EN VIVO: Israel lanzó una nueva ola de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán

En la madrugada del viernes, el régimen de Irán atacó una refinería saudí en el Mar Rojo, incendió instalaciones de gas natural licuado en Qatar y alcanzó dos refinerías de petróleo en Kuwait, además de causar daños menores en una planta en Israel. La ofensiva, en represalia por un ataque israelí contra el yacimiento gasífero de South Pars, disparó los precios de la energía: el crudo Brent acumula un alza superior al 60% desde el inicio de la guerra.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán ya no cuenta con capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos, y señaló que Israel suspenderá nuevos ataques contra yacimientos de gas iraníes a pedido del presidente estadounidense, Donald Trump.
En el terreno, la Media Luna Roja Palestina informó que al menos cuatro personas murieron en Beit Awa, en Cisjordania, tras un ataque con misiles iraníes contra Israel, que dejó además 13 heridos. El balance del conflicto en Israel asciende a 15 muertos por ataques iraníes, mientras que al menos 13 militares estadounidenses perdieron la vida.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El barril de petróleo Brent para entrega en mayo registra leves caídas este viernes, en torno al 2%, y se sitúa en 106,7 dólares, tras el fuerte repunte de las últimas sesiones provocado por el conflicto en Oriente Medio. A las 7 de la mañana, el Brent bajaba un 1,78%.
Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), que ya había cerrado la jornada anterior en negativo, desciende un 2,11% antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, hasta los 93,47 dólares.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que la producción de misiles se mantiene activa a pesar del conflicto actual y que no existe escasez de existencias. “Nuestra industria de misiles merece una puntuación perfecta en 2025 y no hay ninguna preocupación al respecto”, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de la CGRI.
Zolfaghari afirmó que la producción continúa en condiciones de guerra y advirtió sobre la posibilidad de “sorpresas” y operaciones más complejas en el futuro.
La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán ha vuelto a colocar al estrecho de Ormuz en el punto de mira de un conflicto geopolítico. Prácticamente todo el tráfico marítimo se ha paralizado en la vía fluvial que conecta el Golfo Pérsico con el resto de los océanos del mundo, interrumpiendo una ruta crucial para el flujo mundial de petróleo . Los ataques a buques mercantes y las amenazas de nuevas huelgas han impedido que casi todos los petroleros transporten petróleo, gas y otras mercancías a través del estrecho. Esto también ha provocado recortes en la producción de algunos de los mayores productores del mundo, ya que su crudo no tiene adónde ir.
La petrolera estatal de Kuwait, KPC, informó que su refinería Mina Al-Ahmadi fue atacada con múltiples drones a primera hora de la mañana, lo que provocó un incendio en algunas unidades, según la agencia estatal de noticias. No se reportaron víctimas en un primer balance.
Equipos de bomberos acudieron de inmediato al lugar y varias unidades de la refinería fueron desactivadas como medida de precaución para garantizar la seguridad del personal.
El régimen de Irán lanzó este jueves doce andanadas de misiles contra diferentes puntos de Israel, incluidos proyectiles de racimo, en una nueva jornada de ataques en el marco de la ofensiva en curso. La última andanada se registró a las 22:42 hora local (20:42 GMT), y las sirenas antiaéreas sonaron en múltiples zonas del norte, centro y sur del país durante todo el día.
Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait respondieron el viernes a ataques con misiles, según informaron las autoridades de ambos países del Golfo.
El Ministerio de Defensa saudí comunicó que interceptó y destruyó diez drones en el este del país y otro en el norte. Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin indicó que la metralla de una “agresión iraní” provocó un incendio en un almacén, el cual fue controlado sin que se registraran heridos.
El Ejército de Kuwait informó que está respondiendo a “ataques hostiles con misiles y drones” y pidió a la ciudadanía seguir las instrucciones oficiales de seguridad.
Las autoridades militares señalaron que los sonidos de explosiones escuchados corresponden a la acción de los sistemas de defensa aérea, que lograron interceptar el ataque.
Hace poco más de una hora, el ejército kuwaití había reportado haber enfrentado un ataque previo con misiles y drones.
El hijo del último sha de Irán, Reza Pahlavi, presentó una visión para el país posterior al régimen en la que se pondría fin al apoyo a milicias y grupos aliados, se detendría el enriquecimiento de uranio sensible y se garantizaría la cooperación plena con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Pahlavi propone además impulsar la paz regional, incluyendo la ampliación de los Acuerdos de Abraham —a los que denomina “Acuerdos de Ciro”—, e insta a los países árabes a respaldar una transición organizada que favorezca la estabilidad y la prosperidad en la región.
En un artículo de opinión publicado el jueves en Asharq Al-Awsat, titulado “A nuestros vecinos árabes: el fin del régimen abrirá una nueva era de paz”, Pahlavi expone su visión de un Irán sin grupos afines ni amenazas nucleares, con el objetivo de tranquilizar a los estados árabes y asegurar su apoyo a una transición ordenada.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la confiscación de cuatro dominios web en el marco de una campaña dirigida a “desmantelar programas de ciberataques y represión transnacional”, así como “operaciones psicológicas” atribuidas a la inteligencia iraní.
Según el comunicado oficial, una orden judicial permitió la incautación de los sitios justicehomeland.org, Handala-Hack.to, karmabelow80.org y Handala-Redwanted.to, que ahora muestran un mensaje de confiscación junto a los logos del Departamento de Justicia y del FBI.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estos dominios eran empleados por el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán para facilitar ciberataques, atribuirse operaciones de hackeo, publicar datos confidenciales obtenidos ilícitamente e incitar al asesinato de periodistas, disidentes y ciudadanos israelíes. Las webs también habrían servido para operaciones psicológicas dirigidas a adversarios del régimen iraní.
Las bolsas asiáticas abrieron mayoritariamente en alza este viernes, tras una sesión marcada por la volatilidad en Wall Street durante la noche previa. El precio del crudo Brent continúa retrocediendo y se aproxima a los 100 dólares por barril, en un contexto de alta volatilidad tanto en el petróleo como en el gas, impulsada por los recientes ataques a infraestructuras energéticas clave en Oriente Medio.