Drink The Sea, la banda integrada por figuras del rock internacional, debuta en Argentina: su amor por el asado y Soda Stereo

Lo que inició como una amistad y una serie de zapadas en el estudio, pronto se convirtió en una súper banda de rock. Alain Johannes, Barrett Martin, Peter Buck y Duke Garwood juntaron sus talentos, su amistad y su experiencia en grupos como R.E.M, Queens of the Stone Age, Eleven, Screaming Trees, entre otras, para darle vida a Drink the sea. Así, los músicos llevaron su propuesta por todo el mundo, incluida la Argentina.

Con la cuenta regresiva en marcha, la banda ultima detalles para presentarse en La Trastienda, en Buenos Aires, para su debut en el país el lunes 23 de marzo. El show se da en el marco de su gira Latinoamericana, la cual incluyó su paso por Sao Pablo y su presentación en Lollapalooza Chile. En ese marco, mientras aprovechan los días para grabar nuevas canciones en un estudio de Pichilemu en la Región de O’Higgins del país vecino, los músicos dialogaron con Teleshow.

El grupo se formó en 2022 tras sesiones de improvisación entre Johannes y Martin en Olympia, Washington. Posteriormente, los integrantes ampliaron el proyecto con grabaciones que abarcaron estudios en Estados Unidos, Chile, Brasil, Islandia y España. Este enfoque internacional quedó plasmado tanto en el proceso creativo como en el carácter sonoro del colectivo.

La propuesta de Drink the sea destaca por la combinación de instrumentos eléctricos y acústicos propios del rock con elementos musicales como el oud árabe, el sitar indio, los gamelanes indonesios y una amplia variedad de percusiones, entre ellas el surdo brasileño, el tambor de marco, el vibráfono, la marimba y la kalimba. Esta instrumentación diversificada aporta una identidad única a sus composiciones.

- ¿Cómo viven su estadía en Chile?

Barrett Martin: - Tocamos en Lollapalooza, la semana pasada, el viernes. Y ahora estamos en Pichilemu, un hermoso pueblo de surf, y estamos grabando. Porque siempre estamos de gira, así que estamos aquí grabando esta semana.

- ¿Cómo fue la experiencia de tocar en Lollapalooza?

Alain Johannes: - Es fantástico. Es precioso. Creo que el público y todo fue increíble.

Duke Gardwood: - Sabes, fue genial. Fue como un sueño febril. Pasó muy rápido, hizo mucho calor, pero fue realmente fantástico. Además, la cúpula, que es como un espacio interior... Lo cual es perfecto para nosotros porque entonces teníamos, ya sabes, los vídeos que Zach Bettin hizo para las canciones que se proyectaban detrás de nosotros, y estaba a reventar. Fue genial.

- ¿Será su primera visita o no?

Barrett Martin: - Es la primera vez que toco en Buenos Aires, y creo que también es la primera vez de Duke. Pero Al y Peter tocaron allí.

- ¿Dónde tocaron aquí? ¿Se acuerdan?

Alain: - Toqué con Chris Cornell en el Teatro Gran Rex. Sí. Fui telonero de Queens of the Stone Age y del Pepsi Festival 2010. Eh, toqué solo con mi trío. Olvidé el nombre del lugar. Y también fui con PJ Harvey en 2018. He estado allí como cinco veces. Y Peter, ¿cuántas veces has ido?

Peter: - Una vez. Quizás dos veces.

Alain: - El público es increíble en Sudamérica. El argentino también es extraordinario. Y luego es una ciudad hermosa, y es un lugar increíble para comer. Así que espero tener muchas ganas de pasar un buen rato, ya sabes...

Drink the Sea debuta en Argentina con miembros de Queens of the Stone Age, R.E.M. y Mark Lanegan (Gentileza: Drink the sea)

- ¿Conocen la gastronomía local? ¿Qué les gustaría comer?

Peter: - Asado.

Alain Johannes: - Asado. Ya sabes, eso y el vino. Pero es una ciudad hermosa, muy europea, y tengo familia allí. Mi hermana nació en Buenos Aires, y tengo un hermano que vive en Buenos Aires, así que estoy deseando ir. La Trastienda es un lugar precioso.

- ¿Cuándo llegan acá?

Peter: El sábado.

- ¿Van a tener tiempo para pasear por la ciudad?

Alain: Sí

- ¿Qué quieren hacer?

Alain: - Un poco de bebida, un poco de comida. Caminaremos, disfrutando del paisaje. Hace muy buen tiempo ahora mismo, ¿verdad? Sí. Así que va a ser agradable, pasar el rato, tal vez, tal vez explorar un poco más ya que tenemos un día completo antes, así que está bien.

