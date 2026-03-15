Irán libra una guerra económica con la esperanza de resistir más que EEUU e Israel

Un edificio dañado en el DIFC de Dubái, después de que los escombros de una interceptación exitosa causaran daños leves en la fachada, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Dubái (REUTERS/Stringer)

Mientras las fuerzas armadas estadounidenses e israelíes persiguen lanzamisiles, estaciones de radar y buques de guerra iraníes, Irán apunta a otro tipo de objetivos: las instituciones civiles que definen la era moderna de la globalización.

La estrategia de Teherán en lo que algunos denominan la tercera Guerra del Golfo Pérsico —tras los enfrentamientos de 1991 y 2003— amenaza con poner en peligro la posición de sus vecinos más prósperos como centro neurálgico del comercio y las finanzas mundiales. El viernes, el Centro Financiero Internacional de Dubái, sede de bancos como Goldman Sachs y de un hotel Ritz-Carlton, fue objeto de un ataque con drones que causó daños menores en un edificio.

Lo que está en juego es más que los cargamentos energéticos esenciales a los que ahora se les impide transitar por el estrecho de Ormuz. Entre los primeros objetivos de represalia de Irán tras el ataque inicial de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero se encontraban los centros de datos de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, símbolos de las ambiciones tecnológicas de esas naciones.

El miércoles, después de que un misil impactara en un edificio del centro de Teherán perteneciente al Banco Sepah, de propiedad estatal y el más antiguo del país, Irán prometió atacar “centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista en la región”.

La estrategia iraní ilustra la vulnerabilidad de los eslabones críticos de la economía global y explica por qué Estados Unidos, China, Europa y Japón comenzaron en los últimos años a hacer hincapié en la resiliencia de la cadena de suministro en lugar de la mera eficiencia de costes.

“Va a haber un cambio en la suposición por defecto de que no hay riesgo al operar en un lugar como Dubái. Hay riesgo. Hay vulnerabilidad”, afirmó Richard Nephew, un exdiplomático estadounidense que ahora trabaja en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. “Siempre se asumió que la prima de riesgo para hacer negocios en el Golfo era prácticamente nula”.

Ya no es así. En las últimas semanas, el aura de seguridad que atraía a profesionales financieros de todo el mundo al Golfo Pérsico se ha hecho añicos.

Los que más tienen en juego son los vecinos de Irán, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que se han promocionado ante el público mundial como lugares ultraseguros para las personas y su dinero.

“Salimos, dejamos las puertas abiertas, nuestros coches tienen las llaves en el contacto. Ni siquiera tienes que preocuparte por tus pertenencias”, dijo Mohamed Bahaa, director general de APCO con sede en Dubái para el sector privado en Oriente Medio y el norte de África. “No hay nada mejor”.

Estos emiratos en rápida modernización han transformado sus economías en los últimos años, diversificándose más allá del petróleo y el gas hacia el turismo, las finanzas, el comercio y la inteligencia artificial.

Si bien China es quizás más conocida como beneficiaria de la globalización, los emiratos también han prosperado gracias a los vínculos transfronterizos.

Durante el último cuarto de siglo, Dubái, la ciudad más grande de los Emiratos Árabes Unidos, se ha convertido en un centro mundial del comercio, las finanzas y el turismo, atrayendo a expatriados adinerados. Lo que en su día fue un polvoriento asentamiento de buceadores de perlas, la ciudad vio cómo su población aumentaba a más de 4 millones de habitantes, frente a menos de 1 millón en el año 2000.

Su reputación de neutralidad atrajo a clientes de todo tipo. Los banqueros de Wall Street y los ejecutivos indios confiaban en el mismo mercado de bajos impuestos y escasa regulación que a veces atraía a inversores de dudosa reputación. Entre ellos: la Guardia Revolucionaria Iraní, que se valía de una red de empresas ficticias allí para gestionar su comercio ilícito de petróleo, según el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Sin embargo, la postura imparcial de Dubái no le valió ningún respiro en el conflicto. Irán ha lanzado 1.600 drones, 15 misiles de crucero y 294 misiles balísticos contra los Emiratos Árabes Unidos desde que comenzó la guerra, según informó el sábado el Ministerio de Defensa de los Emiratos.

En los recientes combates, los drones iraníes dañaron el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los más transitados del mundo. El tráfico de mercancías se interrumpió brevemente en Jebel Ali, uno de los puertos de contenedores más grandes del mundo, después de que los restos de un cohete interceptado cayeran cerca.

Los mercados financieros fueron tomados por sorpresa. Cuando comenzó la guerra, las acciones estaban en alza gracias a una ola de optimismo relacionado con la IA y los inversores apenas distinguían entre los riesgos crediticios buenos y los malos.

“Los riesgos eran mayores de lo que la gente creía”, afirmó Fabio Natalucci, director ejecutivo del Andersen Institute for Finance and Economics de Washington. “Ahora se apresuran a averiguar cuánto tiempo durará esto”.

Cualquier recelo por parte de las empresas o los inversores respecto a la región se sumaría a un replanteamiento más amplio de la globalización que comenzó tras la crisis financiera de 2008 y se aceleró en medio de la pandemia de covid y la invasión rusa de Ucrania.

Durante décadas tras el fin de la Guerra Fría, las empresas extendieron sus cadenas de suministro a lo largo de miles de kilómetros de océano y realizaron apuestas desmesuradas incluso en regiones notoriamente inestables como Oriente Medio. Tanto los funcionarios gubernamentales como los ejecutivos empresariales daban por sentado que la expansión del comercio fomentaría un entorno global más estable.

