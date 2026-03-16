Los hombres deberían controlar la salud de su corazón antes de los 40 años

La importancia de los chequeos cardíacos antes de los 40: un estudio de Northwestern Medicine revela que el riesgo de enfermedades cardíacas en hombres comienza a aumentar desde los 35 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas no se preocupan por las enfermedades cardíacas durante sus 20, 30 o incluso 40 años. Quizás piensen que es algo que pueden ignorar sin problema hasta la mediana edad y más allá.

Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que, para muchos hombres, el riesgo de padecer enfermedades cardíacas puede empezar a aumentar antes de lo que ellos —o incluso sus médicos— se dan cuenta.

Un estudio de décadas de duración, dirigido por investigadores de Northwestern Medicine y publicado este año en el Journal of the American Heart Association, reveló que los hombres comienzan a desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV) años antes que las mujeres, y que las diferencias en el riesgo cardíaco comienzan ya a mediados de los 30 años.

Los investigadores utilizaron datos del estudio CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), una amplia cohorte estadounidense de larga duración que incluye a 5115 hombres y mujeres, tanto blancos como negros, de entre 18 y 30 años, procedentes de cuatro ciudades de Estados Unidos, que se inscribieron en el estudio en 1985 y 1986.

Ninguno de los participantes padecía enfermedades cardiovasculares al inicio del estudio. Todos asistieron a una visita de seguimiento cada dos o cinco años durante los siguientes 30 años.

En cada visita, los investigadores midieron la presión arterial, el colesterol y otros indicadores de la salud cardiovascular, al tiempo que realizaban un seguimiento de los diagnósticos a lo largo del tiempo. “Esto nos permitió evaluar cuándo surge el riesgo de enfermedad cardiovascular y cómo difiere entre hombres y mujeres”, afirmó la autora principal del estudio, Alexa Freedman, epidemióloga y profesora adjunta del departamento de medicina preventiva de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

“Nuestros hallazgos demuestran que las diferencias en el riesgo de enfermedades cardiovasculares entre hombres y mujeres surgen a partir de los 35 años”, dijo Freedman, lo que sugiere que la juventud es un momento crítico para empezar a tomarse en serio el riesgo cardiovascular e implementar estrategias de prevención en la vida diaria.

Lo que los hombres jóvenes deben saber sobre su riesgo cardíaco

El tabaquismo, la hipertensión y la diabetes tipo 2 figuran entre los principales factores de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares en la juventud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor principal que incrementa el riesgo de sufrir un infarto a una edad más temprana en los hombres es una mayor incidencia de enfermedad coronaria (EC), que se produce cuando se acumula placa en las paredes de las arterias del corazón.

El estudio demostró que, a partir de los 35 años, los hombres tenían casi el doble de probabilidades que las mujeres de desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV) en los siguientes 10 años. Este riesgo elevado se mantuvo constante durante la mediana edad.

A los 50 años, el 4,7 % de los hombres participantes en el estudio ya habían desarrollado ECV, en comparación con el 2,9 % de las mujeres, que no alcanzaron ese mismo nivel de riesgo hasta los 57 años.

En el caso específico de la cardiopatía isquémica (CI), el 2,5 % de los hombres la habían desarrollado a los 50 años, frente al 0,9 % de las mujeres, que tardaron aproximadamente una década en alcanzar las mismas tasas.

El riesgo de sufrir un ictus era similar en hombres y mujeres a los 50 años, afectando a aproximadamente el 1,2 % de cada grupo, mientras que las diferencias en el riesgo de insuficiencia cardíaca, una afección crónica que se produce cuando el corazón tiene dificultades para bombear suficiente sangre, eran menores y tendían a aparecer más tarde en la vida.

A los 55 años, los hombres seguían teniendo aproximadamente el doble de probabilidades de sufrir un evento cardíaco durante la década siguiente. (Esto no significa que las mujeres no sean propensas a problemas cardíacos; su riesgo aumenta rápidamente con la edad y pueden tener más probabilidades que los hombres de sufrir un infarto o dolor de pecho con menor cantidad de placa que obstruye las arterias).

Comenzar a cuidar la salud con pequeños cambios diarios puede ayudar a detectar a tiempo factores que pasan desapercibidos en la juventud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también analizó factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes tipo 2, todos los cuales contribuyen a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Curiosamente, la diferencia de riesgo entre hombres y mujeres persistió incluso después de tener en cuenta las diferencias en estos factores, lo que sugiere que los perfiles de riesgo convencionales no explican completamente la discrepancia.

“Ya sabíamos que el riesgo de padecer enfermedades cardíacas es mayor entre los hombres”, afirmó Srihari S. Naidu, cardiólogo y profesor de medicina en el New York Medical College. Lo que los expertos desconocían —y que este estudio aclara— era cuán pronto comienza ese riesgo elevado.

