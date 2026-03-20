Crimen y Justicia

Condenaron al dueño del depósito ilegal de pirotecnia en Mendoza en donde murió una mujer tras una explosión

La víctima había sido rescatada del techo de la propiedad, pero se encontraba en estado crítico. Murió al día siguiente, tras confirmarse que el 80% de su cuerpo estaba quemado

Guardar
El siniestro se produjo la tarde de este lunes en una propiedad donde acopiaban pirotecnia, sostiene la primera información policial y de vecinos.

La Justicia de Mendoza sentenció a Federico Natalio Quiroga a tres años de prisión efectiva luego de haberlo declarado como responsable del incendio culposo seguido de muerte, ocurrido el 22 de diciembre de 2025, en un depósito ilegal de pirotecnia ubicado en la localidad de Godoy Cruz, que culminó con la muerte de Ángela Daniela Pardo, de 45 años.

A casi tres meses del hecho, la Fiscalía de Delitos No Especializados, encabezada por Juan Manuel Sánchez, alcanzó un acuerdo con la defensa y la querella para cerrar el caso mediante un juicio abreviado, según consta en el acta de condena.

En la sentencia también se incluyó un cargo por la tenencia de arma de fuego de guerra. La imputación se sumó luego de que realizara un allanamiento en la vivienda de Quiroga, ubicada en la calle Jorge Newbery al 600, en donde hallaron un arma de puño.

Según la información publicada en Los Andes, el condenado cumplirá la sanción bajo prisión domiciliaria porque utiliza una silla de ruedas debido a una discapacidad acreditada por los peritajes oficiales.

El dueño de la propiedad
El dueño de la propiedad cumplirá la condena bajo arresto domiciliario (Gentileza: X @PrensaJudicial)

El día del incendio, se registró una explosión cerca de las 16:15 horas, que destruyó nueve ambientes de la propiedad principal y afectó parcialmente una casa vecina. La fuerza de la detonación y la cantidad de material inflamable causaron una rápida propagación de las llamas, lo que forzó la autoevacuación de varios vecinos y dejó a cuatro personas (dos adultos y dos menores) hospitalizadas.

La magnitud del hecho movilizó al menos a tres dotaciones de bomberos voluntarios, pertenecientes a los cuarteles de Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Poco después, las autoridades confirmaron que el sitio funcionaba como centro clandestino de venta y almacenamiento de pirotecnia.

La propiedad siniestrada era propiedad de Figueroa, quien fue descrito como un hombre con discapacidad que vivía allí junto a Prado y, ocasionalmente, otros familiares. De acuerdo con los allegados, la propiedad no exhibía ningún cartel que señalara la actividad comercial.

Por su parte, el encargado del local afirmó que el siniestro comenzó por “una chispa”, aunque las autoridades provinciales mantuvieron abierta la investigación para esclarecer si existieron irregularidades en el almacenamiento y comercialización de la pirotecnia.

La víctima fatal fue encontrada
La víctima fatal fue encontrada en estado crítico sobre el techo de la casa

De acuerdo con la reconstrucción provista por Diario El Sol, el operativo de seguridad y remoción de escombros continuó varias horas después del hecho mientras los peritos analizaban los restos del inmueble y los daños en la casa lindera.

Durante el operativo de sofocamiento, la víctima fue hallada con vida en el techo de la vivienda por el personal de bomberos y policías, pero su estado resultó crítico desde el inicio.

Cuando todo sucedió, testigos relataron que “en la casa había menores”. A raíz de esto, los dos menores sufrieron lesiones y fueron derivados al Hospital Notti, mientras que un adulto fue atendido por intoxicación por inhalación de humo. Además, un bombero que ingresó al inmueble tuvo que recibir asistencia médica luego de que sufriera una descarga eléctrica durante las tareas de rescate.

Los vecinos grabaron el momento de las explosiones y compartieron los videos en redes sociales. Las imágenes mostraron el alcance de las llamas y el riesgo permanente ante las sucesivas detonaciones generadas por la pirotecnia almacenada. Incluso, en los relatos de los habitantes del barrio resaltaron la “densa columna de humo” que cubrió la zona en minutos.

Finalmente, la muerte de la mujer de 45 años sería confirmada un día después de que fuera internada en estado crítico en el Hospital Lagomaggiore. La noticia fue confirmada pasadas las 19 horas y, pese a que no trascendieron detalles de su estado, indicaron que tenía un 80% del cuerpo quemado.

Temas Relacionados

MendozaGodoy CruzJuicioCondenaExplosiónMuerteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mataron a un camionero en Neuquén durante un robo y fueron condenados a más de 13 años de prisión

El hecho ocurrió en la mañana del 2 de junio de 2025 en el barrio Pampa de la localidad de Cutral Co. El conductor era oriundo de Coronel Dorrego

Mataron a un camionero en

Procesaron a la dueña del depósito clandestino que se incendió y colapsó en La Plata

Se trata de Roxana Aloise, quien figura como la principal accionista y titular del 95% de la firma Aloise Tecno

Procesaron a la dueña del

Golpeó brutalmente a una vecina de 12 años para violarla en Merlo y ahora llegó a juicio: “Estoy arrepentido”

El caso ocurrió en 2024. En ese momento, el acusado tenía 25 años. Ante la resistencia de la víctima, el agresor la pateó en la cabeza y le rompió un diente

Golpeó brutalmente a una vecina

Violenta entradera a una jubilada en Córdoba: la maniataron y le ofrecían una importante suma de dinero

Ocurrió en la localidad cordobesa de Villa María. Los ladrones quería plata pero no encontraron

Violenta entradera a una jubilada

Analizarán nuevas muestras de ADN para encontrar al quinto culpable del crimen de Natalia Melmann

La familia indicó que se enviaron los perfiles genéticos de seis efectivos policiales a La Plata

Analizarán nuevas muestras de ADN
DEPORTES
Tití Fernández recuerda a Marcelo

Tití Fernández recuerda a Marcelo Araujo: de la pregunta más insólita que le hizo al aire a los detalles de su despedida

Las 4 obras que Boca Juniors tendrá listas después del Mundial 2026 para activar la construcción de la cuarta bandeja de La Bombonera

15 frases de Riquelme tras el sorteo de la Libertadores: los rivales de Boca, optimismo por llegar a la final y un mensaje al plantel

Los argentinos Alex Barrena y Lautaro Midón avanzaron con autoridad a los cuartos de final del Challenger de Asunción

Cinco argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Miami: horarios y cruces de la jornada

TELESHOW
Drink The Sea, la banda

Drink The Sea, la banda integrada por figuras del rock internacional, debuta en Argentina: su amor por el asado y Soda Stereo

Quiénes son Los del Espacio, el grupo detrás del hit que desató la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes

Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity, habló con Teleshow: “El premio no va a ser para mí”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Así abandonó Andrea del Boca la casa de Gran Hermano, en medio de dudas sobre su continuidad: “Gracias por este viaje”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: Israel lanzó una

EN VIVO: Israel lanzó una nueva ola de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán

Irán intensifica sus ataque contra la infraestructura energética del Golfo y provoca incendios en una refinería clave de Kuwait

Rusia lanzó un ataque masivo con bombas aéreas contra Zaporizhzhia: al menos un muerto

El dictador Kim Jong-un supervisó un ejercicio militar de gran escala en Pyongyang que incluyó la presentación de un nuevo tanque de combate

León XIV respaldó un texto del papa Francisco sobre los divorciados que vuelven a casarse: “Un mensaje luminoso de esperanza”