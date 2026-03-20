Quiénes son Los del Espacio, el grupo detrás del hit que desató la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes

En medio de la polémica, el pasado grupo que integraban las artistas volvió a tomar notoriedad (Youtube)

El mundo de la música urbana argentina atraviesa uno de sus momentos más tensos y mediáticos. Desde hace semanas, las redes sociales y los programas de espectáculos no hablan de otra cosa: la seguidilla de unfollows a Emilia Mernes, el distanciamiento con Tini Stoessel y María Becerra y el trasfondo de peleas, celos y viejas heridas que vuelven a salir a la luz. En ese clima, la historia del grupo Los del Espacio volvió a ser tema central para quienes siguen de cerca la carrera de sus integrantes y buscan entender el origen de la grieta.

Aunque la fama de Los del Espacio se disparó tras la macro colaboración musical que lanzaron después de la pandemia, la historia de este colectivo de artistas es mucho más profunda y tiene raíces en la convivencia y la amistad forjada durante el aislamiento. El tema “Los del Espacio”, que salió en junio de 2023 y rápidamente superó las 400 millones de reproducciones en YouTube, reunió a ocho referentes: Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y el productor BigOne. El nombre surgió de una frase que se repetía al final de muchas canciones, y fue FMK quien propuso que ese sello que ya se habían tatuado algunos miembros se volviera el nombre oficial del grupo.

La conexión entre estos artistas comenzó en plena cuarentena, cuando Lit Killah, Tiago PZK, FMK y Rusherking decidieron vivir juntos. De esa convivencia nacieron éxitos y colaboraciones que marcaron un antes y un después en la escena musical argentina. El primer paso fue el remix de “Además de Mí”, que reunió a Duki y Lit Killah, y en paralelo, a María y Emilia, quienes se conocieron y forjaron una relación profesional y personal.

El colectivo de artistas urbanos Los del Espacio, que se formó durante la pandemia (Instagram)

En la canción “Los del Espacio”, cada uno de los integrantes tuvo su momento de lucimiento, fusionando estilos y voces en una experiencia musical única que rápidamente se convirtió en un hito del pop local. El grupo generó una mística de unión y camaradería que trascendió la música y se tradujo en tatuajes, posteos y una imagen de familia artística que el público celebró.

Sin embargo, todo cambió a finales de 2024. El episodio más comentado tuvo lugar cuando ninguno de los miembros de Los del Espacio participó como invitado en los históricos shows que Becerra dio en el estadio de River Plate. La ausencia colectiva, en un momento clave para la cantante, fue interpretada como una señal inequívoca de quiebre y distanciamiento.

El grupo de WhatsApp que generó malestar y dejó en claro la omisión de María Becerra en este (Captura de video/Tik Tok)

Pocos meses después, en noviembre, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta expulsión definitiva de La Nena de Argentina del grupo. Aunque nadie dio confirmaciones oficiales, la narrativa de la “salida” cobró fuerza cuando se filtró una captura de pantalla de un chat de WhatsApp llamado “Andá despacio mami”, donde figuraban todos los integrantes menos María. La imagen, compartida por Tiago PZK, ya fuera por error o en tono de broma, reforzó la idea de un chat paralelo que la excluía y avivó el debate en redes.

Las señales de distanciamiento no son nuevas. La ausencia total de Los del Espacio en los shows de María Becerra en River Plate fue interpretada como un síntoma claro de las fracturas internas. Los rumores sobre la salida de Becerra del grupo comenzaron a circular desde noviembre de 2024, y la filtración de la captura de WhatsApp sin su nombre reforzó la percepción de un quiebre definitivo.

Según dio a entender la hermana de María, Lit Killah habría llamado a la artista previo a su show en River (Instagram)

Sobre ese episodio, la hermana de María, Ailín Becerra, fue contundente durante un directo con Martín Cirio. Ailín contó que la separación de su hermana del grupo se dio por una llamada de Lit Killah justo antes de una prueba de sonido. “Lo que yo sé es que la echaron del grupo de Los del Espacio. Ella estaba por salir a hacer la prueba de sonido y la echaron del grupo. Uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles. No podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta y le agarró una bronca, “, explicó la joven al streamer.

Invitada en el stream de Martín Cirio la joven dio detalles de la pelea de su hermana con Emilia Mernes (X)

Y sumó: “Hasta ese entonces no sé si estaba todo bien o no, pero tenían un grupo, hablaban siempre por ahí... y de la nada, sabiendo que ella tenía la prueba, la eliminan del grupo ese mismo día, horas antes de la prueba. Y uno de los integrantes la llama y le empieza a decir de todo, pero de todo mal”. Cirio, atento a los detalles, preguntó si el integrante en cuestión era Lit Killah, a lo que Ailín respondió con una risa cómplice: “Puede ser, no sé...”.

En paralelo, la distancia entre María y sus excompañeros se hizo cada vez más notoria. Si bien Becerra evitó hablar públicamente sobre el tema, FMK sí se refirió a la relación en una entrevista con Infobae: “No me estoy juntando, no. Hubo una distancia con ella por cuestiones de los dos. Éramos como hermanos. Pero tuvimos nuestras diferencias. Solo nuestras diferencias, que las hablamos. Uno no estaba de acuerdo con algo, el otro no estaba de acuerdo con la otra cosa. Pero después también nos juntamos a charlar y no charlamos, nos tomamos unos mates, nos cag… de risa”.

La relación entre ambas cantantes comenzó a desintegrarse con el paso del tiempo (Captura de video)

En este contexto, la relación entre María y Emilia parecía mantenerse al margen de la tensión general. Sin embargo, el reciente unfollow de María a Emilia en febrero pasado sugiere que la grieta alcanzó también a la cantante de “Cuatro Veinte” y “Exclusive.mp3”. Hasta el momento, ninguna de las dos artistas se expresó públicamente, pero la lectura en la industria y en las redes fue inmediata: algo cambió y la amistad ya no es la misma.

Por ahora, tanto Mernes como Becerra mantienen el silencio y evitan referirse de manera directa a la polémica. El fandom, sin embargo, sigue cada detalle, desde los unfollows en redes hasta los movimientos de cada artista en eventos y entrevistas. En el universo del pop argentino, donde la camaradería parecía ser la regla, la interna entre las divas urbanas dejó en evidencia lo difícil que es sostener la armonía en una industria marcada por la competencia, los egos y la presión constante de los seguidores.

En febrero pasado, Becerra dejó de seguir la cuenta de su excolega (Instagram)

Mientras el misterio sobre el futuro de Los del Espacio sigue abierto, la escena musical se reconfigura y los rumores de reconciliación o nuevas alianzas son tema de conversación en cada rincón del espectáculo. Por ahora, la única certeza es que el pop argentino vive una de sus etapas más agitadas, y que la historia entre María y Emilia, con sus luces y sombras, todavía tiene muchos capítulos por delante.