Es importante destacar que, debido a que algunos participantes eran relativamente jóvenes al final del seguimiento, los investigadores no pudieron evaluar completamente cómo las diferencias de sexo afectaron a estas personas más adelante en la vida, particularmente después de la menopausia, que es cuando el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) en las mujeres aumenta rápidamente.

En general, las mujeres experimentan el mayor aumento del riesgo de ECV alrededor de los 55 años, aunque algunas investigaciones sugieren que aquellas que experimentan menopausia precoz a los 40 años tienen un 40 % más de riesgo de ECV a lo largo de su vida en comparación con las mujeres que no la experimentan.

Cómo puede ayudar la detección temprana

Las pruebas de detección de enfermedades cardiovasculares suelen centrarse en adultos mayores de 40 años. “Nuestros resultados sugieren que también puede ser importante evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta temprana”, dijo Freedman.

Los cardiólogos coinciden. “La edad no es un factor protector”, afirmó Laxmi Mehta, cardióloga no invasiva y directora de Cardiología Preventiva y Salud Cardiovascular de la Mujer en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. “Los médicos no deben pasar por alto el período crítico de prevención de riesgos en pacientes jóvenes, independientemente de su sexo”.

La cardiopatía isquémica se presenta más temprano en hombres, alcanzando un 2,5% de casos antes de los 50 años frente a un 0,9% en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mehta afirmó que algunos médicos pueden depender demasiado de las calculadoras de riesgo tradicionales desarrolladas específicamente para adultos mayores, que generalmente no consideran factores de riesgo no tradicionales, como enfermedades autoinmunes, resultados adversos del embarazo y niveles elevados de lipoproteína(a), que pueden ayudar a brindar a los jóvenes una visión más completa de su riesgo futuro de sufrir un ataque cardíaco.

Por ejemplo, ciertas complicaciones del embarazo, como la preeclampsia, la hemorragia posparto, la diabetes gestacional o el parto prematuro, se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas en el futuro. Los niveles elevados de lipoproteína(a), un tipo de colesterol de origen genético que no se incluye en los análisis de lípidos estándar, también pueden acelerar la acumulación de placa en las arterias y aumentar el riesgo cardiovascular incluso en personas sanas.

Considerar un abanico más amplio de factores de riesgo podría ayudar a detectar problemas cardiovasculares en personas jóvenes antes de que se manifiesten los síntomas. “Si ves algo, di algo” es útil en un aeropuerto, pero no es una buena estrategia para un médico, al menos no por sí sola, afirmó Roy Ziegelstein, cardiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Las pautas de la Asociación Americana del Corazón recomiendan hábitos saludables desde edad temprana y tener en cuenta la salud emocional y factores genéticos poco conocidos para un abordaje preventivo integral del riesgo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué puedes hacer ahora mismo para reducir tu riesgo cardíaco

El momento de actuar para prevenir las enfermedades cardiovasculares y los infartos, independientemente del sexo, es ahora, afirmó Mehta. “Es fundamental considerar la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas no como una tarea pendiente para cuando se llegue a la edad adulta, sino como algo que debe integrarse en la rutina diaria desde la infancia”.

Existen muchas decisiones sobre tu estilo de vida que puedes tomar para ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas a partir de los 30 años.

Mehta recomienda seguir los 8 hábitos esenciales para la vida de la Asociación Americana del Corazón como referencia. Estas pautas sugieren:

Adoptar una dieta saludable para el corazón

Hacer ejercicio con frecuencia

Dejar de fumar

Lograr o mantener un peso saludable

Controlar los niveles de colesterol poco saludables

Controlar los niveles de glucosa en sangre

Mantener estables los niveles de presión arterial

Dormir lo suficiente y con calidad cada noche

La relación entre la salud mental y la salud cardiovascular también suele pasarse por alto. El aislamiento social, la soledad y la depresión afectan la adherencia a los cambios en el estilo de vida, los medicamentos y otros tratamientos, lo que, sin duda, los convierte en elementos tan importantes como los componentes de los 8 Elementos Esenciales para la Vida de la AHA, que, en mi opinión, deberían convertirse en los 9 Elementos Esenciales para la Vida”, afirmó Ziegelstein.

Aunque cumplas con todos esos requisitos, no des por sentado que tu riesgo es bajo, advirtió Naidu. “Consulta con tu médico periódicamente, quizás a partir de los 30 años, para revisar tus antecedentes familiares y otros factores de riesgo”. En definitiva, concluyó Ziegelstein, identificar y controlar los factores de riesgo es importante para todos.

© The Washington Post, 2026