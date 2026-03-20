Irán intensifica sus ataque contra la infraestructura energética del Golfo y provoca incendios en una refinería clave de Kuwait

Vista aérea de depósitos de petróleo crudo en Al Ahmadi, Kuwait (REUTERS/Nicolas Economou/Archivo)

La refinería Mina Al Ahmadi en Kuwait fue blanco de ataques con drones en la madrugada del viernes, según informaron medios estatales que citaron a la empresa petrolera nacional.

De acuerdo con la Agencia Oficial de Noticias de Kuwait, los ataques provocaron incendios en varias unidades de la instalación: “La refinería Mina Al Ahmadi (...) sufrió esta madrugada varios ataques hostiles con drones, lo que provocó incendios en algunas de sus unidades”.

Mina Al-Ahmadi, con capacidad para procesar 730.000 barriles de petróleo diarios, es una de las tres refinerías clave de Kuwait, país que depende casi exclusivamente del crudo para sostener su economía.

La empresa petrolera indicó que “varias unidades de la refinería fueron paralizadas” debido a los incendios, aunque no se reportaron víctimas como consecuencia de los ataques.

En Kuwait, un comunicado del Ejército indicó que las defensas aéreas estaban “respondiendo a amenazas hostiles de misiles y drones”, mientras que los medios estatales de los Emiratos Árabes Unidos informaron de “amenazas entrantes de misiles y drones procedentes de Irán”.

La empresa estatal Kuwait Petroleum Corp. comunicó el cierre de las plantas afectadas tras el ataque con drones (Europa Press)

El ataque del viernes contra la refinería Mina Al-Ahmadi se produce en un contexto de creciente presión del régimen iraní sobre las instalaciones energéticas de los estados árabes del Golfo.

La empresa estatal Kuwait Petroleum Corp. comunicó el cierre de las plantas afectadas tras el ataque con drones. Durante la guerra, Kuwait ha visto interrumpidas sus exportaciones petroleras, ya que el transporte a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz ha sido un objetivo recurrente de los ataques iraníes.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó el viernes por la madrugada que sus fuerzas “interceptaron y destruyeron más de una docena de drones en el este del país y otro en el norte” en un lapso de aproximadamente dos horas. El Ministerio del Interior de Bahréin reportó que la metralla de una “agresión iraní” causó un incendio en un almacén, el cual fue controlado sin que se produjeran heridos.La

La Oficina de Medios de Comunicación de Dubai informó que “las autoridades de Dubái confirman el éxito de todas las operaciones de interceptación aérea, sin que se hayan reportado heridos”. El ataque coincidió con la primera llamada a la oración del día en las mezquitas, con motivo del Eid al-Fitr, que marca el final del mes sagrado del Ramadán.

Fieles musulmanes palestinos rezan junto a una carretera para conmemorar el final del mes sagrado de Ramadán, en Jerusalén (REUTERS/Ammar Awad)

Las defensas aéreas y los equipos de bomberos del Golfo se mantienen en alerta máxima frente a la escalada de ataques del régimen iraní, que pusieron en riesgo instalaciones petroleras, depósitos y centros logísticos estratégicos.

Durante el fuego cruzado entre el régimen iraní e Israel, y en medio de la defensa de los países del Golfo, el Departamento de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este viernes el desmantelamiento de una “red terrorista” financiada y operada por Hezbollah e Irán.

Las autoridades emiratíes detuvieron al menos cinco de los miembros de la célula. Según el comunicado oficial, la organización funcionaba en el país bajo la apariencia de una entidad comercial ficticia, con el objetivo de infiltrarse en la economía y llevar a cabo planes que amenazaban la estabilidad financiera del Estado.

La red habría ejecutado una estrategia premeditada en coordinación con entidades externas vinculadas a Hezbollah e Irán, incurriendo en lavado de dinero, financiación del terrorismo y actividades que ponían en peligro la seguridad nacional.

El régimen de Irán lanzó el jueves doce oleadas de misiles contra distintos puntos de Israel, incluidos proyectiles de racimo, en una nueva jornada de ataques dentro de la actual ofensiva.

El cielo se ilumina al impactar un misil iraní en Israel (REUTERS/Dylan Martinez)

La última oleada se registró a las 22:42 hora local (20:42 GMT), con sirenas antiaéreas activadas en varias regiones del norte, centro y sur del país a lo largo del día.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) de Israel reportó que los ataques iraníes causaron cinco heridos leves, con lesiones provocadas por metralla y fragmentos de vidrio.

Esta más reciente ola de misiles, que según el Ejército israelí incluyó proyectiles de racimo, se produjo una hora después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmara en conferencia de prensa que Irán, tras veinte días de campaña militar, “ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos”.

(Con información AFP)