- ¿Cómo se preparan para este show?

Barrett: - Hemos estado de gira desde noviembre pasado y tocamos todas las canciones de los dos primeros álbumes con estos hermosos videos. Y también tocamos un par de canciones de nuestras antiguas bandas anteriores, como las canciones que parecen encajar mejor con este conjunto en particular. Así que es un espectáculo bastante largo. Son unas dos horas y media. Es música y videos, muy interactivo. Y hemos dado docenas de conciertos, así que... Estamos bastante compenetrados, diría yo.

- ¿Hacer música con amigos es más divertido o más difícil?

Peter: - Es lo mejor.

Barrett: - Yo también creo que es lo mejor.

Alain: - Cuando son tus amigos, sabes que te vas a llevar bien con ellos. Así que significa que cuando haces música, tienes que llevarte bien con ellos. Es genial. Y sabes, te conviertes en una familia. Y también significa que cuando estás de gira, te lo pasas bien entre conciertos, pasando el rato, hablando, haciendo cosas, además de tocar, armarlo todo. Es genial.

Drink the Sea debuta en Argentina con miembros de Queens of the Stone Age, R.E.M. y Mark Lanegan (Gentileza: Drink the sea)

- ¿Son amigos hace mucho tiempo?

Duque Garwood: - Bueno, Peter y Barrett, hace ya mucho tiempo.

Barrett Martin: - Peter y yo hemos tocado juntos durante unos 35 años y hemos trabajado en más de 40 álbumes. Alan y yo nos conocemos desde hace una década, y Alan y Duke han trabajado juntos durante mucho tiempo. Todos tenemos relaciones que se remontan a mucho tiempo atrás.

- ¿Cómo decidieron trabajar juntos y crear Drink the Sea?

Alain: - Empezó de forma bastante orgánica, solo Barrett y yo improvisando en un estudio, y luego Peter y Barrett, y luego Duke y Barrett, como en la carretera, como viajando Islandia, yendo a São Paulo y simplemente seguimos escribiendo y tocando cosas y sesiones de grabación en tantos lugares diferentes. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos unas hermosas..., ¿cuántas canciones? ¿22 canciones, 24 canciones? Y ahora estamos trabajando profundamente en un par de grabaciones más.

- ¿Por qué deciden grabar en diferentes lugares? ¿Es por su gira, su trabajo, cuando tienen tiempo?

Duke: —Bueno, nos inspira, pero también es práctico. Ya sabes, cuando estamos de gira, para poder hacer esto, estamos todos juntos en un mismo lugar. De lo contrario, estaríamos en diferentes partes del mundo todo el tiempo. Así que, cuando estamos todos juntos de gira, es el momento perfecto para hacer esto y, además, para inspirarnos.

- Son muy reconocidos en la escena del rock, ¿sienten presión por alcanzar el mismo éxito?

Barrett: - No se siente como presión. Se siente como un deseo de hacer algo excelente y de tomar todas las experiencias que tenemos individual y colectivamente, y manifestarlas en una declaración de la que estemos orgullosos. Así que no es presión, es un impulso natural.

- ¿Cómo decidieron el nombre de la banda?

Alain: Es una letra de una de las canciones de Duke, y nos pareció un nombre precioso para una banda. Él lo repite en una letra y, de repente, se nos encendió la bombilla.

Barrett Martin: - Es de la canción The Strangest Season, y estábamos editando su voz y dijo esa frase dos veces y yo dije: “Hombre, creo que ese es el nombre de la banda”.

- Hablando de música sudamericana, ¿escucharon alguna banda? ¿Qué sonidos, artistas, les interesa escuchar o conocer?

Alain: Crecí escuchando mucho a Astor Piazzolla y mucho a Ginastera, el compositor, y también a Martha Argerich, su música, pero también a Soda Stereo, y Gustavo Cerati. Tocaban más o menos al mismo tiempo a finales de los 70. (risas) Es increíble. Y luego, en cuanto a Brasil, Secos e Molhados, cuando era niño, y luego obviamente, Barrett, es como un experto y le encantan muchos grupos sudamericanos y los incorpora. Así que es hermoso... Es una parte enorme de nuestra esencia realmente en términos de ritmo, y mucha de la instrumentación es más atrevida.

- ¿Escucharon artistas argentinos?

Alain: Richard Colman va a abrir el show en La Trastienda. Obviamente nos vamos a encontrar. Tocamos en el mismo sitio (risas). Es un tipo encantador. Lo recuerdo de principios de los 2000, finales de los 90.