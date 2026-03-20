EN VIVO: Israel lanzó una nueva ola de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán

Irán atacó una refinería de petróleo de Haifa

En la madrugada del viernes, el régimen de Irán atacó una refinería saudí en el Mar Rojo, incendió instalaciones de gas natural licuado en Qatar y alcanzó dos refinerías de petróleo en Kuwait, además de causar daños menores en una planta en Israel. La ofensiva, en represalia por un ataque israelí contra el yacimiento gasífero de South Pars, disparó los precios de la energía: el crudo Brent acumula un alza superior al 60% desde el inicio de la guerra.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán ya no cuenta con capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos, y señaló que Israel suspenderá nuevos ataques contra yacimientos de gas iraníes a pedido del presidente estadounidense, Donald Trump.

En el terreno, la Media Luna Roja Palestina informó que al menos cuatro personas murieron en Beit Awa, en Cisjordania, tras un ataque con misiles iraníes contra Israel, que dejó además 13 heridos. El balance del conflicto en Israel asciende a 15 muertos por ataques iraníes, mientras que al menos 13 militares estadounidenses perdieron la vida.