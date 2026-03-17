Qué empleos están más amenazados por la IA y quiénes tienen mayor capacidad de adaptación

Un gráfico de GovAI y Brookings Institution ilustra la vulnerabilidad de diferentes ocupaciones a la inteligencia artificial, mostrando desde conserjes hasta diseñadores web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que la inteligencia artificial se vuelve más capaz, algunos empleos pueden seguir teniendo demanda mientras que otros disminuyen. Diseñadores web y secretarias corren mayor riesgo que los conserjes, según un estudio reciente.

Este gráfico de burbujas, elaborado por GovAI y Brookings Institution, ilustra la exposición y adaptabilidad de diversos empleos frente a la inteligencia artificial, destacando roles como diseñadores web, conserjes y secretarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero hay otra dimensión en esta situación. Algunos trabajadores se adaptarán con mayor facilidad, argumentan los investigadores, en función de factores como sus ahorros, su edad y sus habilidades transferibles.

La mayoría de los diseñadores web estarán bien. Muchas secretarias no lo estarán. Los empleos más vulnerables están ocupados mayoritariamente por mujeres.

Este gráfico de dispersión muestra los niveles de exposición a la inteligencia artificial y la adaptabilidad para diversas profesiones, según datos de GovAI y Brookings Institution. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadie tiene una hoja de ruta perfecta hacia el futuro, pero los investigadores de GovAI, que estudia la política tecnológica, y de la Brookings Institution, un centro de estudios de Washington, utilizaron un enfoque novedoso para estimar qué trabajadores pueden ser más y menos capaces de adaptarse a la IA.

Llegaron a la conclusión de que muchas de las personas más vulnerables ante la transformación del mundo laboral por la IA son también las mejor posicionadas para encontrar nuevos empleos.

Pero la historia demuestra que los economistas e investigadores han sido pésimos prediciendo los efectos de las nuevas tecnologías en el trabajo y los empleados, así que tomemos en serio pronósticos como este, pero no al pie de la letra. Incluso los investigadores que realizan estudios sobre la IA en el ámbito laboral advierten que sus estimaciones son útiles, pero falibles.

“Todas las preguntas importantes sobre los efectos de la IA en el mercado laboral siguen sin respuesta”, concluyó recientemente Jed Kolko, investigador sénior del Instituto Peterson de Economía Internacional .

Los economistas de Anthropic, la empresa emergente de IA creadora del chatbot Claude, destacaron la necesidad de “humildad” en su análisis de la integración de la IA en las profesiones.

Expertos de Anthropic advierten que el estudio sobre la integración de la inteligencia artificial en el trabajo requiere “humildad” en sus conclusiones

Analizar detenidamente los informes sobre el desplazamiento laboral relacionado con la IA puede marearte con las aparentes contradicciones.

Un influyente análisis de la Universidad de Stanford del año pasado concluyó que es probable que la IA esté provocando la pérdida de empleos entre los jóvenes en ocupaciones como el desarrollo de software y el servicio al cliente, donde la adopción de la IA ha sido más rápida.

Sin embargo, otra investigación, del grupo de expertos Economic Innovation Group, llegó a la conclusión opuesta: que los jóvenes trabajadores en esas ocupaciones estaban obteniendo mejores resultados que sus pares en campos menos expuestos a la IA, como el entrenamiento físico y la construcción.

El Banco de la Reserva Federal de Dallas ha afirmado que es improbable que la IA elimine puestos de trabajo en la próxima década, mientras que destacados directores ejecutivos siguen prediciendo que la IA dejará sin empleo a millones de personas próximamente.

Una avalancha de análisis, a veces contradictorios, evidencia la enorme brecha entre lo poco que se sabe sobre cómo la IA está transformando el trabajo y el comprensible ansia de certeza que todos sentimos. Esta división permite a los estadounidenses, líderes empresariales y legisladores seleccionar las narrativas que más les convienen.

A medida que la inteligencia artificial se vuelve más capaz, algunos empleos pueden seguir teniendo demanda mientras que otros disminuyen. Diseñadores web y secretarias corren mayor riesgo que los conserjes, según un estudio reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si temes ser desplazado por la IA, existen pruebas, tanto fundamentadas como no fundamentadas, que alimentan tus pesadillas. También hay mucho apoyo si crees que tu trabajo está a salvo.

Dos puntos de consenso general destacan: hasta el momento, no hay evidencia cuantificable de que la IA esté dejando sin trabajo a la población estadounidense en su conjunto, según afirman los economistas. Y si bien las víctimas de la automatización laboral en el pasado fueron principalmente trabajadores de fábricas y oficios, hoy en día son los empleos de oficina los que se ven más afectados por las transformaciones de la IA.

Ahí es donde la reciente investigación, liderada por Sam Manning, investigador principal de GovAI, y su colega Tomás Aguirre, adoptó un enfoque novedoso.

Comenzaron con una medida estándar de la industria que evalúa la “exposición” a la IA en más de 350 ocupaciones. Esta medida estima cuántas tareas laborales puede realizar un trabajador de manera más eficiente con la ayuda de la IA, como por ejemplo, la corrección de tareas por parte de un profesor.

Estas estimaciones indican que las habilidades utilizadas en programación informática, marketing, análisis financiero y atención al cliente se solapan en gran medida con las capacidades de la IA, por lo que, en teoría, los trabajadores podrían ser reemplazados más fácilmente por máquinas.

