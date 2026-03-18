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Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Champions League: los cruces y cuándo se juegan

Este miércoles se completaron los octavos de final y ya se conocieron los ocho mejores equipos de Europa que competirán por la Orejona el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría

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Se completó el cuadro de
Se completó el cuadro de los cuartos de final de la Champions League

Este miércoles quedaron definidos los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Tras una ronda de octavos en la que las remontadas y los marcadores abultados marcaron el desarrollo de la competencia, quedaron establecidos duelos inéditos y clásicos que prometen. Ocho equipos permanecen en carrera hacia el título, en un cuadro que ya tiene calendario confirmado para abril.

En esta edición, fueron eliminados clubes como el Manchester City y el Chelsea, mientras que tres equipos españoles accedieron a la siguiente fase: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Además de los españoles, avanzaron dos ingleses (Liverpool y Arsenal), un alemán (Bayern Múnich), un francés (París Saint-Germain) y un portugués (Sporting de Lisboa).

En los octavos de final se registraron varias goleadas y eliminatorias resueltas con diferencias amplias. El PSG superó al Chelsea con un resultado global de 8-2, mientras que el Barcelona derrotó al Newcastle por 8-3 en el acumulado. El Bayern Múnich venció al Atalanta con un global de 10-2, y el Liverpool eliminó al Galatasaray, revirtiendo un 1-0 adverso en Turquía y cerrando la serie con un 4-1.

El Sporting de Lisboa remontó tras caer 3-0 en la ida frente al Bodø/Glimt, al imponerse 5-0 como local y avanzar con un global de 5-3. El Arsenal superó al Bayer Leverkusen por 3-1 en la serie. Por su parte, el Real Madrid derrotó al Manchester City con un global de 5-1 y el Atlético de Madrid eliminó al Tottenham por 7-5.

Los ocho equipos clasificados a
Los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League

Así, los clasificados para cuartos son: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Arsenal, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Sporting de Lisboa.

La composición de los enfrentamientos de cuartos se definió tras la conclusión de los octavos, sin sorteo adicional, ya que la UEFA estableció el cuadro completo hasta la final antes del inicio de la fase de eliminación directa. En la parte izquierda del mismo, el PSG se enfrentará al Liverpool, repitiendo el cruce de la temporada anterior (en esa ocasión, resuelto por penales en octavos de final). El Bayern Múnich jugará ante el Real Madrid, clásico que constituye el enfrentamiento más frecuente en la historia de la competición.

En el otro sector del cuadro, el duelo será entre Barcelona y Atlético de Madrid. El Sporting de Lisboa y el Arsenal disputarán el último boleto para las semifinales. Los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán el 7 y 8 de abril, y los de vuelta el 14 y 15 del mismo mes.

Todos los equipos conocen el trayecto completo hacia la final, que se celebrará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Tanto la ida como la vuelta de los cuartos de final se disputarán martes y miércoles, dos partidos en cada jornada. La eliminación del sorteo posterior a octavos forma parte del nuevo formato de la UEFA, que desde esta edición determina el camino hasta la final de manera predeterminada, permitiendo así que los equipos preparen estrategias frente a posibles rivales, y que el público anticipe los eventuales cruces en semifinales.

De este modo, la Champions League entra en una fase en la que los principales clubes de Europa buscarán disputar la final en el Puskás Aréna de Budapest, con el PSG intentando defender su campeonato y otros equipos, como el Sporting de Lisboa, aspirando a acceder por primera vez a la final continental.

EL CUADRO DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Así quedó el cuadro de
Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Champions League

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