Condenaron al dueño del depósito ilegal de pirotecnia en Mendoza en donde murió una mujer tras una explosión

El siniestro se produjo la tarde de este lunes en una propiedad donde acopiaban pirotecnia, sostiene la primera información policial y de vecinos.

La Justicia de Mendoza sentenció a Federico Natalio Quiroga a tres años de prisión efectiva luego de haberlo declarado como responsable del incendio culposo seguido de muerte, ocurrido el 22 de diciembre de 2025, en un depósito ilegal de pirotecnia ubicado en la localidad de Godoy Cruz, que culminó con la muerte de Ángela Daniela Pardo, de 45 años.

A casi tres meses del hecho, la Fiscalía de Delitos No Especializados, encabezada por Juan Manuel Sánchez, alcanzó un acuerdo con la defensa y la querella para cerrar el caso mediante un juicio abreviado, según consta en el acta de condena.

En la sentencia también se incluyó un cargo por la tenencia de arma de fuego de guerra. La imputación se sumó luego de que realizara un allanamiento en la vivienda de Quiroga, ubicada en la calle Jorge Newbery al 600, en donde hallaron un arma de puño.

Según la información publicada en Los Andes, el condenado cumplirá la sanción bajo prisión domiciliaria porque utiliza una silla de ruedas debido a una discapacidad acreditada por los peritajes oficiales.

El dueño de la propiedad cumplirá la condena bajo arresto domiciliario (Gentileza: X @PrensaJudicial)

El día del incendio, se registró una explosión cerca de las 16:15 horas, que destruyó nueve ambientes de la propiedad principal y afectó parcialmente una casa vecina. La fuerza de la detonación y la cantidad de material inflamable causaron una rápida propagación de las llamas, lo que forzó la autoevacuación de varios vecinos y dejó a cuatro personas (dos adultos y dos menores) hospitalizadas.

La magnitud del hecho movilizó al menos a tres dotaciones de bomberos voluntarios, pertenecientes a los cuarteles de Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Poco después, las autoridades confirmaron que el sitio funcionaba como centro clandestino de venta y almacenamiento de pirotecnia.

La propiedad siniestrada era propiedad de Figueroa, quien fue descrito como un hombre con discapacidad que vivía allí junto a Prado y, ocasionalmente, otros familiares. De acuerdo con los allegados, la propiedad no exhibía ningún cartel que señalara la actividad comercial.

Por su parte, el encargado del local afirmó que el siniestro comenzó por “una chispa”, aunque las autoridades provinciales mantuvieron abierta la investigación para esclarecer si existieron irregularidades en el almacenamiento y comercialización de la pirotecnia.

La víctima fatal fue encontrada en estado crítico sobre el techo de la casa

De acuerdo con la reconstrucción provista por Diario El Sol, el operativo de seguridad y remoción de escombros continuó varias horas después del hecho mientras los peritos analizaban los restos del inmueble y los daños en la casa lindera.

Durante el operativo de sofocamiento, la víctima fue hallada con vida en el techo de la vivienda por el personal de bomberos y policías, pero su estado resultó crítico desde el inicio.

Cuando todo sucedió, testigos relataron que “en la casa había menores”. A raíz de esto, los dos menores sufrieron lesiones y fueron derivados al Hospital Notti, mientras que un adulto fue atendido por intoxicación por inhalación de humo. Además, un bombero que ingresó al inmueble tuvo que recibir asistencia médica luego de que sufriera una descarga eléctrica durante las tareas de rescate.

Los vecinos grabaron el momento de las explosiones y compartieron los videos en redes sociales. Las imágenes mostraron el alcance de las llamas y el riesgo permanente ante las sucesivas detonaciones generadas por la pirotecnia almacenada. Incluso, en los relatos de los habitantes del barrio resaltaron la “densa columna de humo” que cubrió la zona en minutos.

Finalmente, la muerte de la mujer de 45 años sería confirmada un día después de que fuera internada en estado crítico en el Hospital Lagomaggiore. La noticia fue confirmada pasadas las 19 horas y, pese a que no trascendieron detalles de su estado, indicaron que tenía un 80% del cuerpo quemado.