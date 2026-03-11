Un dron impactó en una instalación diplomática estadounidense en Irak mientras se profundiza la violencia en Medio Oriente

Un manifestante ondea una bandera iraní mientras los partidarios de los grupos armados chiítas iraquíes avanzan hacia la Zona Verde de la embajada estadounidense en Bagdad el 1 de marzo (Reuters)

Un ataque con drones golpeó una importante instalación diplomática estadounidense en Irak el martes en una presunta represalia de las milicias pro-Teherán a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un funcionario de seguridad y una alerta interna estadounidense revisada por The Washington Post.

El ataque alcanzó el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, un enorme centro logístico para diplomáticos estadounidenses cerca de las bases militares iraquíes y del aeropuerto de Bagdad, que han sido objeto de repetidos ataques desde el inicio de la ofensiva estadounidense.

Se lanzaron seis drones hacia el complejo, cinco de los cuales fueron derribados. Uno impactó en las instalaciones estadounidenses, según el funcionario de seguridad, quien desconocía las bajas y habló bajo condición de anonimato por tratarse de una situación de seguridad delicada. El dron impactó cerca de una torre de vigilancia y “se está llevando a cabo la rendición de cuentas”, según la alerta del Departamento de Estado, que indicó que se ordenó a las personas en las instalaciones “agacharse y cubrirse”.

El Ministerio de Defensa iraquí condenó los ataques cerca de las bases iraquíes, pero no mencionó las instalaciones estadounidenses dañadas.

El Ministerio de Defensa insiste en que no se quedará de brazos cruzados. Por el contrario, confrontará y perseguirá con firmeza a todas las partes implicadas, según el comunicado.

El funcionario de seguridad dijo que el ataque probablemente fue llevado a cabo por milicias que operan bajo el paraguas de la Resistencia Islámica en Irak, una coalición de grupos armados apoyados por Irán que han intensificado los ataques desde que Estados Unidos e Israel lanzaron importantes operaciones de combate el 28 de febrero que mataron al líder supremo de Irán, un clérigo venerado por millones de musulmanes chiítas en todo el mundo.

La administración Trump ha elogiado los primeros días de combates como un éxito militar que ha diezmado la armada y el programa de misiles balísticos de Irán, al tiempo que ha reconocido la pérdida de vidas estadounidenses y un enorme aumento en los precios de la energía.

El ataque del martes pone de relieve la continua vulnerabilidad de las instalaciones y el personal estadounidenses en Oriente Medio, que Washington todavía intenta tener en cuenta en las evaluaciones de daños.

El Pentágono reconoció que alrededor de 140 militares estadounidenses han resultado heridos en el conflicto con Irán, mientras que el personal sigue bajo amenaza de drones y misiles que han dejado siete soldados estadounidenses muertos.

Varias embajadas y consulados de Estados Unidos han sido atacados en presuntos ataques iraníes durante la última semana, incluido un edificio de la embajada en la ciudad de Kuwait y el consulado en Dubai.

El Departamento de Estado ha ordenado la evacuación de decenas de diplomáticos no esenciales en todo el Medio Oriente, incluidos recientemente en Turquía y Arabia Saudita.

Una reciente evaluación de daños en la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, que fue alcanzada por un presunto ataque con drones, encontró que partes de la instalación eran “irrecuperables” y debían ser selladas, según una evaluación interna del Departamento de Estado.

El ataque golpeó la estación de la CIA en el piso superior del edificio, informó The Post la semana pasada, un logro simbólico para el asediado régimen de Irán que durante mucho tiempo ha visto a la CIA como su enemigo final, dado el apoyo encubierto de Washington al golpe militar de 1953 que derrocó al primer ministro electo de Irán.

