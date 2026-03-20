Así abandonó Andrea del Boca la casa de Gran Hermano, en medio de dudas sobre su continuidad: “Gracias por este viaje”

La actriz abandonó el programa por temas médicos. La reacción de sus compañeros (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

La partida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada alteró por completo la rutina del certamen. La actriz, conmovida, debió dejar el juego tras recibir indicaciones médicas que la obligaron a realizarse estudios de salud fuera del programa. Este jueves el ciclo de Santiago del Moro puso al aire las imágenes de su partida.

Un día antes, la protagonista de Zingara y Celeste utilizó un tensiómetro, como había hecho en jornadas anteriores. En esta ocasión, los resultados no fueron favorables, lo que encendió la alarma en la producción y derivó en la recomendación de una evaluación médica más exhaustiva.

Se pudo ver la explicación de la actriz a sus compañeras más cercanas —Yipio, Daniela De Lucía y Jenny Mavinga— al contarle que los valores obtenidos no eran los esperados. “No me dieron bien los parámetros, así que tengo que salir para que me hagan estudios. Calculo que serán dos días”, les confió la actriz, todavía en la intimidad de la habitación.

El abrazo entre Andrea del Boca y Pincoya en la salida de la actriz de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe)

La noticia se extendió rápidamente al resto de los participantes y frente a todos sus compañeros ella misma aclaró que el médico había detectado irregularidades en su control de salud y era necesario realizar estudios complementarios fuera de la casa. La actriz intentó tranquilizar al grupo asegurando que su intención es regresar y retomar la competencia por el presupuesto del domingo.

En medio de la conmoción, la actriz rompió en llanto al quedarse nuevamente a solas con sus amigas. El abrazo de Pincoya fue uno de los gestos más sentidos antes del desenlace.

La producción activó el protocolo de aislamiento habitual ante este tipo de situaciones. Andrea preparó rápidamente su valija y, entre lágrimas, se despidió de cada uno de sus compañeros. “Gracias por permitirme ser parte de este viaje mágico, divertido y apasionante”, manifestó en voz alta, mientras armaba su valija. “Gracias Gran Hermano por esta maravilla, por esta casa y por estas personas maravillosas”, exclamó, unos minutos después ya en el jardín y con todos sus compañeros despidiéndola ¿definitivamente?

Andrea del Boca antes de marcharse de Gran Hermano: Generación Dorada

La salida se completó cuando la actriz subió a la ambulancia “a ciegas”, una medida para respetar las normas de prevención internas.

La escena dejó en evidencia la carga emocional que acompañó a la partida de la actriz, tanto para ella como para quienes compartían el encierro. La expectativa en torno a su regreso permanece abierta y se aguarda la confirmación de su evolución médica.

El futuro de la actriz en la competencia dependerá de los resultados de estos análisis médicos y de la evaluación de los especialistas, quienes determinarán si podrá reincorporarse a la casa para continuar su participación.

"Lo que me da desconfianza es que justo la sacan hoy cuando el fin de semana es el cumpleaños de la mamá", afirmó Yanina Latorre (Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

Yanina Latorre sostuvo en SQP (América TV) que la presencia del abogado de Andrea del Boca en la clínica resultó inusual, aludiendo a que la semana anterior el fiscal solicitó una condena de cuatro años de prisión en una causa judicial que la involucra. Latorre especuló que la intervención del letrado podría estar relacionada con la necesidad de comunicarle información judicial o gestionar alguna firma de documentos. Además, la conductora sugirió que la salida de la actriz de Gran Hermano: Generación Dorada no estaría motivada únicamente por cuestiones de salud, sino que también pesaría el inminente cumpleaños de su madre, quien atraviesa un delicado estado, y recordó que circulaban rumores sobre pedidos familiares para que Del Boca pudiera estar presente en esa fecha.

Por su parte, Juan Pablo Floribello, abogado y amigo de la participante, explicó que no llegó a hablar con ella para no vulnerar el aislamiento. Detalló que Del Boca padece hipertensión y sufrió un pico de presión, por lo que fue sometida a estudios cardiológicos y por molestias intestinales, y que el cuadro se vio agravado por el estrés y la distancia de su hogar. Floribello puntualizó que la continuidad de la actriz en el certamen dependerá exclusivamente de la evaluación médica, según lo estipula el contrato, y que la intención de ella es regresar a la competencia. Ante los rumores sobre condiciones contractuales excepcionales, el abogado pidió remitirse a las fuentes directas y aseguró que la concursante desea seguir vinculada al reality.