante años, miles de ensayos clínicos han intentado eliminar la beta-amiloide del cerebro, sin conseguir frenar el avance del Alzheimer. Según explicó Julian: “El diagnóstico de Alzheimer requiere la acumulación de α-beta y tau en el cerebro, pero muchos laboratorios se centran en el papel de una e ignoran la otra”. Su investigación aporta una explicación unificadora, ya que muestra cómo la beta-amiloide y la tau no solo coexisten, sino que compiten por los mismos recursos dentro de la neurona.

El hallazgo plantea que el envejecimiento y la ineficiencia del sistema de reciclaje celular favorecen la acumulación de beta-amiloide, intensificando el daño neuronal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo también ayuda a resolver contradicciones en las teorías previas. Por ejemplo, las placas de beta-amiloide que se forman fuera de las células podrían no tener un efecto directo sobre la tau que actúa dentro de ellas. El verdadero problema surge cuando la beta-amiloide dentro de la neurona comienza a competir con la tau por el control de los microtúbulos, provocando fallos en el transporte interno y comportamientos anómalos de la tau, que termina agregándose y desplazándose a lugares inadecuados.

Un proceso que se agrava con la edad

Los investigadores apuntan al envejecimiento como un factor que agrava el desequilibrio entre ambas proteínas. Con el paso de los años, el sistema de reciclaje celular, conocido como autofagia, se vuelve menos eficiente. Normalmente, la autofagia elimina proteínas como la beta-amiloide de las neuronas, pero si este proceso se ralentiza, la acumulación de beta-amiloide aumenta y la competencia con la tau se intensifica.

Al respecto, estudios recientes desmotraron que el litio puede reducir el riesgo de Alzheimer, mientras que investigaciones anteriores ya habían encontrado que el litio estabiliza los microtúbulos. Estos datos sugieren que proteger los microtúbulos —más que atacar directamente las placas de proteínas— podría convertirse en una estrategia terapéutica prometedora.

Nuevas evidencias muestran que proteger los microtúbulos podría ser una estrategia terapéutica más eficaz que eliminar directamente las placas asociadas al Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

De confirmarse estos hallazgos, la investigación encabezada por Julian podría marcar un cambio de rumbo en la búsqueda de tratamientos. En lugar de centrarse únicamente en eliminar cúmulos de proteínas, los científicos podrían buscar formas de evitar que la beta-amiloide interfiera con los microtúbulos o potenciar la capacidad de las células para eliminar el exceso de beta-amiloide.

“Esta idea ayuda a comprender muchos resultados que antes parecían no tener relación”, afirmó Julian. “Nos da una idea más clara de qué puede estar fallando dentro de las neuronas y por dónde podrían empezar los nuevos tratamientos”.

La competencia entre las proteínas beta-amiloide y tau dentro de las neuronas abre una nueva vía de investigación para quienes buscan descifrar el misterio del Alzheimer, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y para la que, hasta ahora, no existe cura definitiva.