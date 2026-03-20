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Los argentinos Alex Barrena y Lautaro Midón avanzaron con autoridad a los cuartos de final del Challenger de Asunción

El bonaerense y el correntino superaron cruces exigentes y se metieron entre los ocho mejores en Paraguay

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Lautaro Midón dio vuelta un
Lautaro Midón dio vuelta un partido difícil ante el peruano Gonzalo Bueno (Fuente: Argentina Open)

El Challenger 75 de Asunción avanza hacia su tramo decisivo, y este jueves quedaron definidos los cuartos de final con presencia argentina asegurada: Alex Barrena (173º) y Lautaro Midón (225º) se metieron entre los ocho mejores del torneo.

El primero en salir a escena fue Barrena, nacido en Buenos Aires hace 23 años y quien firmó una trabajada victoria ante el boliviano Murkel Dellien (298º).

Tras un inicio adverso, el argentino logró recomponerse, igualó el marcador en el tie break de la segunda manga y, envalentonado, inclinó definitivamente el partido a su favor para sellar el 1-6, 7-6 (1) y 6-2 que lo depositó en la siguiente instancia.

El actual 173º del ranking ATP, que había cerrado la última temporada como el argentino con mayor ascenso en la clasificación -cerca de 400 puestos-, transita un 2026 de búsqueda y consolidación. Luego de tropiezos tempranos en Noumea y en la qualy del Australian Open, alternó con torneos de mayor exigencia, como Buenos Aires y Santiago. En ese recorrido, sobresale su semifinal en el Challenger 75 de Itajaí, una señal de crecimiento en medio de la irregularidad.

En Paraguay, Barrena ya suma dos triunfos -previamente había derrotado al estadounidense Cannon Kingsley (449º)- que lo impulsan hacia el tramo decisivo del torneo. Este viernes, irá por un lugar en semifinales frente al experimentado Juan Pablo Varillas (290º), en el segundo turno del Court 9, luego del duelo entre el brasileño Pedro Boscardin Dias (241º) y el italiano Gianluca Cadenasso (300º). El inicio está previsto para no antes de las 18:10.

Varillas, de 30 años, atraviesa un presente esquivo, aunque sus antecedentes lo avalan: fue 60º del mundo y alcanzó los octavos de final de Roland Garros en 2023, instancia en la que cayó ante Novak Djokovic.

Alex Barrena fue de menor
Alex Barrena fue de menor a mayor y sacó boleto para cuartos

Lautaro Midón lo dio vuelta con carácter y buen juego

La otra sonrisa argentina de la jornada llegó de la mano de Midón. El correntino de 21 años logró una convincente victoria frente al peruano Gonzalo Bueno (213º), en un partido cambiante y de alto desgaste.

Bueno tomó la iniciativa en el arranque, pero Midón reaccionó a tiempo: golpeó en el inicio del segundo set, emparejó el trámite y, en el capítulo decisivo, revirtió un 1-3 que parecía sentenciar la historia. El correntino terminó imponiéndose por 4-6, 6-4 y 6-3 en un duelo entre dos jugadores de la misma camada (2004).

Midón, ganador de la Beca Galperín al Mérito en 2025, continúa dando pasos firmes. Con este resultado se metió por tercera vez en cuartos de final en la temporada, tras haber superado la qualy del Argentina Open en su estreno ATP y disputar recientemente la final del AAT Challenger de Tigre. Ese recorrido no solo lo posiciona como uno de los proyectos más sólidos del tenis argentino, sino que también lo acerca cada vez más a las clasificaciones de los torneos de Grand Slam.

Este viernes, el correntino buscará seguir avanzando en Paraguay. Luego de vencer a Gonzalo Villanueva (366º) en el debut y a Bueno, Midón enfrentará al portugués Jaime Faria (157º), segundo preclasificado. El encuentro abrirá la jornada en el Court Central, desde las 17:00 (hora local), y podrá seguirse a través de Challenger TV.

Challenger 75 de Asunción - Resultados del jueves 19 de marzo

Octavos de final

Alex Barrena (ARG) a Murkel Dellien (BOL) 1-6, 7-6 (2), 6-1

Lautaro Midón (ARG) a Gonzalo Bueno (PER) 4-6, 6-4, 6-3

Gianluca Cadenasso (ITA) a Luciano Ambrogi (ARG) 6-1, 6-4

Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) a Valerio Aboian (ARG) 6-3, 6-3

Jaime Faria (POR) a Thiago Cigarrán (ARG) por 6-1 y 6-2

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