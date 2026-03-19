Emilia Mernes versus Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo: Yanina Latorre contó la verdad detrás del escándalo

La conductora reveló en su ciclo qué habría pasado entre las artistas que pasaron de la amistad el enfrentamiento (Video: SQP/ América TV)

Un inesperado conflicto que involucra a Emilia Mernes con Tini Stoessel y María Becerra tomó notoriedad en el ambiente musical argentino y trascendió a otras figuras como Antonela Roccuzo. Yanina Latorre en SQP (América TV), habló de la “guerra fría” que se desató entre las artistas por el liderazgo dentro del pop nacional.

Según contó la conductora, el “unfollow” masivo a Emilia en las redes, las acusaciones de “robar” colaboradores y la intervención de figuras influyentes como Duki alimentaron un clima de recelos, maniobras y tensiones. El conflicto, marcado por episodios de celos profesionales y rivalidades personales, habría fracturado la relación entre las tres artistas y sus entornos, motivando una serie de enfrentamientos que se extienden tanto en el plano personal como en el profesional.

Emilia Mernes junto a Tini Stossel sobre el escenario

Tini Stoessel versus Emilia Mernes: “La llaman ‘La chorizo de equipos’”

Yanina Latorre detalló que la pelea entre “La Triple T” y la intérprete de Perdonarte, ¿Para qué? se originó durante la pausa laboral de Tini en 2024, cuando varias de sus bailarinas y un maquillador pasaron a trabajar con Emilia. Al regresar Tini a los escenarios, intentó reincorporar a esas bailarinas a su equipo, pero ellas decidieron permanecer junto a Mernes. “Cuando ella paró, las recomendó de buena onda. Lo lógico sería: ‘Bueno, ahora volvés, te los devuelvo, yo sigo mi camino’”. Sin embargo, esto no se produjo, lo que fue percibido en el entorno de la ex Violetta como una muestra de deslealtad profesional.

Martín Salwe, panelista, precisó que Tini llegó a contactar personalmente a una de las bailarinas para insistir: “Te quiero conmigo sí o sí. Tenés que dejar sí o sí a Emilia”, pero la bailarina se mantuvo en el equipo de Mernes. En los pasillos del ambiente se hablaba de que “Emilia se quedó con Messi”, haciendo referencia a la bailarina más codiciada. La conductora enfatizó la importancia de estos profesionales en el show de Tini y cómo su decisión de permanecer con Emilia profundizó el distanciamiento entre ambas artistas.

Yanina Latorr relató cuáles habrían sido los motivos detrás del alejamiento de las figuras (Video: SQP/ América TV)

Además, Latorre relató que Emilia también se quedó con el estilista que trabajaba con Tini, incluyendo un maquillador que realizaba un tipo de maquillaje especial para la cantante. Tini había recomendado de buena fe a estos profesionales durante su pausa, esperando recuperarlos al volver, pero el traspaso definitivo de estos integrantes a Emilia profundizó la ruptura y el malestar.

El relato de Latorre subrayó que este conflicto no solo se limitó al recambio de staff, sino que expuso una competencia directa por el control de los mejores talentos técnicos y artísticos: “Por eso en el ambiente la llaman a Emilia ‘La chorizo de equipos’. El problema es que Emilia tiene muy mala fama con esto de los bailarines. Tini fue generosa con Emilia y ella se le quedó con la gente”.

La guerra entre María Becerra y Emilia Mernes: “Mandó a sacar del boliche a la hermana”

Yanina Latorre también abordó en su ciclo la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes, situando el origen de la disputa en la competencia y los celos artísticos. Latorre explicó que, al planificar María Becerra su primer show en el estadio de River en 2024, Emilia Mernes habría intentado obstaculizar el evento: “Emilia Mernes empezó a gestionar y hacer todo lo posible para que ese River se caiga. No lo logró, pero empezó a amenazar a los bailarines”. La periodista relató que Mernes utilizó su influencia, junto a la de Duki, para presionar a técnicos y artistas, logrando que muchos evitaran apoyar públicamente a Becerra por temor a represalias laborales.