Hoy en día, las empresas que operan a nivel mundial deben protegerse contra acontecimientos inesperados en una lista cada vez mayor de lugares, afirmó Demetrios Marantis, antiguo negociador comercial de EE. UU., citando a Venezuela, Cuba, Oriente Medio y Ucrania.

“Hay que asumir lo peor”, dijo. “Las empresas realmente tienen que estar atentas a los posibles puntos conflictivos porque están en ebullición”, afirmó.

A medida que Dubái se veía en el punto de mira este mes, varios bancos, como Citibank y Standard Chartered, ordenaron a sus empleados trabajar a distancia. Algunos inversores ya están considerando trasladar sus inversiones de Oriente Medio a Hong Kong, según declaró el jueves a Bloomberg Television el director ejecutivo de CSOP Asset Management, Ding Chen.

Una vez que termine la guerra, los Estados del Golfo podrían intentar reducir su dependencia de Estados Unidos, país que, según creen los funcionarios de la región, inició la guerra sin la consulta adecuada, señaló Nephew. Esto podría generar oportunidades de negocio para las empresas de defensa europeas.

Muchos expatriados prevén un eventual retorno al statu quo anterior.

Aunque una persona murió al caerle encima escombros de un ataque no muy lejos de su casa en Dubái, Reza Baqir, director global de servicios de asesoramiento soberano de Alvarez & Marsal, sigue confiando en las perspectivas de los emiratos tras el conflicto.

Una vez que terminen los combates, Baqir, exdirector del banco central de Pakistán, dijo que espera que el Gobierno cree un “conjunto de incentivos muy agresivos para demostrar que Dubái vuelve a estar en marcha”.

Hasta ahora, los clientes de la empresa están revisando su exposición financiera y adoptando una postura cautelosa ante nuevos negocios, pero no están huyendo en masa. Baqir afirmó que él también tiene la intención de quedarse, junto con su esposa y su hija adolescente.

“Me siento seguro”, dijo. “Sin duda, es una situación con la que no es nada fácil lidiar. [Pero] tengo un negocio que dirigir”.

El resurgimiento del riesgo geopolítico —y el colapso del orden mundial tradicional liderado por Estados Unidos— está acaparando una mayor atención por parte de los líderes empresariales, especialmente en el sector financiero. En mayo, JPMorgan Chase creó un nuevo centro de geopolítica para asesorar a los clientes sobre un “panorama empresarial global cada vez más complejo”.

Dirigido por Derek Chollet, un antiguo funcionario de los Departamentos de Estado y de Defensa, contará con el asesoramiento de otras figuras, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair y el ex presidente de la Cámara de Representantes Paul D. Ryan.

En un podcast del 9 de marzo publicado en la página web de JPMorgan, Chollet dijo que se sentía “bastante optimista” sobre las perspectivas de que el conflicto actual erradique el papel maligno de Irán en la región.

“Si pensamos en todos los cambios que ha experimentado Oriente Medio en la última década, en términos de inversión, y en cómo se ha convertido en un centro mundial de transporte, finanzas, turismo e inteligencia artificial, todos los cambios en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Catar, el cambio dramático que hemos visto en esa parte del mundo, el único país que más ha hecho por socavarlo ha sido Irán”, afirmó.

Irán entra en una guerra económica con poco que perder. Durante años, Estados Unidos ha intentado aislar a Irán de la economía mundial, manteniendo al menos ocho conjuntos distintos de sanciones financieras. Las empresas y los particulares de Irán, una nación de 93 millones de habitantes, tienen prohibido utilizar el dólar estadounidense, la moneda de reserva mundial.

El resultado es una economía atrofiada que se ha perdido en gran medida el progreso globalizado de las últimas décadas. El comercio anual no petrolero de Vietnam, por ejemplo, es aproximadamente siete veces mayor que el de Irán, aunque ambas naciones tienen más o menos la misma población.

En febrero, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se atribuyó el mérito de haber provocado “una escasez de dólares” en Irán, lo que, según él, contribuyó al colapso en diciembre de un importante banco, a la caída de la moneda iraní y al inicio de protestas antigubernamentales generalizadas.

Irán tiene sus propias armas. La semana pasada se vieron petroleros ardiendo frente a la costa iraquí y una planta de gas natural de Catar cerró para evitar los ataques iraníes. El viernes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que los ataques de Irán contra objetivos civiles eran una señal de que Teherán se está volviendo “cada vez más desesperado”.

Probablemente haya más por venir. El Banco de Sepah, de propiedad estatal, que fue blanco de ataques por parte de EE. UU. o Israel a principios de semana, tiene vínculos con el ejército iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Cuando se destruyó el centro de procesamiento digital del banco, este estaba tramitando las nóminas de marzo del personal militar iraní, según Iran International, un medio de comunicación contrario al régimen con sede en Londres.

“Los estadounidenses deben esperar nuestra dolorosa represalia”, afirmó la agencia de noticias semioficial Fars en Telegram, aconsejando a la población de la región que se mantuviera al menos a un kilómetro de distancia de cualquier banco.

Irán ha lanzado miles de misiles y drones contra una gama cada vez más amplia de objetivos, logrando resultados relativamente modestos. Pero si tan solo un puñado de drones explosivos alcanzara objetivos vulnerables, como los tanques de almacenamiento de petróleo, productos químicos o fertilizantes, o los buques que los transportan, podrían interrumpir arterias globales clave, afirmó Monica Gorman, directora general de Crowell Global Advisors y antigua especialista en cadenas de suministro en la Casa Blanca de Biden.

“Creo que han identificado correctamente las formas en que pueden infligir un daño real”, afirmó.

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