Estimaciones señalan que tareas en programación, marketing, finanzas y atención al cliente coinciden en gran medida con capacidades de la IA, lo que podría facilitar su automatización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores fueron un paso más allá y también intentaron cuantificar la facilidad con la que las personas con ciertas ocupaciones podrían cambiar a otros trabajos bien remunerados si la IA eliminara sus empleos.

Los investigadores concluyeron que las personas con mayor nivel educativo y experiencia laboral diversa podrían cambiar de ocupación con más facilidad, y que les ayudaría tener mayor poder adquisitivo, ser menor de 55 años y vivir en ciudades con abundancia de empleo.

Si bien tanto los diseñadores web como las secretarias obtuvieron puntuaciones altas en la investigación en cuanto a su exposición a la IA, difirieron en su capacidad estimada de adaptación.

Según Manning y Aguirre, las secretarias figuraban entre los 6,1 millones de trabajadores, en su mayoría administrativos y de oficina, considerados altamente expuestos a la IA y con la menor capacidad de adaptación estimada.

Investigadores concluyen que quienes tienen mayor formación y experiencia diversa cuentan con más facilidades para cambiar de empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados sugieren que la mayoría de los trabajadores cuyos empleos puedan verse transformados o perdidos a causa de la IA podrán recuperarse. Sin embargo, un porcentaje menor de trabajadores podría tener más dificultades para encontrar nuevos empleos.

Según los investigadores, las mujeres representan aproximadamente el 86 por ciento de los trabajadores más vulnerables, lo que sugiere que los efectos negativos de la automatización no se repartirán por igual en toda la sociedad.

Mark Muro, investigador sénior de Brookings que evaluó la relevancia política de la investigación, afirmó que los trabajadores más vulnerables “pueden quedar fuera de la vista y de la mente” de los responsables políticos y del público estadounidense. Los investigadores advirtieron que es difícil evaluar con precisión la probabilidad de que las personas encuentren otros empleos.

Un gráfico de burbujas de GovAI y Brookings Institution ilustra que los puestos de trabajo mayoritariamente ocupados por mujeres, como secretarias e intérpretes, presentan la máxima vulnerabilidad a la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allison Elias, profesora de la escuela de negocios de la Universidad de Virginia, afirmó que los cambios tecnológicos anteriores demuestran por qué las personas que trabajan en ocupaciones administrativas predominantemente femeninas podrían salir perjudicadas por la revolución de la IA.

En su investigación histórica, las secretarias y demás personal administrativo a menudo esperaban que las nuevas tecnologías les permitieran realizar tareas de mayor nivel y progresar en sus carreras. Sin embargo, según ella, con frecuencia se esperaba que los empleados hicieran más trabajo por el mismo salario o incluso por uno menor. Continuaron reportando bajos niveles de satisfacción laboral.

“Estas personas son realmente vulnerables porque no tendrán mucha voz ni voto en cómo se utiliza la IA, y sus oportunidades de salida van a ser bastante escasas”, dijo Elias, quien no participó en el análisis de GovAI y Brookings.

Los economistas afirman que es prácticamente imposible predecir el impacto de la IA en el mercado laboral basándose en las capacidades actuales de la tecnología o en los sectores empresariales en los que se está introduciendo primero.

Además, señalan el historial de revoluciones tecnológicas anteriores, como la electricidad y los teléfonos inteligentes, que eliminaron algunos tipos de empleos, pero también crearon nuevos puestos de trabajo y un crecimiento económico que pocos previeron.

Las predicciones de un estudio destacado de hace más de una década, que estimaba que casi la mitad de los empleos podrían desaparecer debido a la automatización informática, resultaron erróneas. Se predijo que los cajeros automáticos eliminarían a los cajeros de banco, que las primeras versiones de la IA diezmarían a los radiólogos y que los pianos automáticos acabarían con los empleos de los pianistas.

Pocos imaginaron que los teléfonos inteligentes darían paso a nuevos empleos en el marketing y la influencia en redes sociales . Y probablemente usted no esté experimentando la semana laboral de 15 horas que el economista John Maynard Keynes predijo en 1930.

“No tenemos un buen historial a la hora de predecir cómo repercutirá el cambio tecnológico en el mercado laboral”, afirmó Martha Gimbel, directora ejecutiva del Budget Lab de la Universidad de Yale. Habría sido difícil predecir que la invención de la electricidad daría lugar a la nueva profesión de ascensorista, y que una innovación posterior —“los botones”, según explicó— acabaría con esos empleos.

Otra profesión ya desaparecida, la de operadora de centralita telefónica, ofrece motivos tanto para la esperanza como para el pesimismo respecto a los efectos de la IA.

Fue uno de los trabajos más comunes entre las mujeres estadounidenses, pero estos puestos desaparecieron con la modernización de los teléfonos a principios del siglo XX, según un estudio publicado en 2024 por James Feigenbaum y Daniel Gross.

Según la investigación, las operadoras de centralita que perdieron sus empleos tenían muchas más probabilidades que sus compañeras de no encontrar nunca otro trabajo o de aceptar empleos peor remunerados. Sin embargo, en pocos años, surgieron nuevas oportunidades para las mujeres jóvenes gracias al auge del trabajo de secretaria y en el sector de la restauración.

“Lo interpreto como algo esperanzador”, declaró Feigenbaum, historiador económico de la Universidad de Boston, en una entrevista.

Feigenbaum no comparte el argumento de que la IA supondrá un cambio radical para los trabajadores estadounidenses en comparación con las revoluciones tecnológicas anteriores. La invención de la electricidad, el motor de combustión interna e internet fueron tecnologías enormemente transformadoras, afirmó, y “eso no eliminó todos los puestos de trabajo”.

© 2026, The Washington Post.