Emilia Mernes y María Becerra antes de la guerra que mantienen hasta la actualidad

Latorre aseguró que el enfrentamiento incluyó episodios donde Emilia Mernes habría intentado sumar a su staff a colaboradores clave de Becerra, e incluso habría amenazado a quienes trabajaran para ambas artistas. “Y si no te los roba, te amenaza. Por ejemplo, le dice a su coreógrafo o a su sonidista: ‘A vos no se te ocurra trabajar en el show de tal’. Todo es celo y todo es competencia. Y ‘choricea’ mucho bailarín”, afirmó la periodista.

El malestar entre Emilia y María se trasladó también al terreno personal. La animadora mencionó un episodio donde una de las hermanas de Becerra habría sido echada del boliche Picheo supuestamente a pedido de Emilia: “Me dicen: ‘Es verdad, la mandó a sacar Emilia’. A la pobre hermana de María la sacaron de muy mala manera del boliche”.

También la expanelista de LAM mencionó que el acercamiento entre Tini y María durante momentos difíciles de sus vidas fue importante para que la primera opte por dejar de seguir a Mernes en las redes. “Por ahí fue la depresión que pasó Tini y que María no la pasó bien con la pérdida de su embarazo. Las juntó”, analizó.

Un "unfollow" en las redes desató un conflicto inusitado con Emilia Mernes en el ojo de la tormenta

“Dicen que como María tiene tanto carácter y Tini no es conflictiva, es más influenciable, no le gusta confrontar y yo creo que es porque está un paso más arriba. Habría aprovechado la volteada. Salieron, se tomaron dos vinos y María le ‘puso la cabeza así’ a Tini sobre Emilia. Y ahora es una guerra”, analizó.

Por qué Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia Mernes y la palabra de Valu Cervantes

Otro hecho muy comentado en las redes fueron los “unfollow” de Antonela Roccuzzo y de Valu Cervantes. Según contó Yanina, la decisión de la esposa de Lionel Messi fue resultado de una “limpieza”, luego de la gran polémica del futbolista junto a Donald Trump. Mientras que la pareja de Enzo Fernández desmintió haber tenido un vínculo virtual con la cantante.

“Empecé a llamar a medio Miami porque Antonela no quiere ser parte del chisme y quedar pegada. Ella sí la dejó de seguir”, comenzó contando. “Una persona allegada a Antonela me lo contó, pero se dieron cuenta hoy cuando fue lo de Tini. Fue hace 10 días que la dejó de seguir. Hizo una limpieza de las personas a las que seguía a partir de todo lo que pasó con la foto de Messi con Donald Trump. Todo el mundo le empezó a pegar a Messi y a dejarlo de seguir. En el medio la vio a esta, con la que no tenía onda, no le gustaba y la dejó de seguir”, relató. “Me dicen que Antonela dejó de seguir a esta chica un poco por solidaridad con Tini”, puntualizó.

Yanina Latorre contó los motivos por los que la cantante no sería muy querida dentro de las mujeres de los jugadores de la selección (Video: SQP/ América TV)

Mientras que la exparticipante de MasterChef Celebrity “Hoy dijeron que Valentina Cervantes había dejado de seguir a Emilia. La llamé de una, derecho. ‘Nunca la seguí’, me dijo. ‘La vi una sola vez en mi vida’”, fue la respuesta sin vueltas que dio.

Incluso, fue por más y Yanina aseguró que “las botineras detestan a Emilia Mernes”. “Hace poco cuando ganó Argentina se hizo una celebración que se llamó la Fiesta de Campeones. Fueron las mujeres, los hijos, los hermanos, las abuelas. Es una fiesta familiar", contextualizó. “Emilia se apersonó en esta fiesta. Estaba Duki, pero no venía a cuento y las malas lenguas de las mujeres de la Selección dicen que no les gustó la actitud ni la mirada de Emilia. A todas las pareció dudosa y no tenía una actitud familiar. Eso me dijeron”, contó.